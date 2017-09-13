《路透早报》--9月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第三季大型制造业景气判断指数(12日2350)

--澳洲9月消费者信心指数(0030)

--德国8月CPI和HICP终值、趸售(批发)物价指数(0600)

--瑞士8月生产者/进口物价(0715)

--英国8月就业数据(0830)

--欧元区第二季就业人口、7月工业生产(0900)

--美国MBA抵押贷款市场指数(1100)

--美国8月最终需求PPI(1230)

--美国8月联邦预算(1800)

--英国8月RICS房价差值(2301)

--中国央行可能公布9月金融数据

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院台湾事务办公室举行例行发布会(0200)

--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)发表演说(1330)

--英国财政大臣哈蒙德在UK Finance庆祝成立的年度晚宴中讲话(1900)

--澳洲央行副总裁德贝尔在一个讨论会上发言(2315)

以下为9月12日下午5:00至9月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普称安理会制裁朝鲜决议只是不值一提的一小步

美国总统特朗普周二称，联合国本周通过的对朝鲜最新制裁只是非常小的一步，与解决该国核问题所需要采取的措施相比不值一提。美国财长努钦警告中国，如果不执行新制裁，美国将“对其采取进一步制裁，并阻止其进入美国及国际美元体系。”另一位高级政府官员对路透称，这类针对中国银行业及其它企业的“二次制裁”目前还未实施，是为了给中国留出时间，以证明其准备充分执行最新的以及之前的制裁。特朗普称，“我不知道它是否会有效果，但得到一致通过肯定是不错的；但与最终将不得不采取的行动相比，通过的这些制裁措施根本不算什么。”

朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表韩泰松称联合国的决议“非法且违法”，并称华府“煽动了政治、经济和军事对抗”。韩泰松表示，朝鲜“准备使用终极手段”，“即将到来的措施...将使美国遭受其历史上前所未有的痛苦”。

--苹果发布iPhone X，希望借助新功能重新引领创新

手机巨头苹果推出备受外界期待的iPhone X智能手机，采用玻璃与不锈钢材质以及全面屏设计，公司执行长库克(Tim Cook)称这是“自iPhone面世以来的最大飞跃”。新品发布基本没有令人意外之处，此前泄露的有关手机和升级版Apple Watch等产品的细节基本准确。不过为iPhone X设定的999美元售价仍令人惊讶，而且11月3日的发货日期也让外界质疑，假期购物季之前可能出现供货紧张问题。iPhoneX具有无线充电、红外摄像头以及取代指纹解锁的脸部识别功能。home键也已消失，用户可轻敲手机将其唤醒。苹果股价收低0.4%。新机发布会进行时，股价一度上涨多达1%，之后回落。

--OPEC上调2018年石油需求预估，市场出现收紧的迹象

OPEC上调2018年全球石油需求预估，指出全球原油市场出现收紧的迹象，显示出其与非OPEC产油国达成的减产协议正发挥缓解供应过剩的作用。OPEC在月报中称，2018年全球对OPEC原油需求料为每日3,283万桶，较上次预估高41万桶。OPEC的月报称，该组织成员国8月原油日产量减少7.9万桶，据路透测算，8月减产执行率为83%，低于7月的86%。

美国能源资料协会(EIA)将2017年全球石油日需求增长预估下调7万桶，至135万桶，并将2018年全球石油日需求增长预估上调8万桶，至169万桶。

--日本首相希望央行政策重点放在实现物价目标

日本经济新闻报导，日本首相安倍晋三称，无论下任央行总裁是谁，都希望央行将货币政策重点放在实现2%的通胀目标方面。他在周三刊登的采访中称，日本实现2%的通胀率并稳定在该水平十分重要。他还表示，2019年10月将消费税从8%上调至10%的计划没有改变。

