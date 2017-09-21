《路透早报》--9月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士8月贸易收支(0600)

--香港8月消费者物价指数(CPI)(0830)

--英国8月UK FINANCE抵押贷款批准宗数、8月公共部门净借款(PSNB)(0830)

--加拿大7月批发(趸售)贸易(1230)

--美国一周初请失业金人数(1230)、9月费城联储制造业指数(1230)、美国联邦住房金融局(FHFA)7月房屋价格(1300)、8月领先指标(1400)

--欧元区9月消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行总裁洛威将在美国商会发表演说(0200)

--日本央行货币政策会议(最后一日)，央行总裁黑田东彦将召开记者会(0630)

--台湾央行召开第三季理监事会，公布利率决定

--中国国际经济交流中心经济每月谈，主题为“下一代贸易：E国际贸易”

--欧洲央行执委普雷特在欧洲央行“过去低通胀教训，可否做为未来借镜？”会议，担任政策讨论小组主席(0930)

--斯坦佛大学教授泰勒(John Taylor)就“货币政策决策的概念与机构”发表演讲

--瑞典央行公布货币政策会议记录(0730)

--挪威央行在宣布利率决议和公布货币政策报告后举行记者会(0830)

--欧洲央行总裁德拉吉为第二届ESRB年度会议致欢迎词(1315)

--欧洲央行全行委员会会议

--菲律宾央行货币政策会议

以下为9月20日下午5:00至9月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储维持利率不变，宣布10月开始缩表

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三决议维持利率不变，但预计年底前将再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。美联储会后发布的经济预估显示，16名委员中有11名预计到2017年底，指标联邦基金利率在1.25-1.50%区间是“合适”水平。

一如市场预期，美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。

联储主席叶伦在会后记者会上称，今年通胀下跌的原因仍是个谜。她补充称，美联储随时准备在必要时调整利率前景。在联储声明和预估发布后，金融市场几乎未受影响，对宣布下月开始缩表也无动于衷。

路透在美联储会后访查华尔街大行的结果显示，美联储料将在12月再次升息，之后在2018年再升息三次。随着美联储寻求货币政策回归正常化，预计美联储资产负债表规模未来数年内将减少约1.4万亿美元。

--日本首相安倍承诺将推“大胆政策”提振经济，以吸引投资者青睐

日本首相安倍晋三周三誓言将推行“大胆政策”，以税政、预算及监管为目标来促进国内投资，他还承诺将进一步推动公司治理改革。安倍在纽约证交所对投资者发表的演说中，并未提供这些改革的具体细节，但他称“绝对”有信心其政府可带来改变，降低日本因人口年龄老化和其他因素所带来的挑战。他还呼吁投资者把钱投至日本证券市场。“我将倾注我全部的政治资源为日本开启未来，”他说。

--美国8月成屋销售降至一年低位，供应短缺引发的高房价抑制销售

美国8月成屋销售降至一年最低，因飓风哈维抑制休斯敦地区的销售活动，且房屋供应长期短缺也让买家不愿入市。全美不动产协会(NAR)周三公布，美国8月成屋销售下降1.7%，季节性调整后年率为535万户，为2016年8月以来最低。路透调查预估8月成屋销售上升0.3%，年率为546万户。

--OECD：全球主要经济体增长步伐愈发趋同，欧元区增速追上美国

经济合作暨发展组织(OECD)周三发布最新预估指称，全球主要经济体正以多年未见的协同步伐增长，欧元区增速追上美国。OECD称，全球经济今年料增长3.5%，明年料达到3.7%，较6月预估略有上调，且是2011年以来的最佳增速。2017年欧元区成长预估从上次的1.8%调升至2.1%，与美国的成长预估处于同一水平；OECD对美国的成长预估保持在2.1%不变。

OECD以外的主要经济中，印度是为数不多的增长预估被下调的国家。该国经济增长预估从之前的7.3%下调至6.7%，受商品和服务税改革影响。而中国的经济增长看似更为强劲，对该国今明两年经济增速的预估分别上调至6.8%和6.6%。

