《路透早报》--3月6日

[今日看点]

资料图片：2017年9月，澳洲堪培拉，一名男子在Burley湖边遛狗。REUTERS/Jason Reed

经济数据(GMT时间)：

—英国2月BRC同店零售销售(0001)

—澳洲第四季经常帐、1月零售销售(0030)

—瑞士2月消费者物价指数(CPI)(0815)

—美国1月工厂订单、耐久财(耐用品)订单(1500)

—加拿大2月Ivey采购经理人指数(PMI)(约1500)

—日本2月外汇储备(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

—发改委主任何立峰、副主任张勇、副主任宁吉喆就”创新和完善宏观调控，推动高质量发展”召开记者会

—达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在剑桥能源周活动前参加问答环节(0130)

—澳洲央行政策会议(0330)

—瑞典议会金融委员会举行货币政策公开听证会，央行总裁英韦斯和副总裁沃尔森出席(0800)

—美国纽约联储总裁杜德利参加当地一场圆桌会议，讨论飓风伊尔玛和玛丽亚过后的经济情况和重建工作(1230)

—英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹发表演讲(1800)

—澳洲央行总裁洛威发表讲话(2135)

—美联储理事布雷纳德在某论坛就”经济和货币政策前景”发表讲话

以下为3月5日下午5:00至3月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

—特朗普加大对加墨两国的贸易压力；共和党资深人士劝其三思

美国总统特朗普周一在贸易问题上加大对加拿大和墨西哥的压力，称如果加墨两国在新的北美自由贸易协定(NAFTA)谈判中让步的话，就有机会在他计划对钢铝开征高额进口关税的行动中得到豁免。特朗普决心推进对进口钢铝分别课征25%和10%关税的做法，已引发欧盟、加拿大、中国、巴西及其他国家扬言报复。特朗普的钢铝关税课征计划，在共和党党内也遭遇到来自重量级大佬的阻力。美国众议院议长莱恩敦促白宫不要推进该计划。共和党人、众议院贸易政策方面级别最高的议员Kevin Brady称，美国消费者不应被迫支付更高价格购买商品。

—美国2月服务业增长稍见放缓，但新订单指数升至12年半高位

美国2月服务业活动扩张略为放缓，受制于就业增长大幅下滑，但新订单分项指数劲升至12年半高位，表明基本面仍然稳健。美国供应管理协会(ISM)表示，上月非制造业活动指数下滑0.4点至59.5，高于50的荣枯分水岭。ISM美国2月非制造业就业分项指数下滑6.6点至55.0；新订单分项指数则是跳升2.1点至2005年8月来高位64.8。上月出口订单分项指数稳健增长。美元指数基本持平；美国公债价格上涨；美股多数下跌。

—意大利选后政局混沌不明，北方联盟及五星运动争夺执政权

意大利两个反建制政党的领导人表明其执政企图心。在选民摒弃主流党派导致选举结果没有任何一方明确胜出之后，这两党的动作在欧元区内引发担忧。鉴于意大利似将面临长时期的政治不稳定局面，反移民政党北方联盟在其所属的中右翼联盟囊括最多选票后宣称，该党有权力执政。五星运动领导人迪马约(Luigi Di Maio)称，其政党在周日明显胜出，赢得大约三分之一的选票，应该执掌下届政府。选票统计基本结束，三个主要竞选阵营无一获得能够单独执政的足够席位。预计总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)将在4月启动正式的联合组阁谈判，若无法达成协议则可能提前选举。

—欧元区经济增长势头2月降温，价格上涨损及需求—PMI

一项调查显示，欧元区经济增长势头在2月降温，因价格上涨损及需求。不过欧元区仍有望录得八年来最佳增长表现。IHS Markit欧元区2月综合采购经理人指数(PMI)终值从1月的58.8降至57.1，低于57.5的初值。

其他调查显示，德国民间部门2月增速较上月放缓，但第一季仍有望实现强劲扩张。Markit德国2月综合PMI终值由1月59.0降至57.6的三个月低点。英国服务业活动2月加速增长，此前以10年来最差表现为今年开局。该调查显示英国经济大约将维持2017年底的成长步伐。IHS Markit/CIPS英国2月服务业PMI由1月的53.0升至四个月高点54.5，优于路透调查分析师平均预计的53.3。

