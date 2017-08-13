《路透早报》--8月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第二季GDP(周日2350)

--中国央行可能公布7月金融数据

--中国7月规模以上工业增加值(0200)

--中国1-7月中国固定资产投资(0200)

--中国7月社会消费品零售总额(0200)

--欧元区6月工业生产(0900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国召开7月份国民经济运行情况新闻发布会(0200)

以下为8月11日下午5:00至8月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--习近平通过电话敦促特朗普对朝鲜问题保持克制

中国国家主席习近平周五晚间与美国总统特朗普通电话时表示，有必要和平解决朝鲜核问题，呼吁各方避免令局势升级的言辞和行动。中国外交部在声明中称，习近平告诉特朗普，有必要和平解决朝鲜核问题，呼吁保持冷静。数小时前，特朗普警告朝鲜称，美国军队已经“子弹上膛”，而朝鲜指责美国总统让朝鲜半岛濒临核战争边缘。五角大楼称，美国和韩国将如计划在10天后进行联合军演，这肯定会让朝鲜更加恼怒。

此外白宫发表声明称，特朗普和法国总统马克龙周六通电话，同意就朝鲜半岛危机进行合作。

--中国央行：将继续实施稳定中性货币政策，削峰填谷维护流动性基本稳定

中国人民银行周五晚间发布2017年第二季货币政策执行报告指出，下一步将继续实施稳健中性的货币政策，综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，削峰填谷维护流动性基本稳定。央行网站刊登的报告指出，下一步将保持货币总量稳定。适应货币供应方式变化和金融创新发展，密切关注国内外形势变化对流动性的可能冲击，更准确地监测和把握全社会的实际融资状况，灵活运用多种货币政策工具组合，合理安排工具搭配和操作节奏，处理好稳增长、调结构、控总量的关系。

人行并指出，拟于明年一季度评估时起，将资产规模5,000亿元人民币以上的银行发行的一年以内同业存单纳入MPA（宏观审慎评估体系）同业负债占比指标进行考核。

--美国消费者物价仅温和上涨，可能促使美联储推迟升息

7月美国消费者物价小幅上涨，因食品成本的上涨被一系列其它商品价格下跌所抵消，直指通胀温和，可能促使美联储对今年再次升息保持谨慎。美国劳工部周五称，上月消费者物价指数(CPI)微升0.1%，6月为持平，上月消费者物价按年升1.7%，6月升幅为1.6%。路透调查的经济学家预计7月CPI较上月上涨0.2%，同比升1.8%。去除波动较大的食品和能源价格，核心CPI连续第四个月上涨0.1%。在截至7月的12个月里，上涨1.7%，已经连续三个月保持该涨幅。

数据发布后，美国公债价格上涨，美元兑一篮子货币下跌，美股指数期货应声下跌，但随后逆转走势。美股早盘上涨。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示，CPI通胀数据疲弱，是暂缓升息的另一个原因；达拉斯联储总裁柯普朗称，指标利率接近“中性”，升息应该有耐心。

--英国称退欧协商应向下一阶段迈进，内阁大臣口径一致

英国周日表示，希望与欧盟的谈判可以进行至下一个阶段，英方开始拟定自己设想的与欧盟未来关系的细节，几名政府大臣也对协商展现口径一致的态度。英国希望退欧谈判能够进一步向前迈进，财政大臣哈蒙德与国际贸易大臣福克斯展现口径一致的态度，认为必须要有一段有时限的过渡期--显示首相特雷莎梅内阁之间的对立派系出现止战迹象。戴维斯的脱欧事务部门表示，准备发表几份报告，包括一项新的关税约定、及一项如何解决爱尔兰与北爱尔兰之间边界线难题的提案。

--中粮国际重组欧洲业务，强化日内瓦总部地位--消息人士

消息人士称，中粮国际继续整合三年前买入的业务，正在重组欧洲业务，包括搬迁和裁员。母公司中粮集团(COFCO)于2014年斥资逾30亿美元，收购总部位于鹿特丹的谷物交易商Nidera和新加坡上市公司来宝集团的农业部门，但一直难以对二者进行整合。知情人士称，中粮国际正在缩减鹿特丹办公室的规模，重新将大部分业务活动集中在日内瓦总部。预期中的总体裁员数目尚不清楚，但这些消息人士称规模可能不小。中粮国际发言人周五证实“正在进行重组”，但不愿说明预计裁减多少个岗位。

