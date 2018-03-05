《路透早报》--3月5日

[今日看点]

2018年1月23日，白俄罗斯明斯克，一名女子经过严冬天气里的一处公园。REUTERS/Vasily Fedosenko

经济数据(GMT时间)：

—澳洲1月建筑许可、第四季企业库存(约0030)

—日经公布香港2月份采购经理人指数(PMI)(0030)

—财新中国2月服务业PMI(0145)

—台湾1月工业生产指数(0800)、2月底外汇存底(0820)

—意大利、英国2月服务业PMI(0845/0930)

—法国、德国、欧元区2月服务业和综合PMI终值(0850/0855/0900)

—欧元区3月Sentix投资者信心指数(0930)

—欧元区1月零售销售(1000)

—美国2月Markit综合、服务业PMI终值(1445)

—美国2月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1500)

—韩国2月消费者物价指数(CPI)、1月经常帐收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

—中国第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。

—英国财政大臣哈蒙德将在英国国会退欧特别委员会发表讲话，讨论政府退欧计划。

—瑞典央行总裁英韦斯出席一个经济论坛并发表讲话(0800)。

—德国央行执委多姆布雷特发表演讲(1530)。

—美联储金融监管副主席夸尔斯在国际银行家协会年会上发表演讲(1815)。

以下为3月2日下午5:00至3月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

—美国在某些情况下可对企业提供新关税豁免—特朗普贸易顾问

美国总统特朗普的贸易事务顾问纳瓦罗(Peter Navarro)周日表示，白宫计划对进口钢铁和铝产品征收高额关税，但企业可通过一个程序申请豁免。这首次暗示，此次上调关税行动的范围或许并不像起初认为的那样广泛。纳瓦罗表示，不会在国家层面上给予豁免优惠，因为这会一发不可收拾，不过将提供一项机制，在某些情况下为企业提供豁免。

世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多对美国总统特朗普对钢铝征收关税的计划表示关切，这种干预WTO成员国贸易政策的做法实为罕见。国际货币基金组织(IMF)警告称，美国对钢铝征收进口关税可能对美国及其贸易伙伴造成经济损害，并敦促各国不要以报复手段解决贸易争端。

—德国社民党同意共组联合政府，默克尔即将开始第四个总理任期

德国社会民主党(SPD)周日决定支持与总理默克尔的保守阵营组建执政联盟，德国政局在历经数月的不确定后，建立新政府的障碍终于得以扫除。SPD三分之二成员为结盟协议投下赞成票，远多于许多人预期。这意味着默克尔最快可能在月中宣誓开始其第四个总理任期，自2013年来再度形成由大联合政府执政的局面。

—出口民调显示意大利选举或出现悬峙议会

意大利周日举行投票，结果可能出现悬峙议会。根据公共媒体Rai公布的出口民调，意大利中右翼阵营可能在周日的全国大选中获得众议院最多席位，但无法达到绝对多数。包括前总理贝卢斯科尼领导的意大利力量党(Forza Italia)在内的中右翼联盟，有可能赢得225-265个席位，反建制的五星运动以及执政的中左翼政党可能分别获得195-235和115-155个席位。要获得绝对多数，则至少需要316席。

—欧盟考虑对约35亿美元的美国进口商品课以高额关税—消息

欧盟消息人士表示，如果美国总统特朗普执行对进口钢铝征收全球关税的计划，欧盟正考虑向大约35亿美元美国进口商品征收25%关税。欧盟曾表示，会对美国向进口钢征收25%关税和进口铝征收10%关税的计划作出”强硬”回应。欧盟消息人士称，正在考虑特别针对美国的进一步反措施，以“重新平衡”欧盟和美国之间的贸易。

美国总统特朗普周六加大向贸易伙伴施压的力度，威胁表示，如果欧盟对铝钢产品征收关税进行报复，他就对欧洲汽车商征收进口税.

—韩国将派特使团访问朝鲜，特朗普暗示准备与朝鲜谈判

韩国总统府青瓦台周日宣布，韩国将派遣高级安全官员率领的特使团于周一开始对朝鲜进行为期两天的访问。与此同时，美国总统特朗普暗示他准备与朝鲜谈判。朝鲜则表示不乞求与美国谈判，并谴责美韩将要举行的联合军演，同时警告称若美韩进行联合军演，其将对美国采取应对措施。韩国总统府青瓦台在声明中称，特使团共10人，包括青瓦台国家安保室长郑义溶、国家情报院院长徐薰等。据韩联社报导，一位韩国总统的安全顾问称，美韩将在下月举行联合军演。美韩联合军演因为平昌冬季奥运会及残奥会而被推迟。

