《路透早报》--9月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国8月贸易收支修正值

--外资8月持有新西兰公债比例(0030)

--欧元区7月未经季节调整的贸易收支、第二季劳工成本(0900)

--美国纽约联储9月制造业指数、8月零售销售(1230)

--美国8月工业生产、产能利用率(1315)

--美国7月企业库存、密西根大学消费者信心指数9月初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委会成员莫尔许在Eurofi 2017金融论坛“欧盟27国与欧元区未来方向”中主持一个小组讨论会(0545)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在主题为“影子银行：银行之外的金融媒介”的活动中发表演说(0600)

--中国国家发改委新闻会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题

--欧洲央行执委劳滕施莱格在Eurofi 2017金融论坛“欧盟27国与欧元区未来方向”相关活动中与其他人士交换意见(0815)

--英国央行货币政策委员会委员弗利葛在商业经济学家协会年会上发表演说(0850)

--俄罗斯央行利率决定(1030)

--欧盟财长和央行总裁举行非正式会谈会议，主要讨论欧元区未来整合、资本市场联盟及赋税问题(至16日)

--欧元集团会议

--德国央行副总裁Claudia Buch在宏观审慎政策会议上讲话。

以下为9月14日下午5:00至9月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜从平壤向东发射一枚导弹飞越日本

韩国军方表示，朝鲜周五早晨从首都平壤顺安区域向东发射了一枚型号未知的导弹。韩国联合参谋本部表示，韩国与美国军方正在分析导弹发射的细节。日本放送协会(NHK)报导，导弹飞越了日本。日本政府称，导弹落入北海道襟裳岬以东2,000公里的海域。韩国总统府青瓦台已紧急召开国家安全委员会(NSC)会议。朝鲜发射导弹后，美国股指期货下跌，日圆上扬。

--英国央行暗示距离加息已不远，英镑跳涨

英国央行以7：2的投票结果决定维持利率在纪录低点0.25%不变，符合预期，并称如果经济增长和物价压力继续上升，未来几个月可能加息。这是迄今对英国接近于10年来首次加息的最明确信号。英国央行表示，即便英国退欧仍是一个风险因素，但其对通胀超过目标水平的容忍度在下降。央行总裁卡尼表示，包括他在内的一些央行利率决策者认为，经济的风险天平已不再倾向于英国脱欧带来经济放缓，而是转向通胀上升。这意味着升息的可能性“无疑是增加了”。英国央行发布的新指引推动英镑兑美元升至一年高位。投资者预计该央行年底前加息的机率超过50%。

--房租和汽油价格提振美国消费者通胀，为美联储今年进一步升息铺路

美国8月消费者物价攀升，因汽油价格和房租跳涨，通胀加速的迹象，可能为美联储今年进一步收紧货币政策铺路。美国劳工部称，8月消费者物价指数(CPI)增长0.4%，为七个月来最大增幅。8月CPI同比增长1.9%，扣除波动性较大的食品和能源价格的核心CPI上月增长0.2%。之前连续四个月的增幅均为0.1%。CPI数据公布后，美元兑一篮子货币上扬，美国公债价格回落，美国股市开盘走低。

劳工部周四公布的另一项数据显示，截至9月9日当周，初请失业金人数减少1.4万，经季节性调整后为28.4万。初请失业金人数连续132周低于反应就业市场强劲与否的分水岭30万关口。

--面对欧元区经济增长，三位欧洲央行官员考虑缩减刺激政策

欧洲央行三名官员发表讲话暗示，随着欧元区经济最终实现增长，该央行可能正在接近缩减货币刺激的时机。德国央行总裁魏德曼表示，当前状况要求对货币刺激政策“松开一些油门”，因为物价持续下滑的威胁已经消失。比利时央行总裁斯麦茨稍早在卢布尔雅那表示，通胀似乎已触底了。斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇亦强调欧元区经济表现不错，对刺激举措的前景做出决定如今是势在必行了。但他并表示，决策者正在等待更多的经济数据，以确认通胀的确朝着近2%的目标前进。他们的言论与欧洲央行其他六位决策者本周稍早的表态类似，显示支持削减刺激的决策者越来越多。

--瑞士央行总裁乔丹强调将维持现行宽松货币政策

瑞士央行总裁乔丹表示，尽管近期瑞郎走软，瑞士央行并未考虑改变宽松货币政策。乔丹向瑞士SRF电视台表示，“我们目前绝对没有见到改变货币政策的理由。”乔丹指出，瑞郎仍遭高估；欧洲央行及美联储的决定，对瑞士央行未来的考量非常重要。

