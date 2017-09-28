《路透早报》--9月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家外管局公布二季度国际收支平衡表和国际投资头寸

--德国10月GfK消费者信心指数(0600)

--欧元区9月企业景气指数(0900)

--德国消费者物价指数(CPI)9月初值(1200)

--美国企业获利第二季修正值、国内生产总值(GDP)第二季终值、商品贸易收支8月初值、一周初请失业金人数(1230)

--美国9月堪萨斯联储制造业指数(1500)

--韩国央行10月制造业景气判断指数(2100)

--新西兰8月建筑许可(2145)

--韩国8月经常帐收支、工业生产(2300)

--英国9月GfK消费者信心指数(2301)

--日本8月所有家庭支出、全国CPI、失业率(2330)

--日本8月工业生产初值、零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新办发布会，国务院国资委主任肖亚庆介绍十八大以来国有企业改革有关情况

--日本央行总裁黑田东彦在日本证券业年度会议上发表演说(0635)

--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演说(0720)

--欧洲央行执委普雷特发表演说(0800)

--英国央行举办会议，纪念取得独立管理货币政策的权力20年(至9月29日)

--澳洲央行副总裁德贝尔在英国央行举办的会议中发表演讲

--瑞典央行常务理事会会议(1100)

--欧洲央行执委劳滕施莱格就“欧洲的央行监管--成就、挑战与展望”发表演讲(1110)

--瑞典央行总裁英韦斯和副总裁佛洛登出席瑞典议会财政委员会针对货币政策的公开听证会

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济与货币政策发表演说(1345)

--美联储副主席费舍尔就“中央银行的发展”发表讲话(1400)。

--墨西哥央行公布货币政策声明

--日本央行公布9月20-21日政策会议的审议委员意见摘要(2350)

以下为9月27日下午5:00至9月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普税改提议对富人和企业减税，引发对赤字膨胀疑虑

美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。特朗普称，该提议旨在帮助就业人口、创造就业并使税制更简单公平。不过由于特朗普自己所在的共和党内部立场分歧，且民主党人士充满敌意，该提案将在国会面临一场硬仗。该计划将降低企业所得税率、对小型企业减税、降低个人最高税率，并取消一些被广泛使用的税费减免规定，其中包括一项惠及民主党占主导的高税率州民众的规定。特朗普助手及国会共和党高层经过数月协商才出炉这项税改计划，但该计划没有详细说明如何在不增加赤字的情况下弥补减税带来的损失。

--美国8月核心资本财数据喜人，凸显经济潜在力道强劲

美国商务部公布，扣除飞机的非国防资本财订单上月增长0.9%，7月被上修至增长1.1%；核心资本财付运增长0.7%。资本财订单增幅超预期，资本财付运保持增长势头，表明尽管预计飓风哈维和伊尔玛将会拖累成长，但经济的潜在力道仍然强劲。数据公布后，美元兑一篮子主要货币从逾一个月高位回落。美国公债价格走低，两年期公债收益率触及2008年11月以来最高水平。美国股市多数上涨。

--美国圣路易斯联储总裁称无需很快升息；波士顿联储总裁称需加息以避免经济过热风险

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，由于今年美国经济成长难以超过2%，且通胀将保持在低位，美联储没有必要很快升息。他表示，“鉴于目前的宏观经济数据表现，当前的政策利率水平是适宜的。”

波士顿联储总裁罗森格伦则表示，美国通胀只是暂时性疲弱，失业率也在下降，这种情况下，需要定期加息以避免经济过热。他还强调了暂停逐步加息的风险，称通胀或资产价格可能急升进而止住经济复苏，收紧政策是“适当的缓解风险”。

--新西兰央行维持利率不变，对新西兰元的措辞有所软化

新西兰央行周四对新西兰元汇率的说法有所软化，并维持其中性立场，尽管该国周末大选无政党获多数席次下充满政治不确定性。新西兰央行连续第六次维持利率在1.75%的纪录低位不变，并称货币政策将保持宽松--维持近几个月来的声明措辞。央行表示，新西兰元下滑将有助于带动通胀，这较8月声明中的“需要”有所软化。央行指称，自那时以后汇率已有下滑。新西兰元跌至0.7210美元，声明发布前约在0.7223左右。