--苹果承认新发布的智能手表产品存在连接问题

美国苹果公司周三承认，其一周前发布的Watch Series 3智能手表存在问题。问题出在该产品最重要的功能上：旁边无需iPhone手机，便可拨打电话以及访问数据。一些知名评估人士周三表示不能推荐这款产品，因为蜂窝数据的连接有缺陷。苹果公司表示，该产品在连接开放WiFi网络时，会遇到LTE连接问题。褒贬不一的观点令苹果股价承压，收盘下跌1.68%报156.07美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三涨跌互现，标普500指数和道琼工业指数微幅收涨，继续刷新纪录收盘高位；此前美联储暗示，预计在年底前再次加息，并宣布10月开始缩减资产负债表。

道琼工业指数微升41.79点或0.19%，收报22,412.59点，连续第七个交易日创纪录收盘新高。标准普尔500指数上升1.59点或0.06%，至2,508.24点，在过去七个交易日内第六次创纪录收盘新高。纳斯达克指数下跌5.28点或0.08%，至6,456.04点，苹果对此构成最大拖累。

--欧洲股市收平盘，企业并购消息和西班牙政治情势带动市场交投。尽管谨慎情绪主导欧洲市场，但西班牙股市受到重创，此前警方拘捕加泰罗尼亚地区政府官员，以尝试终止该地区被禁止进行的公投。西班牙绩优股指数下跌0.8%，表现不及收平盘的泛欧STOXX 600指数。

英股富时指数收低0.05%，德股DAX指数收高0.06%，法股CAC-40指数收涨0.08%。

汇市:

--美元普涨，兑日圆触及两个月高位，因美联储暗示可能今年第三次加息，尽管通胀仍低于其2%的目标。欧元兑美元下滑0.8%，报1.1894美元，为四日最低。美元兑日圆升0.5%，报112.17日圆；路透数据显示，美元盘中触及两个月高位112.51日圆。美元指数涨0.7%，报92.426，为8月4日来最大单日升幅。

债市:

--指标美国公债收益率跳涨至其六周最高水准 ，此前美联储发布的9月政策会议声明被外界解读为保留在12月升息这一选项。指标10年期公债下跌11/32，收益率报2.29%，此为8月8日来最高水准；美联储发布政策声明前为2.24%。

--欧元区公债收益率小跌，因投资人观望美联储会议结果，以研判今年是否会再度升息。多数欧元区公债收益率跌约1-2个基点。德国10年期公债收益率报0.44%，跌1个基点。

西班牙公债表现逊色，围绕西班牙加泰罗尼亚地区独立公投的担忧加重。西班牙10年期公债收益率升2个基点至1.46%，较可比德债利差扩阔至103个基点。

油市:

--尽管美国原油库存增加，油价仍收涨2%。油价可能创下13年来最大的第三季季线涨幅，此前伊拉克石油部长暗示石油输出国组织(OPEC)及其他产油国考虑延长减产，甚或加大减产的力度。

布兰特原油期货上涨1.15美元或2.09%，至每桶56.29美元。美国原油期货上升0.93美元或1.9%，至每桶50.41美元。

金属市场:

--现货金价下跌，此前美联储维持利率不变，但暗示仍预计年底前收紧信贷。现货金收报每盎司1,301.00美元，上日收在1,311.18美元。美国12月期金收高5.80美元或0.44%，报每盎司1,316.40美元。

--期铝急升至五年高位，因中国大型生产商--中国铝业提前两个月开始减产，不久将导致铝库存减少。LME指标三个月期铝收涨2.5%，报每吨2,177美元，盘中触及2012年9月以来最高2,194.50美元。

LME三个月期铜收跌0.2%，报每吨6,527美元，结束连三日温和上涨的势头。三个月期镍收涨2.2%，报每吨11,380美元。三个月期铅收高1.7%，报每吨2,460美元。三个月期锌上扬0.9%，报每吨3,133美元。三个月期锡收跌0.1%，报每吨20,625美元。(完)