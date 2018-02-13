《路透早报》--2月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月国内企业物价指数(CGPI)(12日约2350)

--澳洲1月NAB企业现况、信心指数(0030)

--韩国12月L货供额(0300)

--法国第四季非农就业岗位(0745)

--台湾主计总处公布第四季经济成长率统计值(0800)

--瑞士1月生产者/进口物价(0815)

--英国1月通胀数据(0930)

--英国1月生产者物价指数(PPI)投入/产出物价(0930)

--美国1月NFIB小型企业信心指数(1100)

--韩国1月失业率(约2300)

--澳洲2月WESTPAC-MI消费者信心指数(2330)

--日本第四季国内生产总值(GDP)(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行货币政策会议(0800)。

--克利夫兰联储总裁梅斯特就经济前景发表演说(1300)

以下为2月12日下午5:00至2月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国总统特朗普预算提案削减国内计划，拟增加军费和美墨边墙资金

美国总统特朗普周一提出一项预算议案，要求删减国内计划，并寻求大幅增加军事费用、以及兴建美墨边境墙的资金。为了向保守派人士展现出政府将在财政纪律上有些作为，该预算计划呼吁大砍非国防支出，从而将在未来10年降低联邦赤字逾3万亿美元。这项计划要求在2019财年减少570亿美元支出，此降幅大于两党协议的内容。特朗普的预算提案预测未来三年美国国内生产总值(GDP)年增幅至少为3%。这个增长目标颇为大胆积极，但对于帮助覆盖税改所造成的1.5万亿美元缺口至为重要。不过，鉴于税改及两年预算协议，联邦赤字势将膨胀，特朗普的预算提案明显舍弃了财政保守派希望在10年后消除联邦赤字的长期目标。特朗普4.4万亿美元预算提案包括7,160亿美元军事项目支出和核武库维护费用。提案还包括2,000亿美元基础设施重建支出、以及230亿美元边境安全费用(其中大部分用于建造美国与墨西哥边境墙)。

--英国央行MPC委员弗利葛称，进一步升息可能是适宜的

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛表示，如果全球经济强劲，劳动力市场增长持续抵销英国退欧的不利因素，那么英国进一步升息可能是适宜的。弗利葛称，英国利率前景取决于未来几年不确定的经济展望，英国的中性利率也非常不明确；美联储扭转量化宽松的经验，也将影响英国央行开始扭转量化宽松时的利率水准。

英国央行MPC委员麦卡弗蒂表示，即将到来的脱欧及其对英国信心的影响可能会打乱央行再度加息的预期。

--OPEC月报称油市要到接近年底才会平衡，因对手增产

石油输出国组织(OPEC)表示，全球油市要到接近2018年底才会平衡，因美国与其他非OPEC产油国增产，抵销了OPEC的减产量。OPEC在月报中表示，非OPEC产油国今年将增产140万桶/日。这是连续第三月上调预估，11月预估为87万桶/日。“油价自2017年夏季稳定复苏，以及对增长契机的兴趣重现，促使今年主要产油国的开采活动急起直追，页岩油与离岸深水开采皆然，”OPEC月报中表示，指的是美国的产油前景。

国际文传电讯社引述俄罗斯能源部长诺瓦克的谈话表示，如果做了退出全球石油减产协议的决定，可能得花上二至五个月的时间退出；协议已经达成了其打算达成目标的三分之二。

--消息称中国复星国际将收购法国服饰品牌Lanvin多数股权

据知情消息人士，中国复星国际将收购法国老牌服饰品牌Lanvin多数股权。Lanvin因营收下降，面临资金周转难题。两位消息人士此前表示，复星国际在与卡塔尔投资基金Mayhoola竞争Lanvin的控股权。据行业媒体Fashion Network援引了解交易情况的消息人士报导，复星国际将在Lanvin投资逾1亿欧元。Lanvin原大股东、台湾出版业巨头王效兰仍将保留少数股权。暂未联系到复星国际和Lanvin予以置评。

