《路透早报》--9月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第二季房价指数(0130)

--欧元区7月经常帐收支(0800)

--德国9月ZEW经济景气指数(0900)

--美国第二季经常帐收支、8月建筑许可及房屋开工、8月进出口物价(1230)

--加拿大7月制造业销售(1230)

--新西兰第二季经常帐收支(2245)

--日本8月贸易收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开两日政策会议

--南非央行开始三日政策会议(至21日)

--澳洲央行公布9月货币政策会议记录(0130)

以下为9月18日下午5:00至9月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国防部长暗示存在对朝鲜诉诸武力的选项，但未提供细节

美国国防部长马蒂斯周一暗示，存在对朝鲜诉诸武力的选项，这样或可让韩国免受残酷打击。不过他并未谈及是何种选项，或是否涉及使用致命武器。朝鲜半岛若爆发冲突，很容易演变成1950-1953年朝鲜战争以来所未见程度的流血事件。当年的战争导致逾5万名美国人和数以百万计的朝鲜人丧生，战争最后以停战告终，没有达成和平协议。

--英国央行总裁：脱欧将推升国内通胀并放缓增长，重申升息讯号

英国央行总裁卡尼表示，英国脱欧或将在短期内损害英国增长前景并推升通胀，因英国要调整适应脱欧后的日子。卡尼还警告，英国将为重新改写贸易关系而面临代价。他表示，英国和其他国家的新协议，短期内料无法抵消与欧盟贸易伙伴关系变弱的影响；他在演说中重申了上周的论点，也就是利率可能需要在几个月内调升。

--专访：欧洲央行应讨论一系列举措，不拘于过度关注资产购买--管委

欧洲央行管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)接受路透专访时表示，欧洲央行在寻求货币政策正常化时应开始讨论更广泛的举措，而非仅关注如何及何时将缩减刺激措施。韩伟森称，欧洲央行下步行动应是一系列举措，不限于资产购买决定。

--加拿大央行副总裁：将密切关注加元走强，利率决议取决于数据表现

加拿大央行副总裁连恩表示，该国央行在考虑进一步的利率决议时，将密切关注经济对利率上升和加元升值如何反应，并仍将取决于数据表现。他并称，鉴于本币走强在过去曾打压出口，决策者将密切关注加元升值。加元在连恩发表讲话后下跌，加元/美元跌至1.2338加元或0.8105美元，为升息以来最弱水准。

--特朗普呼吁联合国大胆改革，以充分发挥潜力

美国总统特朗普周一在他首次访问联合国总部之际，对该机构严重的官僚主义及管理不善问题进行批评，呼吁进行“真正大胆的改革”，以便为世界和平贡献更大力量。

--韩国8月PPI同比升幅为3.2%，创三个月高位

韩国央行周二公布数据显示，8月生产者物价连续第10个月按年上升，升幅为三个月最大，因农产品价格跳升。8月生产者物价指数(PPI)较上年同期上升3.2%，7月修正后为上升3.0%；PPI较前月上升0.3%，7月为上升0.1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收高，标普500指数小涨；美联储本周举行会议前，金融股领涨。因科技股尾盘走低，拖累纳斯达克指数大幅削减涨幅。道琼工业指数升63.01点或0.28%，至22,331.35点；标准普尔500指数涨3.64点或0.15%，至2,503.87点；纳斯达克指数升6.17点或0.1%，至6,454.64点。

--欧洲股市收盘接近六周高位，受助于全球股市走高、金融股上涨，以及葡萄牙股市上涨，此前葡萄牙重获投资级信用评等。葡萄牙PSI 20指数收高1.6%，盘中触及两个月高位。受助于英镑下跌，英股富时100指数升0.5%。德股DAX指数收涨0.3%，法股CAC-40指数收高0.3%。

汇市:

--美元兑日圆升至逾七周高点，受美国公债收益率上涨支撑；交易商关注明日开始的美联储会议，从中寻找美联储是否会在年底再度升息的线索。美元兑日圆升0.51%，报111.4日圆。美元指数升0.14%，报92.002。

债市:

--美国公债收益率上涨，因投资者为本周美联储政策会议做准备；上周英国央行意外表示可能升息。指标10年期美债价格下跌8/32，收益率报2.229%，收益率在9月8日曾跌至11月10日以来最低的2.016%。

--葡萄牙10年期公债收益率跌至2016年1月以来最低水准，此前该国债信评等在五年半之后重返投资级别，实际上宣告了该国债务危机结束。

葡萄牙10年期公债收益率下滑多达35个基点，报2.45%左右，为2016年1月来最低。西班牙10年期公债收益率跌2个基点，意大利和爱尔兰10年期公债收益率持稳，较高评等公债收益率则上涨1-2个基点。

油市:

--布兰特原油期货价格小幅下跌，但仍接近数月高位，因交易员为本周稍晚发布的库存数据可能增加做准备。布兰特原油收跌0.14美元，报每桶55.48美元，周四触及近五个月高位的每桶55.99美元。美国原油收高0.02美元，报每桶49.91美元，接近周四触及的近四个月高位50.50美元。

金属市场:

--金价下跌1%，触及两周半低位，因美元走强，美债收益率在美联储两日会议前上涨，全球股指创纪录新高，美股也创新高。现货金收低为每盎司1,306.63美元；美国12月期金跌14.40美元或1.09%，报每盎司1,310.8美元。

--期铅触及两周高位，因中国环境整治导致供应收紧的担忧加重，且需求强劲，上海的库存下降。伦敦金属交易所(LME)指标期铅收高1.3%，报每吨2,390美元，稍早触及9月4日以来最高的2,408美元；今年铅价已经涨约18%。

其他基本金属中，三个月期铜收高0.3%，报每吨6,530美元；铝价升0.2%，报2,089美元；锌价升2.2%，报3,097美元；锡价升0.8%，报20,700美元；镍价涨1.3%，报11,235美元。(完)