—中共中央决定深化党和国家机构改革，加强和优化金融管理职能

中共中央周日发布深化党和国家机构改革的决定，提出要加强和优化政府财税职能，进一步理顺统一税制和分级财政的关系，夯实国家治理的重要基础；加强和优化金融管理职能，增强货币政策、宏观审慎政策、金融监管协调性，优化金融监管力量，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线，维护国家金融安全。

—中国金融风险正逐步显露，要控制货币总量并堵住监管漏洞—中财办副主任

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民称，防范金融风险是今后三年三大攻坚战之一，任务非常艰巨，今年各类金融风险正在逐步的显露，而金融系统本身是最重要的方面，首先是要控制货币总量，不能再滥发货币；控制信贷增量，同时坚决堵住监管制度漏洞，补齐监管短板。

[市场摘要]:

股市:

—美国股市标普500指数在走势震荡后周五收高，但三大股指周线下跌，因美国总统特朗普威胁对进口钢铝征收关税，令投资者担忧。道琼工业指数收低70.92点，或0.29%，至24,538.06点；标准普尔500指数收高13.58点，或0.51%，至2,691.25点；纳斯达克指数收涨77.31点，或1.08%，至7,257.87点。本周，标普500指数下跌2%，道琼工业指数下跌3%，纳斯达克指数下滑1%。

—欧洲股市跌至六个月低位，此前美国总统特朗普称，美国将对进口钢铝征收关税，引发对全球贸易战的担忧。贸易战忧虑导致欧股遭抛售，出口股权重较大的德国DAX指数受创尤为严重，下跌2.3%至六个月低位。泛欧STOXX 600指数下跌2.1%，跌穿2月初全球股市遭抛售时触及的低位，亦挫至六个月低位。英股富时指数收跌1.47%，法股CAC-40指数下滑2.39%。

汇市:

—美元兑多数货币下跌，兑日圆降至逾两年最低，因美国总统特朗普计划对进口钢铝征收高关税，可能令贸易战一触即发，这会有损美国经济。美元指数跌0.4%，报89.957。美元兑日圆跌至2016年11月来最低105.26日圆，纽约尾盘跌0.5%，报105.72日圆。日圆兑欧元和英镑分别上涨0.1%和0.5%。欧元兑美元升0.5%。

债市:

—美国公债收益率上涨，10年期美债收益率从三周低点反弹，因日本央行总裁黑田东彦周五称，如果通胀在截止2020年3月底的2019财年达成央行目标，那么央行将考虑结束超宽松货币政策。债市承压，也是因投资人为下周大量公司债发售作准备。

指标美国10年期公债收益率报2.853%，较周四尾盘升5.1个基点，周五稍早该收益率一度触及三周低点2.793%。根据路透数据，美国两年期公债收益率触及2.197%的两周最低，之后回升至2.234%，当日升2.8个基点。Tradeweb数据显示，五年和30年期美债收益率差从周四尾盘的50.2个基点走宽至50.6个基点。

—德国10年期公债收益率触及五周低点，因意大利周末将举行大选，德国主要政党也将于周日就组建执政联盟做出重大决定，另外，对全球贸易战的忧虑，都提升了对避险债券的需求。

多数欧元区公债收益率下跌0-2个基点。德国指标10年期公债收益率一度跌至0.606%，为1月底以来的最低水平，后在尾盘交易中微升至0.639%。意大利10年公债收益率下跌3个基点，至三周来最低1.983%，在尾盘交易中升至2.02%。意大利/德国公债收益率之差最多缩至约138个基点，亦为近两周最窄，预示着投资者对周日的大选抱有一定信心。

油市:

—油价上涨，因美股从低位反弹。但指标原油期货录得三周来的首个周线跌幅，因担心美国计划对钢铝征收关税，可能拖累经济成长；且对美国原油产量增加感到不安。布兰特原油升0.54美元，或0.9%，结算报每桶64.37美元；美国原油上涨0.26美元，或0.4%，结算报每桶61.25美元。本周，布兰特原油下跌约4%，美国原油走低逾3%。

金属市场:

—金价上涨，因全球贸易战的威胁打压股市和美元，且引发对黄金等避险资产的需求。现货金上涨0.46%，收报每盎司1,322.17美元。美国4月期金收高18.20美元，或1.4%，报每盎司1,323.40美元。不过，黄金周线下跌约0.5%，连续第二周下跌。

—伦敦金属交易所(LME)期铝价格持稳，受助于美元走软，及在美国对进口铝征收新的关税前，赶紧增加向美国的出口。三个月期铝收高0.1%，报每吨2,149美元，同基本金属大多下跌的走势相反。三个月期铜收低0.4%，报6,898美元。(完)