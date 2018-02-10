《路透早报》--2月10日

[重大数据或新闻]

--在本周全球股市和债市大幅波动之际，部分交易商买入美元，提振美元周五上涨，兑一篮子主要货币本周创下近15个月最强周度表现，美国公债价格上涨，因股市盘中走势反复，增加了对低风险公债的需求。不过，尾盘美股三大股指反弹收高逾1%，给股市投资者些许安慰。

--周五公布的欧美重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国12月趸售库存修正后较前月增长0.4%，预估为增长0.2%，前值为增长0.2%。

* 加拿大统计局公布，1月就业岗位减少8.8万个，全职就业增加4.9万个。1月失业率升至5.9%，市场预估为5.8%。

* 英国国家经济社会研究院(NIESR)称，英国1月止的三个月内经济成长0.5%，持平于2017年底的增速。

* 英国国家统计局公布，12月全球商品贸易逆差为135.76亿英镑，创2016年9月以来最大，受石油进口影响，路透调查预估为逆差116.00亿英镑。

* 英国国家统计局公布，英国12月工业生产较前月下降1.3%，为2012年9月来最大环比降幅，路透调查预估为下降0.9%。

--美国众议院周五一早批准一个法案，该法案将给予政府融资至3月23日。

--费城联储调查预计美国今年头两季GDP环比增长年率为3.0%和2.9%。

--俄罗斯央行调降指标利率至7.5%，此前通胀下滑使其有在下月总统大选前调降借贷成本的空间。俄罗斯央行同时表示，将考虑今年进一步降息，因通胀率“持续处于低档”；俄国1月通胀率为2.2%。

--共同社报导，日本政府提名黑田东彦在4月任期结束后续任央行总裁。

--直接熟知事况的消息人士向路透表示，美国副总统彭斯本周向日本副首相麻生太郎表示，他倾向签订双边贸易协定来解决贸易失衡，日方则反对这么做。

--惠誉确认德国AAA评级，展望为稳定。

--中国人民银行周五称，中国的银行体系流动性保持合理稳定，节前节后央行将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开展mlf操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补充流动性，提高跨季资金供应的比重。

--中国国家发改委周五称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2018年2月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低170元人民币和160元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市主要股指周五大幅收高逾1%，在经历了一周的巨震后给投资者些许安慰，本周的震荡走势终结了持续数月的慢牛行情。尽管周五上涨，但标普500指数本周仍重挫5.2%，创2016年1月来最大周线百分比降幅，道指今日震荡区间超过1,000点，波动性再度攀升。道琼工业指数收涨330.44点，或1.38%，收报24,190.90点；标准普尔500指数上升38.55点，或1.49%，至2,619.55点；纳斯达克指数上扬97.33点，或1.44%，至6,874.49点。本周，标普500指数下跌5.2%，道指下挫5.2%，纳指跌5.1%。

-- 欧洲股市下跌至近六个月最低水准，本周市场走势犹如坐过山车，波动率触及纪录高位，因投资者担心通胀回升将促使央行加快收紧货币政策的步伐。泛欧STOXX 600指数收低368.61点，或1.5%，本周周线大跌5%，创下两年来表现最差的一周。

汇市:

--美元上涨，兑一篮子主要货币本周创下近15个月最强周度表现，因在本周全球股市和债市大幅波动之际，部分交易商买入美元。美股略有回稳支撑了美元升势。美元指数升0.22%，报90.427，本周升1.41%，为约15个月最佳表现。路透数据显示，欧元兑美元纽约尾盘跌0.09%，报1.2234美元，本周下挫1.8%，势将创2016年11月来单周最大跌幅。美元兑日圆脱离四个月低点，报108.58日圆，仍跌0.15%，美元兑瑞郎升0.32%，报0.9388瑞郎。

债市:

--美国公债价格上涨，此前股市重拾跌势，增加了对低风险公债的需求。指标10年期公债价格尾盘上涨9/32，收益率报2.819%，低于周四的2.849%。

--核心欧元区公债收益率小跌，因全球股市抛售持续，对避险的公债市场提供一些支撑。公债市场原本受重创，因投资者为主要央行结束宽松货币政策作准备。德国10年期公债收益率保持在大约0.74%，低于0.80%略上方的两年半高位，多数其他10年期欧债收益率也微幅下跌。二线欧债表现落后，收益率上升2-5个基点。

油市:

--油价下跌逾3%，美国原油期货12月以来首次跌穿60美元，因对原油供应增加的忧虑重现。美国原油期货收跌1.95美元，或3.2%，报每桶59.20美元，为12月22日以来最低结算价，盘中低见58.07美元。布兰特原油期货急跌2.02美元，或3.1%，收报每桶62.79美元，为12月13日以来最低结算价。本周美国原油期货回落10%，为2016年1月以来最大周度跌幅，布兰特原油下跌近9%。

金属市场:

--金价走低，受累于美元走强，以及担忧全球利率上升，但因全球股市走低，仍受到一些避险需求的支撑。1905 GMT，现货金回落0.3%，报每盎司1,314.49美元，略高于周四触及的五周低位1,306.81美元。本周迄今下跌1.3%，势将连跌第二周。美国期金收跌0.3%，报每盎司1,315.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，其他金属也普跌，因股市延续本周重挫走势，市场预计美国加息会压制经济成长加快将带动需求的希望。三个月期铜收低1.3%，报每吨6,755美元，本周势将劲跌4.1%，可能为2016年来最大周线跌幅。(完)