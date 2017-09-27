《路透早报》--9月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局公布8月工业企业利润数据(0130)

--中国8月货物和服务贸易收支数据

--中国二季度银行业对外金融资产负债数据

--瑞银集团(UBS)8月瑞士消费指标(0600)

--法国9月消费者信心指数(0645)

--瑞士9月投资者信心指数(0800)

--欧元区8月M3货供额(0800)

--意大利7月工业订单(0900)

--英国工业联盟(CBI)9月零售销售差值(1000)

--美国建筑许可年率8月修正值、8月耐久财订单(1230)

--美国8月成屋待完成销售指数(1400)

--韩国9月消费者物价指数(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国务院台湾事务办公室举行新闻发布会

--泰国央行货币政策委员会会议

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在“第八届金融论坛”发表主旨演讲(0710)

--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表演说(0900)、挪威央行总裁奥尔森发表演说(0915)

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利为一场与高等教育有关的活动致开幕词(1315)

--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，随后举行新闻发布会(1600)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德在一场活动上就美国经济和货币政策发表演说(1730)

--美国联邦储备理事会理事布雷纳德发表演说，主题为“劳动市场差异和美联储的任务”(1800)

--新西兰央行利率决定(2000)

--美国波士顿联储总裁罗森格伦发表演说(2130)

以下为9月26日下午5:00至9月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦称应继续逐步升息，尽管通胀疲弱

美联储主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。叶伦在讲话中承认美联储在预测其主要政策目标之一上有难度。叶伦表示，美联储可能“错误设定了”通胀模型，“错误判断了”就业市场潜在力道以及通胀预期是否真如看上去的那么稳定等关键因素，央行官员在决定政策是需对这些可能性持开放态度。而且，近期通胀偏低可能反映的是那些会随着时间逐步消退的因素，不过仍存在不确定性，“维持货币政策不变直到通胀回升至2%，这是轻率的做法，”叶伦说道，“联邦基金利率不逐渐进一步温和上升，那么就业市场最终有可能过热，或许未来还将带来通胀问题，而且这个问题恐怕难以在不引发衰退的情况下解决。 ”

美元在叶伦讲话后大涨，之后回落，反映出市场对她所表达信息的不确定性。公债收益率和股市略微上涨。

--特朗普称对朝鲜动用武力并非首选，但该选项具有“毁灭性”

美国总统特朗普警告朝鲜，美国对朝鲜采取的任何军事选项都将是“毁灭性的”，但表示使用武力并非美国应对朝鲜导弹和核武计划的首选。“我们已完全准备好了第二个选择，但并非优先选项，”特朗普在白宫召开记者会时表示，他指的是军事行动。美国一高级军官表示，尽管紧张局势升级，但美国并未发现朝鲜军事态势发生改变。

--美国共和党的奥巴马医保替代方案在本党内部再次遇阻

美国共和党人废除奥巴马医保法案的努力在参议院再次受阻，此次失利让外界更加质疑共和党帮助总统特朗普推行施政计划的能力。数位共和党人士称，共和党未能从本党参议员获得足够支持，以批准2010年平价医疗法案替代计划，因此决定不付诸投票。该替代计划的发起人誓言要再次进行努力，但周日后将面临更多的不确定性，届时允许共和党无需民主党支持就能通过医保法案的相关规定就要到期。

--美国9月消费者信心回落，8月新屋销售触及八个月低位

美国9月消费者信心回落，8月新屋销售降至八个月低位，受飓风哈维和伊尔玛影响，支持了风暴将拖累第三季经济增长的观点。不过，美国经济增长仍然稳健，周二公布的其它数据显示，7月房价劲扬。

世界大型企业研究会公布，美国9月消费者信心指数从8月触及的五个月高位120.4降至119.8。德州和佛罗里达州的消费者信心“出现了相当大幅度的下滑”。此外，7月标普CoreLogic Case-Shiller 20个大都会地区的房价指数同比攀升5.8%。商务部报告，8月新屋销售较前月下降3.4%，经季节性调整后为56万户，为2016年12月以来最低水平。数据公布后，美元指数升至8月31日以来最高。美国股市上涨，美国公债价格回落。

--中国经济第三季增长料放缓但仍强劲，大宗商品是重大风险--褐皮书

由中国褐皮书国际(CBB)对上千家中国企业进行的季度调查显示，中国经济增长率在第三季可能下滑，但仍远好于去年；调查还显示2018年或面临重大风险。调查称，中国企业获利情况大幅好转，聘雇活动仍然强劲，不过大宗商品持续五个季度的繁荣景象开始逆转。调查描绘了一幅经济增长依然稳健的图景，但同时也指出一些重大风险，包括仍过度依赖廉价和宽松信贷、以及诸如制造业和房地产业等“老旧的”增长引擎。CBB还指出，中国缩减产能基本上是空话，调查中的受访企业称他们的产能和产量仍在增加。

