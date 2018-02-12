《路透早报》--2月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国央行可能公布1月金融数据

--瑞士1月消费者物价指数(CPI)(0800)

--美国1月联邦预算收支(1900)

--韩国1月进出口物价(约2100)

--日本1月国内企业物价指数(CGPI)(约2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行助理总裁埃利斯在ABE预测会议发表演说(2150)。

以下为2月9日下午5:00至2月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--俄罗斯情势一架客机在莫斯科附近坠毁，机上71人全数遇难

俄罗斯一架客机周日在起飞后不久即在莫斯科附近坠毁，机上71全数罹难，调查人员表示正在调查所有可能造成失事的原因。这架由Saratov Airlines运营的AN-148型短程客机准备飞往奥伦堡地区的奥尔斯克市，该市位于莫斯科东南方约1,500公里。起飞时温度在摄氏零下五度，且伴有阵雪。俄罗斯总统普京向罹难者家属致哀，并且下令成立一个特别调查委员会。调查人员表示，已针对这起事件启动刑事案件调查。

--金正恩邀请文在寅访朝，或成朝韩元首逾10年来首次会晤

韩国官员周六称，朝鲜最高领导人金正恩邀请韩国总统文在寅访问朝鲜，为朝韩双方领导人逾10年来的首次会晤奠定基础。任何形式的会面对文在寅来讲都意味着一次外交上的成功。文在寅去年出任总统时秉行与朝鲜加大接触的政策，并推动围绕朝鲜核武和导弹的外交解决方案。一位青瓦台官员称文在寅“实际上接受了”这份邀请。

--特朗普签署协议扩大支出，美国政府短暂停摆状态告一段落

美国政府周五结束短暂关门状态，之前国会批准了一项涉及广泛的协议，并由总统特朗普签署成为法律。这项协议料将预算赤字推入每年1万亿美元区域。美国众议院周五一早批准法案，该法案将给予政府融资至3月23日，参议院在周五稍早批准该法案。特朗普落笔签字，为政府部分停摆状态画上句号。国会就预算协议的持久辩论触发联邦政府周五早间短暂关闭。这是特朗普任期内美国政府今年以来第二次关门。

--日本政府提名黑田东彦续任央行总裁，大规模刺激政策势将延续

一位知情人士周六称，日本政府已决定提名黑田东彦在当前任期于4月结束后续任日本央行总裁。这显示日本的超宽松货币政策将维持下去。再次委任黑田东彦出任总裁，将使日本央行更有可能继续推行将借款成本维持在零附近的政策，这让投资者稍感宽心。目前有迹象显示一些主要央行可能会比预期的更早缩减危机模式政策，投资者紧张不已。黑田东彦的提名需得到国会两院批准，而这几乎已成定局，因首相安倍晋三的执政联盟在参众两院轻松拥有多数席位。消息人士称，安倍政府将于本月稍晚向国会呈交这次提名。

--俄罗斯央行调降指标利率至7.5%，通胀下滑使其有降息余裕

俄罗斯央行周五调降指标利率至7.5%，此前通胀下滑使其有在下月总统大选前调降借贷成本的空间。俄罗斯央行同时表示，将考虑今年进一步降息，因通胀率“持续处于低档”；俄国1月通胀率为2.2%。利率下滑对俄罗斯有利，因可通过降低贷款成本提振消费者需求，从而刺激增长。藉由降低消费者信贷及抵押贷款的成本，这可望在3月18日总统大选之前讨好选民。俄罗斯央行降息后，卢布兑美元上涨至57.92，决议公布前报58.11。

此外，加拿大统计局周五公布的数据显示，1月就业岗位减少8.8万个，远逊于分析师预期的增加1.0万个，且创九年来最大降幅，巩固了加拿大央行下月将保持利率不变的预期。