--加拿大央行总裁暗示加息步伐可能暂缓

加拿大央行总裁波洛兹称，央行没有预设利率路径，下一步的行动将取决于后续数据表现，暗示第三次升息不会很快到来。波洛兹在演讲中措辞谨慎，并列举了加拿大经济面临的不确定性，称央行在考虑连续两次加息后如何行动时，将密切关注较长期利率以及汇率的变化。波洛兹发表演讲后，加元兑美元跌至近四周低点1.2453加元，市场将下个月加息的机率降至36.4%。

--中国推进装备制造等央企重组整合，加大对小微企业金融支持--国常会

中国国务院总理李克强召开国务院常务会议称，要坚持深化国企改革，推进装备制造、煤炭、电力等领域央企重组整合；推动央企之间通过股权合作等方式，将资源向优势企业和企业主业集中。中国政府网刊登新闻稿援引会议内容称，要采取减税、定向降准等手段，激励金融机构进一步加大对小微企业支持；并发展政策性融资担保和再担保机构，设立国家融资担保基金。会议提出，要推动重点领域国企混合所有制改革，积极稳妥引入社会资本参与央企重组，以重组整合为契机深化内部改革和机制创新。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘上涨，因12月升息预期升温推高金融股，且预期特朗普政府在税改计划方面取得进展。罗素2000小型股指数涨1.92%，录得3月初以来的最佳单日表现。道琼工业指数收高56.39点，或0.25%，至22,340.71点；标准普尔500指数收高10.20点，或0.408%，至2,507.04点；纳斯达克指数上涨73.10点，或1.15%，至6,453.26点。

--欧洲股市升至十周高位，由银行股领涨，美国总统特朗普支持的税改计划燃点了对“特朗普通胀”行情重现的希望。在这一行情下，投资者押注美国及其它国家的利率和通胀攀升，股市上涨。泛欧STOXX 600指数上涨0.4%，触及7月20日来最高水准，受助于欧元不断走低。英股富时指数收涨0.38%，德股DAX指数收升0.41% 法股CAC-40指数上涨0.25%。

汇市:

--美元兑一篮子货币升至逾一个月高位，因围绕美国财政改革的乐观情绪提振美元人气。美元指数升0.47%，至93.401，此前触及8月23日来最高93.607。欧元触及逾一个月低位，因美元空头遭挤轧，且德国大选结果鼓励投资者对年内表现最好货币之一的欧元获利了结。加元兑美元降至近四周低位，此前加拿大央行总裁波洛兹对该国经济发表谨慎的看法。

债市:

--美债收益率升至数月和数年高位，此前美国耐久财订单好于预期，表明通胀可能在加速上升，美联储可能采取比当前市场消化得更加鹰派的升息路径。340亿美元五年期公债标售结果符合预期，令公债接近标售前水平，标售后收益率升向稍早触及的盘中高位。指标10年期公债收益率升至2.316%，为8月1日以来最高。两年期公债收益率升至1.483%，为2008年11月以来最高。30年期公债收益率升至2.870%，为8月15日以来最高，收益率创3月1日以来的最大单日升幅。

--欧元区公债收益率大幅上涨，此前美联储主席叶伦确认了进一步升息前景，市场为特朗普政府推出新税改计划纲要做准备。多数欧元区公债收益率走高3-6个基点。德国指标10年期公债收益率上升6个基点，至0.47%，较周一触及的11日低点高8个基点。

油市:

--布兰特原油期货走低，美国原油期货攀升，之前公布的数据显示，上周美国原油库存意外减少，上月受飓风哈维影响被迫关闭的美国炼厂多数已恢复生产。布兰特原油期货从26个月高位回落，收跌0.54美元，或近1%，报每桶57.90美元。美国原油期货收涨0.26美元，或0.5%，报每桶52.14美元，但低于五个月高位。

金属市场:

--金价降至一个月低位，在上日创下近两年最大单日跌幅后延续跌势，因对美联储今年内再次升息的预期升温。现货金收低1%报每盎司1,280.72美元。美国12月期金收跌13.90美元，或1.07%，报每盎司1,287.80美元。

--期铜收高，在之前连续五日下跌后扳回部分失地，因预期从较长期看，需求畅旺将超过供应，这吸引一些买家回场。三个月期铜收报每吨6,438美元，上升0.4%，但低于日内高位6,491.50美元。现货铜和三个月期铜价差收窄。期锌收低0.4%，报每吨3,105美元。期铅收跌1%，报2,462美元。期镍收跌2.2%，报10,240美元。(完)