--今日头条将融资至少20亿美元，估值超200亿美元--消息人士

知情人士告诉路透，中国新闻资讯提供商今日头条在最新一轮融资中，将融资至少20亿美元，估值超过200亿美元。此前红杉资本和建银国际曾向今日头条提供融资。一位消息人士说，今日头条最新一轮融资中，美国私募股权公司泛大西洋投资集团是潜在投资者之一，并可能领投。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘小幅走高，终结了三日连跌走势，因投资者押注美国将推迟升息，但涨幅受限，因美朝之间的言辞交锋愈演愈烈。道琼工业指数收高14.31点，或0.07%，至21,858.32点；标准普尔500指数上涨3.11点，或0.13%，至2,441.32点；纳斯达克指数收高39.68点，或0.64%，至6,256.56点。本周，标普500指数下跌1.4%，道指下跌1.1%，为截至3月24日该周以来最大单周百分比跌幅。纳斯达克指数下挫1.5%。

--欧洲股市连续第三日下跌，因权重基本资源类股遭抛售，本周为今年以来表现最糟糕的一周，受美朝之间紧张局势的拖累。波动指数跳升，泛欧STOXX 600指数下跌1.1%，本周下跌2.8%，为2016年11月初以来表现最差的一周。欧元区股指和蓝筹股指数也下跌0.9%，矿商股占比较大的英股富时FTSE指数下跌1.1%。德国DAX指数微幅下跌0.24点，法股CAC指数收跌1.06%。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌，此前数据显示7月美国消费者物价升幅不及预期，直指通胀温和，可能促使美联储对今年再次升息保持谨慎。美元指数下跌0.37%，至93.052，此前稍早降至一周低位92.934。美元兑日圆降至16周低点，但之后缩减部份跌幅，此前俄罗斯外长拉夫罗夫称，俄罗斯和中国有一项消除美鲜紧张关系的计划。美元兑瑞郎下跌0.11%。欧元兑美元升0.45%，至1.1823美元。

债市:

--美债收益率下跌，因美国7月通胀数据不及预期，进一步降低了美联储在12月货币政策会议上升息的预期。数据发布后，10年期美债收益率跌至六周低位的2.182%，尾盘报2.188%，周四尾盘为2.211%。美国30年期公债收益率也跌至六周低位的2.769%。美国两年期公债收益率跌至八周低位的1.314%，低于周四的1.335%，尾盘报1.294%。

--南欧公债和评级最高的德债收益率差触及逾三周最高水准，因朝鲜紧张局势升级，引发避险情绪，令二线欧债价格普跌。意大利10年期公债收益率升至逾一周最高2.05%，与指标德债收益率差走宽至大约166个基点，为逾三周最宽水准。葡萄牙公债和西班牙公债与可比德债收益率差也触及约三周最宽水准。

德国10年期公债收益率跌至0.40%以下，为6月29日以来首次，日内下跌4个基点，至大约0.38%。两年期德债收益率降至负0.71%，为6月中来最低水准。

油市:

--油价小涨，交投震荡，因市场评估美国原油库存减少、尼日利亚动荡，以及全球需求增长这些利多因素，和油市恢复平衡的速度仍然缓慢这一利空因素哪一个的影响更大。布兰特原油期货收涨0.20美元，或0.39%，报每桶52.10美元。美国原油期货上扬0.23美元，或0.47%，报每桶48.82美元。本周布兰特原油期货跌0.6%，美国原油期货下跌1.5%。

金属市场:

--金价攀升至两个月高位，连涨第四日，因朝美紧张局势升级，促使投资者寻求避险，另外，美国通胀数据疲弱，也扶助支撑金市。现货金收高报每盎司1,288.81美元。稍早触及6月7日以来最高1,291.86美元。美国期金收涨0.3%，报每盎司1,294美元。

--镍价和其它基本金属价格急挫，因朝鲜半岛关系紧张促使投资者规避风险资产，并在价格近期上涨后锁定利润。伦敦金属交易所(LME)期镍价格今日跌幅最大，全日下跌3%，报10,660美元。过去一个月镍价格升了近25%，周四触及四个月高位。期锌下跌1.4%，报2,896.50美元，但本周收高3%。期铜下跌0.2%，报6,411美元，因有迹象显示，中国的实货需求下降。期铝逆市上扬0.3%，报每吨2,042美元，本周升近7%，为2012年9月以来的最大周度升幅。(完)