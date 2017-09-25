《路透早报》--9月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本9月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--德国9月Ifo企业景气判断指数(0800)

--美国8月全国活动指数(1230)

--美国9月达拉斯联储制造业活动指数(1430)

--韩国9月消费者信心指数(2100)

--新西兰8月贸易收支(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行总裁黑田东彦发表演讲，并接受大阪企业领袖提问(0535)

--英国央行金融政策委员会(FPC)公布声明(0830)

--挪威央行总裁奥尔森在一项由劳工与社会事务部组织的研讨会上发表演说(0935)

--美国纽约联储总裁杜德利于奥农达加社区学院就“劳动力发展”发表演讲(1230)

--欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会的经济及货币事务委员会(ECON)听证会(1300)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯在大急流城经济俱乐部发表演讲(1640)

--澳洲央行金融稳定助理总裁Michele Bullock参加主题为“今后何去何从？”的小组讨论会(2115)

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在一项活动中发表演讲(2230)

--日本央行公布7月19-20日政策会议之会议记录(2350)

以下为9月22日下午5:00至9月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--默克尔连任德国总理，惟保守阵营支持率大幅流失至极右翼政党

德国总理默克尔在周日大选中成功赢得第四个任期，然在其保守派阵营的支持率大幅流失至极右翼政党后，议会分裂将让这位欧洲最有权势的领导人必须带领一个远不稳定的执政联盟。在默克尔允许德国边界向逾100万移民开放后两年，反移民的德国新选择党(AfD)成为逾50年来首次进入议会的极右翼政党。AfD得票率13.0%，超乎预期，且是戏剧性开票之夜许多震撼事件之一，另一个震撼是默克尔所属的保守派阵营的得票率创下1949年以来最差，而其主要的对手社会民主党(SPD)，得票率则是1933年以来最低。联合政府的组建可能会耗时数月，因为默克尔欲在国会占据多数的最直接路径，就是与德国自由民主党(FDP)及绿党进行三方合作。在欧洲民众对极左与极右党派的支持率激增的大环境下，周日的选举令德国议会从先前的四个党派掌控变成了六个。亚洲市场盘初，欧元兑美元下跌约0.4%。

--美朝口水战升级，平壤举行反美游行

美国总统特朗普周末警告朝鲜称，该国外务相李勇浩和领导人金正恩“时日不多”，而平壤则举行大规模反美游行。李勇浩在联合国大会上表示，在“邪恶总统先生”特朗普称朝鲜领导人为“火箭人”之后，将朝鲜的火箭对准美国本土是在所难免的。这令两国围绕朝鲜核武器和导弹计划的口水战进一步升级。朝鲜中央通讯社称，逾10万朝鲜民众周六在平壤集会，支持朝鲜领导人金正恩本周稍早发表的言论。

在朝鲜外务相于联合国大会上发表上述言论的数小时前，美国空军B-1B骑枪兵轰炸机在战斗机的护送下在朝鲜东部海域的国际空域执行了飞行任务，以展示武力。美国国防部称，这表明了特朗普有一系列军事选项。

--中国全面禁止自朝进口纺织品及对朝出口凝析油和液化天然气

中国商务部和海关总署周五晚间发布公告称，为执行联合国安理会第2375号决议，全面禁止自朝鲜进口纺织品，并禁止对朝鲜出口凝析油和液化天然气，同时将限制对朝鲜出口精炼石油产品。商务部还表示，自10月1日起，限制对朝鲜出口精炼石油产品。

--英国首相特雷莎·梅提出两年过渡期，以期打破退欧谈判僵局

英国首相特雷莎·梅周五提出计划，在英国退欧后将保留全面的欧盟单一市场准入两年，以试图让企业放心，并且重设与欧盟谈判的论调。但她为这样一个过渡期、财政义务的履行以及欧盟公民权利的保护所提出的建议，与欧盟所希望的相去甚远。欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔称赞该演说很有“建设性精神”，但希望能有更多的细节。

评等机构穆迪调降英国信用评等，称英国政府降低其沉重债务负担的计划已偏离正轨，而且退欧将令英国经济承压。穆迪将英国评等调降一个级距至Aa2，凸显出退欧对这个全球第五大经济体所构成的经济风险。英国政府回击穆迪的说法，称穆迪有关英国退欧冲击经济的评估是“过时的”，而特雷莎·梅已在其周五演说中“为英国与欧盟的未来关系提出宏伟的愿景”。

--日本首相安倍将在年底前编制约2万亿日圆的刺激方案

日本读卖新闻报导称，日本首相安倍晋三打算在年底前编制规模约2万亿(兆)日圆的新经济刺激方案。这篇未引述消息人士的报导称，安倍将在周一的日本经济财政谘问会议上，指示内阁部长开始编制该刺激方案。报导称，该方案主要内容将包括增加儿童护理与教育支出。