--日本9月制造业信心恶化，受全球不确定性风险打压

路透短观调查显示，受全球不确定性的打压，日本9月制造业者信心跌落上月创下的10年高点，于四个月来首见下滑，且预计可能将进一步恶化。路透月度短观调查显示，服务业信心达到逾两年最高位，为又一个显示民间消费复苏的迹象。与三个月之前相比，日本制造业和服务业路透短观信心指数基本持稳，预示日本央行定于10月2日公布的短观调查会表现稳定。

--比特币交易平台比特币中国称将停止交易，市场进一步下跌

中国比特币交易平台比特币中国周四表示，将从9月30日开始停止所有交易，引发比特币进一步下跌。目前比特币较本月稍早触及的纪录高位已贬值超过30%。比特币在美国交易平台Bitstamp最多下跌了10%，至五周低位3,426.92美元，9月2日曾触及近5,000美元的纪录高位。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数周四创纪录新高，受波音股价上涨推动，但标普500指数下跌，因投资者预计高于预期的通胀数据提高了升息机率。道琼工业指数升45.30点，或0.2%，至22,203.48点；标准普尔500指数跌2.75点，或0.11%，至2,495.62点；纳斯达克指数跌31.10点，或0.48%，至6,429.08点。

--欧洲股市升至五周高位，受助于能源股和零售类股的上涨，美国通胀数据强于预期，也扶助提振了高美元敞口公司的股价。泛欧STOXX 600指数逆转早盘跌势，升0.1%，创8月9日以来最高收盘水准。英股FTSE指数下跌1.14%，受英镑大涨拖累，此前英国央行称可能在未来几个月内升息。德国股市DAX指数下跌0.1%。法股CAC-40指数上涨0.15%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下跌，尽管数据显示，美国消费者物价增速快于预期，提振了美国今年再次升息的预期。美元指数下跌0.42%，报92.136。英镑一年来首次升穿1.34美元，此前英国央行警告可能会在“未来几个月”进行10年来首次升息。瑞郎兑欧元下跌，此前瑞士央行对瑞郎估值的措辞软化，但仍坚持其超宽松货币政策立场。

债市:

--美国公债收益率攀升，两年期公债收益率触及七周峰值，因国内消费者物价以七个月来最快速度攀升，再度激发市场押注美联储年内将进行第三次升息。指标10年期公债收益率触及三周峰值2.225%，后回落至2.197%，较周三尾盘上扬0.2个基点。五年和30年期公债收益率差收窄至99个基点，根据Tradeweb，为约两周半最窄。

--德国10年期政府公债收益率升至三周半高位，因美国消费者物价上涨重燃了对该国12月升息的押注。德国公债收益率较上周尾段所及两个半月低位上涨逾13个基点。收益率上涨，也因此前英国央行决策者称，如果经济继续增长，通胀压力加大，可能需要在未来几个月进行逾10年来的首次升息。但分析师仍聚焦一系列公债发售，认为这是收益率的主要影响因素。德国10年期公债收益率升高至0.42%，全日上升一个基点。

油市:

--原油价格上涨，布兰特原油期货收在五个月高位，因美元走软，且之前有一系列报告预计市场将进一步收紧，因燃油需求增加。美国原油期货一度升穿每桶50美元，结算价升0.59美元或1.2%，报每桶49.89美元，为7月31日来最高收位。布兰特原油期货收高0.31美元或0.6%，结算价报每桶55.47美元，为4月13日来最高收位。

金属市场:

--金价从两周低位反弹，因朝鲜对美国和日本发出威胁；美元下跌，尽管美国消费者通胀数据强劲可能允许美国联邦储备委员会(FED/美联储)进一步升息。现货金收报每盎司1,329.43美元，稍早跌至8月31日以来最低的1,315.71美元。美国12月期金收高0.1%，报1,329.30美元。

--期铜跌至四周低位，之前部分中国数据不及预期，直指全球最大铜消费国需求正在放缓。期铜跌0.7%，报每吨6,498美元，稍早触及8月18日以来最低。期铜从9月高位下滑了7%。现货铜较LME三个月期铜贴水跳升至每吨逾40美元的八年高位。交易商称，这表明未来几日有更多的铜交割。期铝收跌0.6%，报每吨2,098美元。期锌收挫0.6%，报每吨3,005美元。(完)