中国国家信息中心首席经济学家范剑平周二称，上半年中国经济形势转好更多是靠房地产；下半年在政府的主动调控下，经济增速会有所放缓，GDP增速将在6.9%的基础上降到6.7%的水平。

--西部数据寻求法院签发禁令，阻止东芝最新半导体业务出售案

西部数据表示，将寻求司法机关签发阻止东芝出售旗下半导体业务部门给贝恩资本领衔财团的禁令。两家原本的合资伙伴围绕半导体部门去向的争斗再起波澜。西部数据是在国际仲裁院寻求签发上述禁止令的。该公司提出，除非得到其同意，否则不能达成任何协议。今年早些时候西部数据就在该法院针对东芝发起过仲裁程序。一位匿名的知情人士表示，一个由三位仲裁员组成的小组最早或在本周组建，可能会在今年晚些时候就此作出决定，这要早于任何交易完成的时间。最终的判决预计不会早于2019年。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周二收平盘，纳斯达克指数微幅上涨，因科技股在上日大跌后反弹，且美联储主席叶伦的讲话提振12月升息预期。道琼工业指数下跌11.77点，或0.05%，至22,284.32点；标准普尔500指数收高0.18点，或0.01%，至2,496.84点；纳斯达克指数上涨9.57点，或0.15%，至6,380.16点。

--欧洲股市持稳，受助于一些大型油股上涨，且雀巢首次设定利润率目标给投资者带来惊喜，带动其股价上扬。泛欧STOXX 600指数收盘几无变动，接近上日触及的十周高位，德股DAX指数升0.1%，西班牙IBEX指数收跌0.3%。英股富时100指数收跌0.21%，法股CAC-40指数收涨0.03%。

汇市:

--美元兑欧元触及五周高位，因美联储主席叶伦对升息的讲话被认为略为鹰派，但之后美元回吐部分涨幅，因美元走势被认为过度。纽约尾盘，美元兑欧元升0.35%，至1.1808美元；美元在叶伦讲话后短暂攀升至8月23日来最高的1.1756美元。欧元下跌的另一原因是担忧德国和其它欧元区国家的政治不确定性。

债市:

--美国公债收益率上涨，因美联储主席叶伦坚持其观点，即尽管通胀仍低于2%目标，但美联储仍在逐步加息正轨上。对加息的预期导致今日进行的两年期公债标售中，投资者要求的收益率为近九年最高，本周880亿美元中短期公债供应开局疲弱。指标10年期公债收益率升约2个基点，报2.239%。两年期公债收益率触及2008年10月来最高的1.456%。美国财政部今日标售260亿美元两年期公债，得标利率为1.462%，为近九年最高。

--欧元区指标公债德国公债收益率企稳，之前曾创下七周以来的最大单日跌幅。周二欧洲交易时段展开后，德债收益率小升，分析师称是因为叶伦将于1645GMT发表的讲话成为市场关注焦点。尾盘德国10年期公债收益率升约1.5个基点，至0.41%。所有其它欧元区公债收益率也微幅上涨。

油市:

--油价收跌1%，因投资者锁定获利，之前土耳其威胁将切断来自伊拉克库尔德地区的原油出口，提振油价攀升至26个月高位。布兰特原油期货收跌0.58美元，或1%，报每桶58.44美元，盘中触及2015年7月以来最高59.49美元，较2017年低位高出逾34%。美国原油期货收跌0.34美元，或0.7%，报每桶51.88美元，盘中触及五个月高位52.43美元。

金属市场:

--现货金下挫逾1%，此前美联储主席叶伦称，尽管通胀疲弱，联储仍需要继续逐步升息。现货金收低1.27%报1,293.51美元，美国12月期金收跌0.75%，报1,301.70美元。现货银收低逾2%报每盎司16.767美元。铂金收报每盎司922美元，盘中跌至7月28日以来最低的918.75美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜延续之前四个交易日的跌势，因油价从前一日触及的逾两年高位回落，美元走强。三个月期铜收跌0.6%，报每吨6,411美元，上周五价格触及8月中以来最低的每吨6,366美元。锌价收高0.6%，报每吨3,116美元，铅价收高0.5%，报每吨2,488美元。(完)