《路透早报》--9月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局发布8月工业、投资及消费和房地产数据(0200)

--中国商务部可能发布8月FDI、ODI数据

--中国央行可能发布8月金融数据

--日本7月工业生产修正值(0430)

--澳洲8月就业数据(0130)

--法国8月消费者物价调和指数(HICP)终值(0645)

--意大利8月HICP、CPI终值(0800)

--加拿大7月新屋价格指数(1230)

--美国8月经季节调整的CPI、一周初请失业金人数(1230)

--日本9月路透短观制造业景气判断指数(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--北京2017金融街论坛(至15日)

--中国商务部召开9月第2次例行新闻发布会，新闻发言人将对外发布近期商务领域重点工作情况(0200)

--欧洲央行管理委员会委员斯麦茨和雅兹贝奇在宏观审慎政策会议上讲话

--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)就货币政策发表演说(0700)

--瑞士央行货币政策评估(0730)

--英国央行宣布利率决定并发布会议记录(1100)

--欧洲央行执委会成员莫尔许在欧洲金融监管专业智库2017年金融论坛“欧盟27国与欧元区未来方向”中主持小组讨论会(1045)，之后出席另一分项议程的闭幕会(1600)

--德国央行总裁魏德曼将发表演说，题为“危机过后的货币政策”(1530)

--芬兰央行会议，主题为“影子银行：银行之外的金融媒介”(至15日)

以下为9月13日下午5:00至9月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普下令禁止中国支持企业收购美芯片厂商莱迪思半导体

美国总统特朗普周三下令阻止中国支持的私募股权公司收购美国芯片厂商莱迪思半导体。此举向北京发出明确信号，即华府将反对涉及可能应用于军事的相关技术的并购交易。Canyon Bridge Capital Partners拟斥资13亿美元收购莱迪思半导体，这是中国支持企业在美国芯片行业最大规模的收购计划之一，也是该收购基金宣布的第一笔交易。特朗普在行政令中称，莱迪思和Canyon Bridge“应采取所有必要措施，在30天内全面且永久地放弃这项拟议的交易”。特朗普的决定与美国外资审议委员会的观点一致。Canyon Bridge在声明中表示对这样的决定感到失望，称“对于莱迪思股东及员工而言，这是一项很棒的交易”。

--美国8月生产者物价上升，主要受汽油价格大涨推动

美国8月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%，同比上扬2.4%。生产者物价反弹，受汽油价格成本飙升带动，基础生产者通胀也有加速的迹象。分析师称，生产者物价上升不大可能缓解美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者对低通胀的担忧，因这一涨势主要受汽油成本飙升推动。数据公布后，美债价格下跌，美元指数上涨。美股再创纪录高位。

--特朗普拉拢民主党拼税改，称可能对富人增税

美国总统特朗普称富人可能将面临加税。特朗普为了进行一项重大的全面税改，正在与反对降低富人税负的民主党人士加强沟通；另外，国会的共和党人设定了公布其税改计划的时间表。众议院议长莱恩称，将在9月25日开始的工作周公布一项纲要。在那之后的数周中，国会税政规划委员会将撰写立法细节。莱恩表示，目前正在研究的税改框架将体现出众议院筹款委员会、参议院财务委员会以及特朗普政府达成的共识。特朗普重申将公司税率从35%降至15%的目标，即便莱恩和财长努钦近日对于能否达到如此低的税率水平都提出了质疑。

--欧盟执委会主席容克敦促成员国抓住经济发展的好时机

欧盟执委会主席容克周三敦促欧盟成员国政府，利用英国退欧和经济上扬的机会，在全球贸易的核心形成一个更紧密的联盟。容克的演说相当于美国总统的国情咨文。他承诺完成与墨西哥和巴西的贸易谈判，并提议限制中国对欧洲基础设施、高科技制造业以及能源领域公司的收购。

