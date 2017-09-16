《路透早报》--9月16日

[重大数据或新闻]

--美国8月零售销售意外下降，工业生产录得2009年以来最大跌幅，因飓风哈维一度造成商店关门，生产活动停滞，数据表明这场风暴将拖累第三季经济成长造成。但疲弱的数据可能不会改变对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月会议上宣布缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的预期。数据拖累美元走软，公债收益率曲线趋平。

* 美国商务部公布，美国8月零售销售较前月减少0.2%，扣除汽车的零售销售较前月增加0.2%。此前市场预估分别为增加0.1%和增加0.5%。

* 美联储公布的数据显示，8月工业生产较前月下降0.9%(预估为增长0.1%)，8月产能利用率为76.1%(预估为76.8%)

--今日欧美其它重要数据还有:

* 美国商务部公布，美国7月企业库存较上月增长0.2%，和预估一致，6月确认为增长0.5%。

* 欧盟统计局公布，欧元区7月未经季节调整的贸易顺差为232亿欧元，路透调查预估顺差为214亿欧元。欧元区第二季度劳工成本较上年同期增加1.8%，第二季度薪资较上年同期增长2.0%。

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛表示，“如果数据显现出闲置劳动力减少、薪资压力上升、家庭支出增加以及全球经济持续强劲增长的趋势，那么英国央行升息的合适时机可能最早落在未来几月内。”弗利葛之前被认为是央行内的鸽派领袖人物，他的鹰派讲话带动英镑大涨，英债收益率劲升。

--欧洲央行执委劳滕施莱格称，欧洲央行现在是时候缩减购债规模了，因欧元区经济成长强劲而且利率较低，将使通胀率回归到欧洲央行的目标。他称，“强劲的经济成长再加上宽松的货币政策，将使通胀率回归到与目标相符的水平。”

--信贷评等机构标准普尔将葡萄牙信贷评等由“BB+”上调至“BBB-”，并维持稳定展望，指因该国经济和预算表现强劲。这是葡萄牙信贷评等五年半后重获投资级别。

--根据Amaq通讯社，伊斯兰国宣称对致使22人受伤的伦敦地铁爆炸事件负责。英国将恐怖威胁等级从“严峻”升至最高级“危急”，意味着预计将遭受袭击。

--俄罗斯央行将指标利率从9%下调至8.5%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五创纪录收盘高位，首次升穿2,500点位，因科技股连跌两日后反弹，电信股也上涨。道琼工业指数升64.86点，或0.29%，至22,268.34点；标准普尔500指数涨4.61点，或0.18%，至2,500.23点，两者皆创纪录新高。纳斯达克指数升19.38点，或0.3%，至6,448.47点。

--欧洲股市下跌，因朝鲜再次试射导弹，打击了对风险较大的银行和矿业股的买兴，但本周仍录得7月以来最佳周度表现，因股票估值吸引投资者。泛欧STOXX 600指数和欧元区STOXX 50指数均下跌0.3%，出口类股权重较大的英股富时FTSE指数挫1.1%，因英镑跳涨，此前英国央行决策者为未来几个月升息开启大门。德股DAX指数收挫0.17%，法股CAC-40指数收跌0.22%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币周五走软，受累于美国8月零售销售数据意外回落，这再一次抑制了12月升息的预期。纽约尾盘，美元兑日圆上扬0.6%，报110.88日圆，本周创11月以来最佳周度表现。英镑周五升穿1.36美元。欧元兑美元上涨0.2%，报1.1940美元，受此影响，美元指数下跌0.3%，报91.868。

债市:

--美国长短期公债收益率差缩小，因交易商加大了美联储要等到年底再升息的押注，并聚焦下周政策会议上有关资产负债表的决定。五年期和30年期收益率差缩窄至96个基点，为7月7日以来最窄，一周前为103个基点。指标10年期公债收益率报2.201%，全日小幅上涨，周四触及三周高位的2.225%。两年期公债收益率升1.6个基点，报1.384%，周五稍早第二次触及1.388%，根据路透数据，这是7月26日以来最高水平。

--欧元区公债恢复抛盘，此前英国央行决策者的鹰派言论支持发达国家央行全体转向收紧模式的观点。英国10年期公债收益率最高升10个基点，至1.34%。德国10年期公债收益率触及一个月高位的0.45%，全日升2.5个基点，较前日低位高近5个基点。其它欧元区公债收益率全日升1-2个基点。

油市:

--布兰特原油周五持于近五个月高位，势将录得7月底以来的最大周度升幅，因预计需求增加，美国炼厂逐渐复工。布兰特原油收高0.15美元，报每桶55.62美元，本周为连续第三周上涨，升3.3%，为7月底以来的最大周度升幅。美国原油期货收盘持平于每桶49.89美元，本周该合约升近5%，也是近两个月来的最强周度表现。

金属市场:

--金价下滑，此前欧洲央行一官员呼吁缩减该行刺激计划，但美国经济数据逊于预期，令投资人对美联储是否会进一步加息产生疑虑，限制了金市的跌幅。1747 GMT，现货金跌0.6%，报每盎司1,321.88美元，本周下挫1.8%，为7月初来最大周线跌幅。美国12月期金收低0.3%，报1,325.20美元。现货铂金跌1%，报每盎司969美元，此前跌至8月16日以来最低的959.95美元。铂金较黄金的折让扩大至约360美元，根据路透数据，这是1985年来最大折让。本周铂金大跌3.7%，为3月来最大周线跌幅。现货银跌0.8%，报每盎司17.61美元，势将录得四周来首周下滑。 现货钯金升0.2%，报924.10美元，势将连跌第二周。

--伦敦金属交易所(LME)期铜持稳，受助于美元下滑，但本周期铜录得3月来最大周线跌幅，因在期铜受投机性买盘推动升至三年高位后，投资人获利了结。指标三个月期铜升0.1%，报每吨6,508美元，本周下挫2.8%，但今年迄今仍升了18%。期镍收低0.9%，报每吨11,090美元，为8月21日来最低，自9月4日触及12,380美元高位后，镍价已经回落超过10%。(完)