--独家：中国银行、工商银行等机构希望收购德国DVB银行--消息

三位知情消息人士称，中国银行和中国工商银行等希望购入德国运输金融机构DVB Bank。消息人士表示，中国银行及中国工商银行都正在进行提案准备。一名消息人士称，两家银行预料这个月提出初步提案。由于事涉敏感，消息人士不愿具名。三家相关银行均不予置评。

--中国央行继续开展MLF操作补充中长期流动性，适时开展逆回购操作

中国人民银行周五称，中国的银行体系流动性保持合理稳定，节前节后央行将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补充流动性，提高跨季资金供应的比重。

[市场摘要]

股市：

--美国股市主要股指周五大幅收高逾1%，在经历了一周的巨震后给投资者些许安慰，本周的震荡走势终结了持续数月的慢牛行情。尽管周五上涨，但标普500指数本周仍重挫5.2%，创2016年1月来最大周线百分比降幅，道指今日震荡区间超过1,000点，波动性再度攀升。道琼工业指数收涨330.44点，或1.38%，收报24,190.90点；标普500指数上升38.55点，或1.49%，至2,619.55点；纳斯达克指数上扬97.33点，或1.44%，至6,874.49点。本周，标普500指数下跌5.2%，道指下挫5.2%，纳指跌5.1%。

-- 欧洲股市下跌至近六个月最低水准，本周市场走势犹如坐过山车，波动率触及纪录高位，因投资者担心通胀回升将促使央行加快收紧货币政策的步伐。泛欧STOXX 600指数收低1.5%，报368.61点，本周周线大跌5%，创下两年来表现最差的一周。英股富时指数收跌1.09%，德股DAX指数收低1.25%，法股CAC-40指数收低1.41%。

汇市：

--美元上涨，兑一篮子主要货币本周创下近15个月最强周度表现，因在本周全球股市和债市大幅波动之际，部分交易商买入美元。美股略有回稳支撑了美元升势。美元指数升0.22%，报90.427，本周升1.41%，为约15个月最佳表现。路透数据显示，欧元兑美元纽约尾盘跌0.09%，报1.2234美元，本周下挫1.8%，势将创2016年11月来单周最大跌幅。美元兑日圆脱离四个月低点，报108.58日圆，仍跌0.15%，美元兑瑞郎升0.32%，报0.9388瑞郎。

债市：

--美国公债价格上涨，此前股市重拾跌势，增加了对低风险公债的需求。指标10年期公债价格尾盘上涨9/32，收益率报2.819%，低于周四的2.849%。

--核心欧元区公债收益率小跌，因全球股市抛售持续，对避险的公债市场提供一些支撑。公债市场原本受重创，因投资者为主要央行结束宽松货币政策作准备。德国10年期公债收益率保持在大约0.74%，低于0.80%略上方的两年半高位，多数其他10年期欧债收益率也微幅下跌。二线欧债表现落后，收益率上升2-5个基点。

油市:

--油价下跌逾3%，美国原油期货12月以来首次跌穿60美元，因对原油供应增加的忧虑重现。美国原油期货收跌1.95美元，或3.2%，报每桶59.20美元，为12月22日以来最低结算价，盘中低见58.07美元。布兰特原油期货急跌2.02美元，或3.1%，收报每桶62.79美元，为12月13日以来最低结算价。本周美国原油期货回落10%，为2016年1月以来最大周度跌幅，布兰特原油下跌近9%。

金属市场：

--金价走低，受累于美元走强，以及担忧全球利率上升，但因全球股市走低，仍受到一些避险需求的支撑。现货金收报每盎司1,316.64美元，高于周四触及的五周低位1,306.81美元。本周迄今下跌约1.3%，势将连跌第二周。美国期金收跌0.3%，报每盎司1,315.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，其他金属也普跌，因股市延续本周重挫走势，市场预计美国加息会压制经济成长加快将带动需求的希望。三个月期铜收低1.3%，报每吨6,755美元，本周势将大跌4.1%，可能为2016年来最大周线跌幅。三个月期铝大跌2.2%，收在七周低点2,123美元。(完)