--重庆和长沙等多个二线城市出台新政，限售成为调控重点

中国新一轮房地产调控政策来袭，重庆、长沙、南宁、贵阳和南昌等多个二线城市密集出台新政，值得关注的是限售成为本轮调控重点，各地限售期多为2-3年。其中重庆市国土房管局周五发布通知称，为进一步遏制炒房，今日起凡在主城区范围内新购的新建商品住房和二手住房，须取得不动产权证满两年后才能上市交易 。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五微幅收高，因对美国政府最新医改立法的担忧减轻，且投资人摆脱对美国和朝鲜紧张关系的担忧，不过苹果续跌令市场承压。投资人也受到罗素2000小盘股指数跳升鼓舞，该指数收在纪录收盘新高。道琼工业指数下跌9.64点，或0.04%，至22,349.59点；标准普尔500指数收高1.62点，或0.06%，至2,502.22点；纳斯达克指数微升4.23点，或0.07%，至6,426.92点。本周标普500指数微升0.08%，道指涨0.36%，纳斯达克指数跌0.33%。

--欧洲股市持稳，因朝鲜紧张局势令部分投资人保持离场观望。周末德国将举行大选，预计保守党的现任总理默克尔将赢得连任。泛欧STOXX 600指数收涨0.1%。德股DAX指数微跌0.06%，保持在两个月高位附近，该指数在过去四年的表现优于欧元区其他股指，并在6月触及纪录高位。英股富时100指数周五表现出众，上扬0.6%，受英国首相特雷莎·梅备受关注的讲话后英镑下滑提振。

汇市:

--美元兑日圆走软，因朝鲜半岛局势再度趋紧，以及美国12月升息预期升温带来的提振消退。美元兑日圆跌0.42%，报111.99日圆。美元指数跌0.13%，报92.136。英镑兑美元和欧元走软，之前英国首相特雷莎·梅在意大利发表讲话，但未能提供英国退欧后，将如何获取欧洲单一市场准入的具体细节。英镑兑美元下跌0.32%，报1.3534美元，盘中低见1.349美元。欧元兑美元小涨0.07%，报1.1947美元，交易商认为，周日进行的德国选举不会带来风险。市场普遍预计，德国总理默克尔将赢得连任。

债市:

--美国公债价格上涨，因朝鲜称可能在太平洋进行一枚氢弹试验，引发全球担忧朝鲜局势，投资者在周末前结清仓位。指标10年期公债价格升7/32，收益率从周四的2.28%降至2.26%。美国五年期和30年期公债收益率差降至91.1个基点，为2007年底来最低水准，后反弹至92.3个基点。

--德国10年期公债收益率保持在0.45%关口附近，德国周末即将举行大选，预料现任总理默克尔将继续执政。德国10年期公债收益率持稳于0.45%，低于周四触及的七周高位0.50%。欧元区多数公债收益率周五小涨，在强劲的经济数据公布后面临上升压力。英国首相特雷莎·梅呼吁英国在退欧的约两年过渡期内留在欧盟单一市场内，欧元区债市对此无甚反应。

油市:

--油价收涨近1%，接近数月高位，在维也纳开会的主要产油国表示，可能会等到1月才决定是否在3月到期后延长减产协议。布兰特原油期货上扬0.43美元，或0.8%，收报每桶56.86美元，较日高低0.01美元，后者也是3月以来最高。美国原油期货收报每桶50.66美元，上扬0.11美元，或0.2%，距离5月峰值仅差几美分。本周，布兰特原油期上扬2.2%，美国原油期货攀升1.5%。

金属市场:

--金价从昨日触及的四周低点小幅反弹，因美元下滑，且朝鲜和美国紧张关系升温，地缘政治不确定性令投资人寻求避险。现货金收报每盎司1,296.98美元。尽管今日上涨，现货金本周下挫1.7%，为7月初来最大周线跌幅。美国12月期金收高2.70美元或0.21%，报每盎司1,297.50美元。

--期镍下跌5%，至五周低位，因上海期货交易所上调镍品种部分合约平今仓交易手续费，以打击投机活动，而钢等其它基本金属下跌，因朝鲜紧张局势加剧，投资者规避风险资产。伦敦金属交易所(LME)期镍是跌幅最大的基本金属，收跌5.3%，报每吨10,420美元，为8月16日来最低。本周周线下跌6%，为六个月来最大单周跌幅。三个月期铜跌至8月16日来最低6,366美元，后缩减跌幅，收报6,457美元，下跌0.4%。(完)