--中国外汇交易中心称周三起开展人民币对柬埔寨瑞尔银行间市场区域交易

中国外汇交易中心发布通知称，将于9月13日（周三）起开展人民币对柬埔寨瑞尔银行间市场区域交易，交易品种为即期询价交易（包括T+0、T+1和T+2）；人民币对柬埔寨瑞尔交易价暂定为参考价上下10%幅度内浮动。通知并称，已对客户挂牌人民币对柬埔寨瑞尔汇价、具备银行间外汇市场会员资格的在广西地区的商业银行（包括广西地方性商业银行、中外资商业银行广西区级分支机构），以及柬资银行（包括柬埔寨银行境内分行、柬埔寨银行境内法人银行及其分行等），可申请成为人民币对柬埔寨瑞尔银行间市场区域交易参与行。报价行在参与行范围内选定。

--e租宝案涉案公司被罚19亿，主犯丁宁被判无期徒刑--新华

新华社周二报导，北京市第一中级人民法院依法公开宣判e租宝案涉案公司--安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案，涉案公司被罚19亿元人民币，丁宁被判无期徒刑。报导称，法院公开宣判对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元；对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元；对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币50万元，罚金人民币1亿元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收涨，标普500指数在金融股带领下，连续第二日刷新收盘纪录高位。不过苹果在发布最新款iPhone后走低，限制市场涨幅。纳斯达克指数也创最高收盘纪录，尽管苹果下跌。

道琼工业指数升61.49点，或0.28%，至22,118.86点；标准普尔500指数上扬8.37点，或0.34%，至2,496.48点；纳斯达克指数涨22.02点，或0.34%，至6,454.28点。

--欧洲股市升至五周高位，延续了前日的释然性反弹行情，因对伊尔玛飓风和朝鲜核对峙的担忧缓解。欧元区所有主要股市和大部分类股均收高，泛欧STOXX 600指数涨0.55%，尽管部分投资者质疑当前的市场水平是否可持续。英股富时100指数收跌0.17%，德股DAX指数收高0.4%，法股CAC-40指数上扬0.62%。

汇市:

--美元守住前日涨幅，受助于美债收益率上涨，市场等待美国通胀数据，因数据会影响美联储下次升息时机。美元指数基本持平于91.892，最高升至92.08。美元兑日圆升0.71%，至9月1日以来最高。英镑兑美元和欧元均上涨，欧元兑美元涨0.15%，报1.1969美元。

债市:

--美国较长期公债收益率连续第三天上涨，因对指标10年期公债标售的需求疲弱，打压了整体债市价格。尾盘，指标10年期公债收益率从周一尾盘的2.125%升至2.17%，标售后该收益率触及2.18%的三周高位。30年期公债收益率升至2.775%，高于周一尾盘的2.739%，日高也为三周高位2.788%。

--德国指标10年期公债收益率大幅上涨，势将录得7月初以来最大单日升幅，因全球债市的抛售加速。欧元区的大量债券供应，被认为是欧元区公债遭抛售的罪魁祸首。奥地利发行百年公债，荷兰和德国也发售新债。欧元区公债收益率日内全线上涨3-7个基点。德国指标10年期公债收益率上涨近7个基点，至0.4%，为约一周半最高水准。

油市:

--油价攀升，之前石油输出国组织(OPEC)预计，2018需求增加，且俄罗斯和委内瑞拉证实，他们正致力于落实减产协议，以缓解全球供应过剩的局面。布兰特原油期货收涨0.43美元，或0.8%，报每桶54.27美元。盘中低见53.42美元。美国原油期货收涨0.16美元，或0.3%，报每桶48.23美元，日低为47.73美元。

金属市场:

--金价从逾一周最低水准反弹，因美元缩小涨幅，此前美国总统特朗普称，联合国对朝鲜的制裁“与最终不得不将要发生的事情相比不算什么”。现货金早盘触及9月1日以来最低的1,322.15美元，收盘报每盎司1,331.54美元。美国期金收跌0.2%，报1,332.70美元。现货银收盘报每盎司17.91美元，此前触及9月1日以来最低的17.67美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格下滑，因基金减持多头押注、LME库存跳增及美元在较高水准持稳。期铜收低1.2%，报每吨6,668美元。期铝升0.7%，报每吨2,137美元，期锌收低0.7%，报每吨3,061美元，期铅收高1.5%，报每吨2,312美元。期锡下滑0.4%，报每吨20,675美元。期镍上扬2%，收报每吨11,990美元。(完)