--中国河北廊坊永清县发生4.3级地震，震中距北京约65公里

中国地震台网微博周一称，正式测定2月12日18时31分，在河北廊坊市永清县(北纬39.37度，东经116.67度)发生4.3级地震，震源深度20千米。中国地震台网速报称，震中周边人口密集，有感范围较大，震中距离北京城区约65公里。据目击者称，北京有震感。

--中国1月新增贷款创新高而社融同比少增，表外萎缩融资加速回表

中国央行公布，1月新增人民币贷款2.9万亿元，创单月历史新高，亦远高于此前路透2万亿元的调查中值；但与此同时当月社会融资规模增量却同比少增，显示随着表外业务进一步萎缩，融资正在加速回表。而1月末M2同比增长8.6%，增速回升主要受CRA(临时准备金动用安排)启用、非银存款高增及货币基金统计口径调整等因素拉动。分析人士认为，在经济运行平稳的背景下，金融去杠杆仍在进行时，严监管下表外转表内的势头依旧会延续；此外货币政策暂时也无调整必要性，近期将继续维稳。

[市场摘要]

股市：

--美国股市三大股指周一大幅反弹，所有板块全线上涨，因在美股创下两年来最大单周跌幅后，投资者重拾信心，但分析师并不认同市场回调已结束。

道琼工业指数收涨410.37点，或1.7%，收报24,601.27点；标普500指数上升36.45点，或1.39%，至2,656.00点；纳斯达克指数上扬107.47点，或1.56%，至6,981.96点。

--欧洲股市从六个月低点反弹收高，因上周波动性突升，令市值蒸发1万亿美元后引发的不安情绪看来有所缓解。市场普涨扶助泛欧STOXX 600指数收高1.2%，欧元区波动性指数从上周触及的高位回落。

英股富时指数收高1.19%，德股DAX指数收高1.45%，法股CAC-40指数上扬1.2%。

汇市：

--美元兑欧元在录得近15个月来最好周度表现后周一下跌，因美国股市反弹。风险偏好潜回汇市，损及美元，也帮助提振了收益较高的新兴市场货币以及澳元和加元等商品货币。

美元兑一篮子货币下跌0.28%，报90.189，抹去上周录得的部份涨幅。欧元兑美元较周五尾盘上涨0.25%，至1.2284美元，此前触及1.2296美元的日内高位。美元兑日圆较上一日尾盘下跌0.09%，报108.69日圆。

债市：

--美国公债收益率上扬，指标10年期公债收益率触及四年高位， 30年期公债收益率升至11个月高位，因股市大涨和风险意愿改善令公债的避险吸引力降低。

美国10年期公债收益率尾盘报2.851%，上周五报2.831%，盘中稍早该收益率触及2014年1月来最高的2.902%。美国30年期公债收益率由上周五尾盘的3.139%升至3.145%，盘中触及11个月高位3.139%。

--欧元区公债收益率小涨，因有迹象显示，尽管近期股市大幅震荡，但关注通胀表现的决策者仍将继续收紧货币政策。欧元区公债收益率上涨1-2个基点。

德国10年期公债收益率交投在0.76%附近，盘中高见0.786%，接近上周触及的两年半高位约0.81%。德债收益率曲线周一触及2014年中以来最陡，短期和长期德债收益率差扩阔至135个基点。

油市:

--原油市场开始回稳，今日收盘基本持平，因全球股市在上周创下两年来最大单周跌幅后，开始收复部份失地。美元走弱也提振原油价格。

布兰特原油期货下滑0.20美元，或0.3%，报每桶62.59美元。美国原油期货上涨0.09美元，或0.2%，收报每桶59.29美元，但低于日内高位60.83美元。

金属市场：

--金价上涨，因美元下滑，但在美国本周稍晚发布通胀数据前，金价升势预计将受限。通胀数据可能令投资人预期美国将较预想的更快加息。现货金升0.47%，报每盎司1,322.83美元。美国期金收高0.8%，报每盎司1,326.40美元。

--伦敦期铜从两个月低点反弹，受助于美元走软，以及全球市场回稳鼓励投资人重返较高风险资产。

伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.1%，报每吨6,831美元，上周五触及12月14日来最低的6,733美元。三个月期铝收高0.1%，报2,124美元。期铅跌0.7%，报2,516美元。(完)