《路透早报》--9月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国8月70个大中城市住宅销售价格(0130)

--澳洲8月新车销量(0130)

--意大利7月贸易收支(0800)

--香港6-8月失业率(0830)

--欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)终值(0900)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)9月房屋市场指数(1400)

--美国7月国际资本流动数据(2000)

--韩国8月生产者物价指数(PPI)(2100)

--新西兰第三季Westpac消费者信心指数(2200)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行总裁卡尼于国际货币基金组织(IMF)发表演说，之后与IMF总裁拉加德进行公开讨论(0700)

--加拿大央行副总裁连恩在萨克屯(Saskatoon)区域经济发展局发表演说(1830)

--欧洲央行监督官员Ignazio Angeloni参加意大利银行业2017年年会的小组讨论

以下为9月15日下午5:00至9月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国大使黑利：联合国对朝鲜束手无策，或需五角大楼出马

美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)周日表示，联合国安全理事会对于控制朝鲜(北韩)核计划已束手无策，美国可能必须将此事交给国防部处理。“目前在安理会，我们所有能做的事差不多都做了，”黑利对美国有线电视新闻网(CNN)表示。她并称，非常愿意把朝鲜问题转交给美国国防部长马蒂斯(James Mattis)。

本周全球领导人将前往纽约参加联合国大会年度会议，黑利的谈话表明，美国在扬言对朝鲜采取军事行动方面并未打退堂鼓。

朝鲜周六表示，其目标是与美国达成武力“均衡”；而在朝鲜不到一个月内二度发射导弹飞越日本上空之后，美国显露出对于外交手段耐心渐失的迹象。朝中社引述朝鲜领导人金正恩说法指出，“我们的最终目标是达成与美国间的实质武力平衡，让美国统治者不敢再提及军事选项。”

--日本首相安倍晋三考虑最早10月提前选举--媒体

日本国内媒体周日报导，首相安倍晋三正考虑最早于下月进行提前选举，以抓住自身支持率走升和主要反对党陷入混乱的机会。日本放送协会(NHK)援引未具名消息人士谈话称，安倍向规模较小的执政联盟成员公明党表示，他不排除在众议院9月28日召开临时会后解散众议院、进行提前选举的可能。

有关10月22日举行提前选举的揣测升温，届时计划进行三次补选。不过媒体称，其他可能性是10月更晚些时候，或者在美国总统特朗普可能在11月初访日之后。

--美国国务卿蒂勒森：美国有可能不退出巴黎气候协定

美国国务卿蒂勒森周日表示，在适当的条件下，美国有可能不退出巴黎气候协定。此番表态暗示特朗普政府的语气有所转变，此前美国决意退出该协定惹怒了盟国。

蒂勒森在CBS节目中表示，如果美国能够为美国民众制定出一套公正且平衡的条款，特朗普总统愿意就巴黎气候协定与伙伴国进行合作。“总统表示，他对找到适当条件以便能继续与其他国家合作交流，持开放态度，尽管我们都认为这仍是一个具有挑战性的议题。”蒂勒森说。

--葡萄牙评级在五年半之后获标普调升，重返投资级别

在三大评级机构当中，标准普尔周五率先将葡萄牙信用评级调回投资级别，指因该国经济和公共财政改善。标普将葡萄牙评级调高一个级距至最低的投资级别“BBB-”，展望仍为稳定，原先给予葡萄牙的评级是“BB+”。

“当前我们预期，(葡萄牙债券)和多数欧洲国家的债券利差将会缩窄，”葡萄牙财长Mario Centeno对路透表示。葡萄牙在2012年1月债务危机最严重时丧失了投资级评级。目前正当欧洲央行购债举措的利好影响逐步消退之际，本次调级可能吸引更多证券投资资金流向葡萄牙债券。

