《路透早报》--9月22日

8月9日，纽约，晨曦中的世贸中心一号大楼及曼哈顿下城天际线。REUTERS/Mike Segar

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国8月外汇市场交易概况数据

--法国第二季国内生产总值(GDP)终值(0645)

--9月Markit制造业/服务业采购经理人指数(PMI)初值：法国(0700)、德国(0730)、欧元区(0800)

--台湾8月季调后失业率、工业生产指数年变动率(0800)

--英国工业联盟(CBI)9月总工业订单差值(1000)

--加拿大7月零售销售、8月消费者物价指数(CPI)(1230)

--美国9月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值(1345)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国首相特雷莎·梅(文翠珊)发表演说

--石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等产油国石油部长在维也纳开会

--印尼央行理事会会议

--欧洲央行委员Pentti Hakkarainen参加第二届ESRB年度会议“欧盟银行业的挑战与未来”会议(0645)

--欧洲央行执委科尔于波黑央行20周年活动“20年的稳定”大会中发表主题声明(0715)

--欧洲央行总裁德拉吉于三一学院(Trinity College)发表演说并参加学生圆桌对话(0800/0930)

--欧洲央行监督官员Ignazio Angeloni在一项活动中发表演讲(0845)

--瑞士央行管委会候补委员Dewet Moser发表讲话，题为“从央行角度看国际改革进程和利率指标的重要性”(0900)

--挪威央行总裁奥尔森在挪威科技大学对学生发表演讲(0900)

--国际清算银行货币经济部主管Claudio Borio出席OMFIF City Lecture城市讲座活动(0930)

--旧金山联储总裁威廉姆斯在瑞士央行闭门研讨会期间举行媒体见面会(1000)

--瑞典央行副总裁佛洛登就当前货币政策和央行作用对学生发表演讲(1015)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行“过去低通胀教训，可否做为未来借镜？”会议致闭幕词(1115)，且将在第二届ESRB年度会议，担任“银行业之外的宏观审慎政策”小组讨论会主席(1315)

--堪萨斯和达拉斯联储能源会议。堪萨斯联储总裁乔治发表开幕主旨演讲(1330)，达拉斯联储总裁柯普朗将参加问答环节(1730)

--欧洲央行高级官员在金融稳定性会议上发表讲话，讲者包括欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚和瑞典央行总裁英韦斯

以下为9月21日下午5:00至9月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普：下令对朝鲜实施新制裁举措，经济施压再加码

美国总统特朗普周四下令实施新制裁措施，将更多与朝鲜有贸易往来的个人和实体加入黑名单，对朝鲜的核武器与导弹计划进一步施压。

随着朝鲜面对国际压力毫不退缩，朝鲜半岛紧张局势不断升级，特朗普和朝鲜最高领导人金正恩之间的口头交锋也愈演愈烈。特朗普周二称金正恩为执行自杀式任务的“火箭人”，金正恩则在周五早间形容特朗普“精神错乱”。

金正恩称，朝鲜将考虑针对美国实施“历史上最高水平的强硬反制措施”，以此回应特朗普周二在联合国大会上发出的“彻底摧毁”朝鲜的威胁。

--标准普尔：中国主权信用评级下调至“A+/A-1”，展望稳定

标普全球评级宣布，将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”，短期主权信用评级从“A-1+”下调至“A-1”。长期评级的展望为稳定。对中国的汇兑风险评估也从“AA-”下调至“A+”。经此调降后，标普对中国的评级与惠誉及穆迪相同。

标普指称，长时间的强劲信贷增长，提高了中国的经济金融风险。2009年以来，存款机构对居民非政府部门债权快速增长，增长速度常常高于收入增速。尽管信贷增长助推实际GDP强劲增长和资产价格上升，但标普认为这也在一定程度上削弱了金融稳定性。

--美国一周初请失业金人数下降，飓风因素仍在发挥影响

美国上周初请失业金的人数意外下降，不过近期就业市场前景因飓风哈维和伊尔玛的持续性影响，而变得模糊不清。劳工部公布，美国9月16日止一周经季节调整后的初请失业金人数下降2.3万人，至25.9万人。劳工部一位官员称，飓风哈维和伊尔玛对德克萨斯州及佛罗里达州的失业金申请产生影响。

