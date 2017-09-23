《路透早报》--9月23日

[重大数据或新闻]

--朝鲜半岛局势再度趋紧，以及美国12月升息预期升温带来的提振消退，令美元兑日圆周五下跌，美国公债价格上涨，美股标普500指数微幅收高。

--就朝鲜问题，美国政府官员表示，若朝鲜在太平洋试爆氢弹，这将是“一个转折点”，美国严肃地应对这威胁。美国广播公司报导，美国国务卿蒂勒森称，朝鲜半岛紧张局势升级带来挑战，但会继续外交努力。

--英国首相特雷莎·梅在意大利发表备受关注的讲话，但未能提供英国退欧后，将如何获取欧洲单一市场准入的具体细节。特雷莎·梅表示，在为期约两年的脱欧过渡时期，英国应该会继续留在欧盟自由贸易区内，并在脱欧协议方面作出让步，呼吁继续推进退欧磋商。她表示，在作为欧盟成员国期间，英国将履行预算承诺，英国将寻求与欧盟达成，比同加拿大达成的自由贸易协议，或欧洲经济区成员国“更好的”协议。

* 欧盟英国退欧谈判首席代表巴尼尔赞扬英国首相周五讲话“有建设性的精神”，但需更明确 。

* 穆迪调降英国评级至AA2，展望为稳定。穆迪称英国政府决定于2019年3月29日退出欧盟单一市场和关税同盟，将对英国中期经济增长前景不利。对于英国信用状况而言，更多重要的是，穆迪预计未来几年英国成长无法恢复至历史趋势水平。英国政府称，穆迪下调英国信贷评等的决定是基于对英国退欧计划“过时”的评估。

--在维也纳开会的主要产油国表示，可能会等到1月才决定是否在3月到期后延长减产协议。“我认为，1月是我们可以实实在在地、可信地讨论油市市况的最早时机，”俄罗斯能源部长诺瓦克在石油输出国组织(OPEC)和其它产油国会议结束后说。其它产油国的油长表示，可能在11月OPEC举行下一次正式会议时决定是否延长减产。

--堪萨斯城联储总裁乔治表示，对本周美联储宣布缩表计划没有引起强烈的市场反应感到“欣慰”。美国旧金山联储总裁威廉姆斯预计，联储开始削减资产负债表时市场不会出现动荡。达拉斯联储总裁柯普朗称对12月加息仍持“开放态度”，但仍担忧目前通胀疲弱。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国9月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.0，和市场预估一致，8月终值为52.8。

* 美国9月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为55.1，路透调查预估为55.9，上月终值为56.0。

* 加拿大统计局公布，加拿大8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%，较上年同期上涨1.4%。加拿大8月核心CPI较前月持平，较上年同期上涨0.9%。

* 加拿大统计局周五公布，加拿大7月零售销售较前月上升0.4%至491.3亿加元。

* 英国工业联盟(CBI)公布的月度工业趋势调查显示，9月总工业订单差值为正7(路 透调查预估为正13)，创4月来最低；8月为正13。

--来自日本政府和执政党的消息人士对路透表示，首相安倍晋三正在考虑引入新的税收减免措施，旨在鼓励公司加薪并加快资本支出从而刺激经济增长。

--印尼央行意外宣布减息25个基点至4.25%，为连续第二个月降息，寻求支持借贷和消费。

--惠誉将俄罗斯评等展望由稳定上调至正面，确认“BBB-”的发行人违约评等。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五微幅收高，因对美国政府最新医改立法的担忧减轻，且投资人摆脱对美国和朝鲜紧张关系的担忧，不过苹果续跌令市场承压。投资人也受到罗素2000小盘股指数跳升鼓舞，该指数收在纪录收盘新高。道琼工业指数下跌9.64点，或0.04%，至22,349.59点；标准普尔500指数收高1.62点，或0.06%，至2,502.22点；纳斯达克指数微升4.23点，或0.07%，至6,426.92点。本周标普500指数微升0.08%，道指涨0.36%，纳斯达克指数跌0.33%。

--欧洲股市持稳，因朝鲜紧张局势令部分投资人保持离场观望。周末德国将举行大选，预计保守党的现任总理默克尔将赢得连任。泛欧STOXX 600指数收涨0.1%。德股DAX指数微跌0.06%，保持在两个月高位附近，该指数在过去四年的表现优于欧元区其他股指，并在6月触及纪录高位。英股富时100指数周五表现出众，上扬0.6%，受英国首相特雷莎·梅备受关注的讲话后英镑下滑提振。

汇市:

--美元兑日圆走软，因朝鲜半岛局势再度趋紧，以及美国12月升息预期升温带来的提振消退。美元兑日圆跌0.42%，报111.99日圆，势将结束五日连涨。美元指数跌0.13%，报92.136。英镑兑美元和欧元走软，之前英国首相特雷莎·梅在意大利发表讲话，但未能提供英国退欧后，将如何获取欧洲单一市场准入的具体细节。英镑兑美元下跌0.32%，报1.3534美元，盘中低见1.349美元。欧元兑美元小涨0.07%，报1.1947美元，交易商认为，周日进行的德国选举不会带来风险。市场普遍预计，德国总理默克尔将赢得连任。

债市:

--美国公债价格上涨，因朝鲜称可能在太平洋进行一枚氢弹试验，引发全球担忧朝鲜局势，投资者在周末前结清仓位。指标10年期公债价格升7/32，收益率从周四的2.28%降至2.26%。美国五年期和30年期公债收益率差降至91.1个基点，为2007年底来最低水准，后反弹至92.3个基点。

--德国10年期公债收益率保持在0.45%关口附近，德国周末即将举行大选，预料现任总理默克尔将继续执政。德国10年期公债收益率持稳于0.45%，低于周四触及的七周高位0.50%。欧元区多数公债收益率周五小涨，在强劲的经济数据公布后面临上升压力。英国首相特蕾莎梅呼吁英国在退欧的约两年过渡期内留在欧盟单一市场内，欧元区债市对此无甚反应。

油市:

--油价收涨近1%，接近数月高位，在维也纳开会的主要产油国表示，可能会等到1月才决定是否在3月到期后延长减产协议。布兰特原油期货上扬0.43美元，或0.8%，收报每桶56.86美元，较日高低0.01美元，后者也是3月以来最高。美国原油期货收报每桶50.66美元，上扬0.11美元，或0.2%，距离5月峰值仅差几美分。本周，布兰特原油期上扬2.2%，美国原油期货攀升1.5%。

金属市场:

--金价从昨日触及的四周低点小幅反弹，因美元下滑，且朝鲜和美国紧张关系升温，地缘政治不确定性令投资人寻求避险。1829 GMT，现货金升0.36%，报每盎司1,295.71美元。尽管今日上涨，现货金本周势将下挫1.5%，为7月初来最大周线跌幅。美国12月期金收高2.70美元或0.21%，报每盎司1,297.50美元。

--期镍下跌5%，至五周低位，因上海期货交易所上调镍品种部分合约平今仓交易手续费，以打击投机活动，而钢等其它基本金属下跌，因朝鲜紧张局势加剧，投资者规避风险资产。伦敦金属交易所(LME)期镍是跌幅最大的基本金属，收跌5.3%，报每吨10,420美元，为8月16日来最低。本周周线下跌6%，为六个月来最大单周跌幅。三个月期铜跌至8月16日来最低6,366美元，后缩减跌幅，收报6,457美元，下跌0.4%。(完)