--美国8月零售销售和工业生产下降，飓风哈维影响销售和生产活动

美国8月零售销售意外下降，工业生产录得2009年以来最大跌幅，因飓风哈维一度造成商店关门，生产活动停滞，数据表明这场风暴将拖累第三季经济成长造成。 8月零售销售下降0.2%，为六个月最大降幅。7月和6月数据也被下修。商务部表示，尽管无法精确计算飓风哈维给零售销售造成的影响，但部分企业表示，飓风对其销售数据造成的影响喜忧参半，而另一些企业则表示，根本未受到飓风的影响。此外，美联储公布，8月工业生产下降0.9%，为2009年5月以来最大降幅，之前连续六个月攀升。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五创纪录收盘高位，首次升穿2,500点位，因科技股连跌两日后反弹，电信股也上涨。道琼工业指数升64.86点或0.29%，至22,268.34点；标准普尔500指数涨4.61点或0.18%，至2,500.23点，两者皆创纪录新高。纳斯达克指数升19.38点或0.3%，至6,448.47点。

--欧洲股市下跌，因朝鲜再次试射导弹，打击了对风险较大的银行和矿业股的买兴；但因股票估值吸引投资者，本周仍录得7月以来最佳周度表现，。泛欧STOXX 600指数和欧元区STOXX 50指数均下跌0.3%；出口类股权重较大的英股富时FTSE指数挫跌1.1%，因英镑跳涨，此前英国央行决策者为未来几个月升息开启大门。德股DAX指数收挫0.17%，法股CAC-40指数收跌0.22%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币走软，受累于美国8月零售销售数据意外回落，再次抑制12月升息的预期。纽约尾盘时，美元兑日圆上扬0.6%，报110.88日圆，本周创11月以来最佳周度表现。英镑一度升穿1.36美元，先前一位英国央行决策者为未来几月可能升息铺路。欧元兑美元上涨0.2%，报1.1940美元；受此影响，美元指数下跌0.3%，报91.868。

债市:

--美国长短期公债收益率差缩小，因交易商加大对美联储要等到年底再升息的押注，并聚焦下周政策会议上有关资产负债表的决定。五年期和30年期收益率差缩窄至96个基点，为7月7日以来最窄，一周前为103个基点。指标10年期公债收益率报2.201%，周四触及三周高位的2.225%。两年期公债收益率升1.6个基点，报1.384%；稍早第二次触及1.388%，根据路透数据，这是7月26日以来最高水平。

--欧元区公债恢复抛盘，此前英国央行决策者的鹰派言论，支持发达国家央行全体转向收紧模式的观点。英国10年期公债收益率最高升10个基点，至1.34%。德国10年期公债收益率触及一个月高位的0.45%，全日升2.5个基点，较前日低位高近5个基点。其它欧元区公债收益率全日升1-2个基点。

油市:

--布兰特原油持于近五个月高位，势将录得7月底以来的最大周度升幅，因预计需求增加，美国炼厂逐渐复工。布兰特原油收高0.15美元，报每桶55.62美元；本周连续第三周上涨，上升3.3%，为7月底以来的最大周度升幅。美国原油期货收盘持平于每桶49.89美元；本周该合约升近5%，也是近两个月来的最强周度表现。

金属市场:

--金价下滑，此前欧洲央行一官员呼吁缩减该行刺激计划；但美国经济数据逊于预期，令投资人对美联储是否会进一步加息产生疑虑，限制了金市的跌幅。现货金收低为每盎司1,319.22美元，上日收报1,329.43美元。美国12月期金收低0.3%，报1,325.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜持稳，受助于美元下滑；但本周期铜录得3月来最大周线跌幅，因在期铜受投机性买盘推动升至三年高位后，投资人获利了结。指标三个月期铜升0.1%，报每吨6,508美元，本周下挫2.8%，但今年迄今仍升了18%。

期镍收低0.9%，报每吨11,090美元，为8月21日来最低；自9月4日触及12,380美元高位后，镍价已经回落超过10%。(完)