—上海银监局更关注交叉金融风险，不良贷款风险完全可控—局长

上海银监局局长韩沂表示，今年上海银监局的工作重点将更关注交叉金融风险、击鼓传花传到上海的风险，类金融等外部传染和非法活动交互感染传导影响上海金融业的风险。他并表示，要进一步推进银行业对外开放，支持上海科技中心和国际金融中心创建。另外今年上海银监局将继续重点关注房地产贷款风险，上海地区银行业房地产贷款占比比全国要高一些，超过30%。

[市场摘要]:

股市:

—美国股市收涨，因对全球贸易战的担忧减退，投资者押注美国总统特朗普将放弃对进口钢铝征收关税的威胁。策略师还提到，油价上涨以及意大利大选后忧虑减弱，也让市场松了口气，提振美股三大股指上扬。道琼工业指数收高336.87点，或1.37%，至24,874.76点；标准普尔500指数收高29.69点，或1.10%，至2,720.94点；纳斯达克指数收涨72.84点，或1%，至7,330.71点。

—欧洲股市回升，但受制于意大利股市下跌，因周末的意大利大选产生悬峙议会，反建制的党派支持率飙升。欧洲股市上周触及六个月低位，因担心美国征收新关税会引发贸易战。泛欧STOXX 600指数收盘上涨1%，报370.87点。意大利FTSE MIB蓝筹股指数下跌0.4%，至11月以来低位，主要受累于银行股走低。德国DAX指数上涨1.5%，这被看做是对欧洲经济复苏有信心，帮助限制了对意大利政局的担忧。英股富时指数收高0.65%，法股CAC-40指数收升0.6%。

汇市:

—欧元小涨，受助于德国组建执政联盟缓解了该国的政治不确定性。周末意大利大选产生悬峙议会一度令欧元遭抛售。美元兑日圆上涨，交易员减少避险日圆头寸，因对美国总统特朗普上周四宣布的对进口钢铝征收关税的计划可能引发贸易战的忧虑缓解。欧元尾盘升0.11%，报1.2330美元，抹去了受意大利大选结果拖累录得的跌幅。美元兑日圆升0.44%，报106.21日圆。

债市:

—美国公债收益率下午攀升，因美国股市反弹，且在资深共和党人士促请美国总统特朗普重新考虑对进口钢铝征收关税的计划后，对贸易战的担忧缓解。不过，特朗普表示不会放弃该计划，他说，关税计划不会引发贸易战。特朗普曾鼓吹关税计划是振兴美国钢铝行业的途径之一。

指标美国公债收益率尾盘报2.884%，较上周五收盘攀升2.7个基点。美国两年期公债收益率尾盘报2.244%。长债也承压，30年期公债收益率尾盘报3.16%。

—投资人抛售意大利公债，买入德债等评级较高公债。在周末的选举中，意大利五星运动党等反建制的党派支持率飙升。分析师们称，对欧盟持怀疑态度的党派支持率飙升，对于政府稳定以及欧洲一体化可能是一次挫败。意大利10年期政府公债收益率开盘跳升10个基点至2.14%，收盘报2.09%，日内仍上涨近6个基点。德国10年期公债收益率跌至一个月低点0.596%，因投资人寻求避险。尾盘小幅升至0.62%。

油市:

—油价上涨，追随美国股市升势，因预期石油需求增长强劲，且担心未来几年石油输出国组织(OPEC)产量增长速度明显放缓。布兰特原油期货上涨1.17美元，或1.8%，结算价报每桶65.54美元。美国原油期货升1.32美元，或2.2%，报每桶62.57美元。

金属市场:

—金价下跌，因美元走强，盖过了意大利大选结果产生的不确定性以及对可能发生贸易战的担心。现货金跌0.16%，收报每盎司1,319.95美元，盘中触及2月27日以来最高的1,327.86美元。美国4月期金收跌3.50美元，或0.3%，报每盎司1,319.90美元。

—期锌下滑至今年最低水准，连跌第五个交易日，因库存急增和担忧美国贸易关税计划，重压期锌价格。伦敦金属交易所(LME)期锌收低1.8%，报每吨3,296美元，上周周线下跌4.2%，为三个月来最大单周跌幅。期锌稍早触及12月28日来最低3,273.50美元。期镍收低0.1%，报每吨13,430美元。期铝收跌0.2%，报2,145美元。期铜收涨0.2%，报6,910美元。(完)