--欧洲央行首席经济学家称，应继续“坚决稳定地”执行宽松货币政策

欧洲央行首席经济学家普雷特周三再度呼吁，尽管经济成长前景看好，但央行仍然要“坚决稳定地”执行超宽松货币政策。他的讲话透露出谨慎意味，当前欧洲央行正准备决定是否及如何逐步结束其2.3万亿欧元的刺激计划。“未来通胀的基本情境仍主要依赖于非常宽松的融资条件，这在很大程度上取决于目前的宽松货币政策立场，”普雷特在法兰克福的一个活动上说。“因此，保持坚决稳定的政策，仍然是促使通胀不断接近我们货币政策目标的关键。”

--8月伦敦房价创2008年以来最大降幅，其他地区上涨

英国皇家测量师学会(RICS)周四公布，伦敦市中心房价8月跌幅为2008年以来最大，令伦敦楼市进一步放缓；不过英国其他地区的房价上涨。8月RICS房价差值升至正6，高于路透调查预估；7月时降至四年低点正1。但RICS说，该数值符合英国全国房价仅小幅上升的趋势。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘三大股指皆创最高收盘点位，因必需消费品类股和能源股上涨抵消了苹果下跌的影响。道琼工业指数升39.32点，或0.18%，至22,158.18点；标准普尔500指数上扬1.89点，或0.075%，至2,498.37点；纳斯达克指数涨5.91点，或0.09%，至6,460.19点。

--欧洲股市持稳，全球股市升势消退，苹果供应商股价受压，因新款iPhone出货日期较预期晚，令投资人失望。泛欧STOXX 600指数收平，收复稍早失地，因油股和银行股上涨，抵消晶片股和矿业股下跌的影响。英股富时100指数收跌0.28%，德股DAX指数收高0.23%，法股CAC-40指数上涨0.17%。

汇市:

--美元上涨，此前发布的一份报告显示，8月美国生产者物价反弹，交易员为周四出炉的消费者通胀数据做准备。美元指数升0.6%，报92.435，盘中升至逾一周来最高的92.53。美元兑欧元上涨0.68%，报1.1884美元。欧元跌穿了1.1950美元的关键技术水准后跌势加速。

债市:

--美国公债收益率上扬，10年期公债收益率触及两周半高位，因投资者削减所持公债，为本周的公债和公司债供应留出资金空间。10年期公债收益率触及两周半峰值2.195%，日内上扬超过2个基点。30年期公债收益率徘徊在三周高位附近报2.792%，日内上扬近2个基点。此前，美国财政部标售了120亿美元长期公债。

--欧元区公债收益率接近前一交易日所及高位，此前奥地利称将发售35亿欧元的100年期公债，而且欧元区内其他国家也陆续发债。10年期德债收益率升至0.4%，现在远远高于上周五触及的低点0.286%。意大利和德国10年期公债收益率差扩阔至163个基点，这是预示风险人气的一个关键指标，但分析师称，意大利发债也是收益率差走阔的部分原因。

油市:

--原油价格上涨，此前国际能源署(IEA)称，全球原油供应过剩开始减少，尽管美国数据显示，由于哈维飓风，国内原油库存再次大幅增加。美国原油期货上涨1.07美元，或2.2%，报每桶49.30美元，布兰特原油上涨0.89美元，报每桶55.16美元。尾盘美国原油增幅扩大，受助于炼厂复工将消化更多原油的预期。

金属市场:

--金价跌至一周半低位，抹去稍早的升幅，因美元指数跳升，但全球股市继周二创纪录新高后回落，帮助限制了跌幅。现货金收低0.65%报每盎司1,322.85美元，盘中跌至9月1日以来最低的1,320.51美元。美国12月期金收跌0.4%，报1,328美元。现货银收盘报每盎司17.729美元。现货铂金收报每盎司976.99美元，盘中低见8月28日以来最低的973美元，现货钯金收盘跌1.7%报937美元。

--铜价跌至三周低位，因获利回吐、伦敦金属交易所(LME)仓库库存增加，对中国需求感到紧张，以及美元上涨。伦敦期铜收跌1.9%，报每吨6,543美元，盘中低见6,529美元。期锌下跌1.2%，报3,023美元。期镍收跌5.2%，报11,360美元，稍早跌至三周低位的11,330美元，因传闻称，主要出口国--印尼的供应增加。期铝下跌1.3%，报2,110美元；期铅下跌0.9%，报2,290美元；期锡下跌0.8%，报20,515美元。(完)