此外，由于新订单激增，大西洋沿岸中部地区的制造业活动在9月加快。费城联储称其9月大西洋中部地区制造业活动指数上升5点左右至23.8，近39%的企业表示本月活动上升，15%称下降。

--独家消息：芯片企业格罗方德要求欧盟对台积电展开反垄断调查

一位行业消息人士透露，美国电子芯片生产商格罗方德(GlobalFoundries)已要求欧洲反垄断监管机构对行业龙头台积电展开调查，称后者有不公平竞争的行为。

消息人士称，格罗方德对欧盟执委会投诉，台积电利用忠实回扣(loyalty rebate)、排他性条款及捆绑回扣(bundled rebate)、甚至是罚款等不公平手段，阻止用户转向其他竞争对手。消息人士表示，这些作法已实施数年，冲击了格罗方德的竞争能力。其并称，在格罗方德一关键产品开始争取到新客户后，这些手段变本加厉。台积电则否认这些指控。

--欧洲央行：将从2020年开始发布一项新的无担保隔夜利率

欧洲央行周四称，将从2020年开始发布一项新的无担保隔夜利率，做为现有指标利率的补充，并作为一个最后担保参考利率。“该利率将完全基于银行根据欧洲央行的货币市场统计报告上报的欧元交易，”欧洲央行称。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收低，投资人为今年可能第三次加息作准备，且美国下令对朝鲜实施新的制裁。标普500指数和道琼工业指数结束连创新高的势头，苹果下挫1.7%，对三大股指拖累最大，因投资人担心其新款iPhone的需求。

道琼工业指数下跌53.36点或0.24%，至22,359.23点；标准普尔500指数下滑7.64点或0.30%，至2,500.60点；纳斯达克指数下跌33.35点或0.52%，至6,422.69点。

--欧洲股市上涨，受银行股提振，此前美联储暗示可能在12月升息，且宣布10月开始缩减其资产负债表。泛欧STOXX 600指数收涨0.24%，欧元区股指和绩优股指上扬0.4%。

英股富时100指数收低0.11%，德股DAX指数上涨0.25%，法股CAC-40指数收高0.49%。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌，从逾两周峰值回落，因美联储暗示可能在12月升息引发的押注消退。美元指数下跌0.29%，报92.238。欧元上涨0.35%，报1.1933美元。

英镑兑美元上升，交易商希望明日英国首相特雷莎·梅在备受关注的讲话中，会暗示她 希望“软退欧”。

债市:

--美国公债收益率曲线触及两个半月最平，因投资人为12月升息的可能性作出调整，昨日美联储发布的9月货币政策会议声明基调较市场预期更偏鹰派。五年期/30年期公债收益率差收窄至92个基点，为7月6日来最低。

--德国公债收益率升至8月初以来高位，此前美联储决策者暗示今年将再升息一次，并将开始缩减经济刺激举措。指标德国10年期公债收益率上升至0.50%，为8月初以来最高，尾盘回落至约0.45%，日内仍上涨约2个基点。

西班牙公债与其他二线国家公债表现基本一致，其10年期公债收益率升4个基点至1.50%以上。希腊公债收益率上涨4个基点至5.56%。

油市:

--油价收盘基本持平，主要产油国周五将在维也纳开会，讨论是否延长限产行动。美国原油期货跌0.14美元或0.3%，收报每桶50.55美元。布兰特原油期货上扬0.14美元或0.3%，收报每桶56.43美元。

金属市场:

--金价下跌约1%，触及近四周低位，未受美元进一步走软影响，之前美联储暗示可能在12月升息。现货金收低为每盎司1,291.01美元，稍早触及8月25日以来最低1,287.61美元。美国12月期金收报每盎司1,294.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜触及逾一个月最低，期镍大跌达6%，此前美联储预计年底前再升息一次，这提振了美元走势。三个月期铜收低0.7%，报每吨6,480美元，稍早跌至8月中来最低的6,427.50美元。三个月期镍一度重挫逾6%，收盘报每吨11,005美元，大跌3.3%。

三个月期铝从昨日触及的五年高位回落，收低0.3%，报每吨2,171美元。三个月期锌收低1%，报每吨3,101美元。期铅升2.2%，报每吨2,513美元。期锡收低0.9%，报20,450美元。(完)