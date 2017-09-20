《路透早报》--9月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国8月生产者物价指数(PPI)(0600)

--台湾8月外销订单(0800)

--英国8月零售销售(0830)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1100)、8月成屋销售(1400)

--新西兰第二季国内生产总值(GDP)(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)，联储主席叶伦举行记者会(1830)

--日本央行货币政策会议(至21日)

--欧洲央行管理委员会会议(至21日)，未有利率公布计划

--印尼央行理事会会议(至22日)

--澳洲央行助理总裁Luci Ellis在澳洲商业经济学者(ABE)会议上发表演说(0230)

--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)谈论货币政策(1200)

以下为9月19日下午5:00至9月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普誓言若面临威胁，美国将彻底毁灭朝鲜

美国总统特朗普周二升级他与朝鲜的对峙，威胁将“彻底毁灭”有2,600万人的朝鲜，特朗普还以“火箭人”来嘲讽朝鲜领导人金正恩。金融市场对特朗普的讲话反应甚微，多数主要资产日内接近持平。

特朗普在联合国大会的演说锋芒毕露。他在演说中严词形容世界正面临巨大危险，以更显对抗的角度直面从伊朗到委内瑞拉等诸多国际挑战，且毫不掩饰地扞卫美国主权。“美国有很大的力量和耐心，但如果迫不得已必须保卫自己和盟友时，我们将别无选择，只能彻底毁灭朝鲜，”特朗普称。

--欧洲央行料保留2018年延长购债计划的选项--消息

六位消息人士对路透表示，欧洲央行决策者对于是否在10月会议上敲定结束印钞计划的明确时间看法分歧，他们很有可能至少保留再度延长购债操作的选项。消息人士称，欧元持续强势打压了通胀，导致欧洲央行决策者出现了分歧。他们还称，德国为首的鹰派准备缩减2.3万亿欧元的购债计划，但鸽派只是希望缩减每月购债规模。

--美国房屋开工连降第二个月，但联储料仍会在本周宣布缩表

美国8月房屋开工连续第二个月下滑，因独栋屋建筑活动反弹，被波动性较大的多户房屋建筑活动持续疲软所抵消。商务部称，8月房屋开工下滑0.8%，经季节性调整后年率为118万户；建筑许可急增5.7%，年率为130万户，为1月以来最高。数据公布后，美元指数走软，公债价格上扬，美国股市小涨。

此外，劳工部公布，8月进口物价上涨0.6%，为1月以来最大涨幅，7月为下降0.1%；8月进口物价同比攀升2.1%，7月涨幅为1.2%。

--独家：西部数据又见转机，芯片业务收购报价重获东芝青睐

熟知交易情况的人士称，日本东芝回心转意，愿意将其最为看重的半导体业务出售给合作伙伴西部数据支持的一个财团。知情人士透露，西部数据作出了关键性让步，确保让东芝相信其未来不会寻求控股芯片业务，解决了反垄断方面的担忧。由于此事的讨论并未公开，这位消息人士要求匿名。

--墨西哥首都附近发生7.1级强烈地震，导致逾百人丧生

墨西哥中部周二发生7.1级强烈地震，在数州造成逾百人死亡，人口稠密的首都墨西哥城也出现建筑物晃动，数以千计民众惊慌逃至街上。墨西哥总统培尼亚表示，墨西哥城有27座建筑物倒塌或部分倒塌。墨西哥官员表示，强震已造成至少119人死亡。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周二收盘小涨，但陷于狭窄区间内，金融股对大盘的提振最大，市场静待美联储结束两日会议后发布的政策声明。

道琼工业指数微升39.45点或0.18%，至22,370.80点，连续第六日创下纪录收盘新高；标准普尔500指数微升2.78点或0.11%，至2,506.65点，过去六个交易日内第五日创收盘新高。纳斯达克指数小涨6.68点或0.1%，至6,461.32点，略高于9月13日收盘，创收盘最高纪录。

--欧洲股市收盘变动不大，交投淡静，投资人静待美联储货币政策会议结果，但购并交易消息提振欧洲电信股上扬。电信股上扬0.9%至近四周最高水准，此前CNBC报导，美国无线电信运营商T-Mobile和Sprint正积极进行合并磋商。

泛欧STOXX 600指数收平。英股富时100指数收高0.3%，德股DAX指数微升0.02%，法股CAC-40指数收高0.16%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币走软，美联储决策者举行政策会议，预计将决定缩减所持4.2万亿美元债券。美元指数跌0.3%，报91.780，离9月8日触及的逾两年半低点91.011不远。美元兑日圆跌0.1%，报111.47日圆，低于周二稍早触及的八周高位111.87日圆。欧元兑美元触及一周高位1.2005美元。

债市:

--美债收益率小幅上涨，投资者等待美联储政策会议结束，以寻找是否今年可能再升息一次的新线索。指标10年期美债下跌3/32，收益率报2.24%，高于周一尾盘的2.23%。

--欧元区公债收益率下跌，此前路透报导称，欧洲央行可能保持开放2018年再次延长资产购买计划的选项。尾盘时，大部分欧元区公债收益率下跌1-3个基点，二线国家公债市场继续跑赢，因葡萄牙公债重新回到投资级。

油市:

--油价收低，从近五个月高位回落，本周五主要产油国将就进一步减产的前景举行会议。布兰特原油收跌0.34美元，报每桶55.14美元，离五个月高位的每桶55.99美元不远。美国原油收低0.43美元，报每桶49.48美元。

金属市场:

--金价变动不大，仍徘徊在前日触及的两周低位附近，市场交投稀落；美联储决策者举行政策会议，金融市场将密切关注，以寻找美国货币政策收紧前景的线索。

现货金收高为每盎司1,311.18美元，脱离前日低位1,304.10美元。交投最活跃的12月期金收跌0.2美元或0.02%，报每盎司1,310.6美元。

--期镍价格跌向上周触及的一个月低点，因基金获利了结；但对菲律宾供应的忧虑和特别是来自中国不锈钢厂的稳健需求预计将提供支撑。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期镍收低0.8%，报每吨11,1 40美元，稍早跌至10,875美元，上周期镍曾跌至8月18日来最低的10,845美元。

其他基本金属中，三个月期铜收高0.1%，报每吨6,539美元；铝价升1.7%，报2,124美元；铅价升1.3%，报3,420 美元；锡价下滑0.2%，报20,650美元。(完)