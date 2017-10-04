《路透早报》--10月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--意大利9月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)(0745)

--法国9月Markit服务业及综合PMI终值(0750)

--德国9月Markit服务业及综合PMI终值(0755)

--欧元区9月Markit服务业及综合PMI终值(0800)

--英国9月Markit/CIPS服务业PMI(0830)

--欧元区8月零售销售(0900)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1100)

--美国9月ADP民间就业岗位变动(1215)

--美国Markit综合及服务业PMI(1345)

--美国9月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划

--欧洲央行总裁德拉吉在法兰克福欧洲央行游客中心的落成典礼上致开幕词(1615)

--英国央行副总裁伍兹发表演说(1830)

--美国联邦储备理事会主席叶伦在圣路易斯社区银行会议致开幕词(1915)

以下为10月3日下午5:00至10月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--飓风过后消费者更换损毁车辆，提振美国9月新车销量

主要汽车制造商周二公布9月美国新车销量增长，因受飓风袭击地区的消费者更换损毁的车辆，这促使车企股价延续飓风哈维8月底袭击德克萨斯州东南部时开始的涨势。追踪汽车销量的Autodata Corp的数据显示，美国9月经季节调整的轿车和轻卡销量年率从上年同期的1,772万辆增至1,857万辆。

受此数据提振，汽车制造商股价上扬，通用汽车升3.1%，触及纪录盘中高位，福特升2.1%，并带动美股主要股指连续第二日创新高。

--西班牙加泰罗尼亚领导人表示，该地区将在数日内宣布独立-BBC

根据英国广播公司(BBC)报导，加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特称该地区将在数日内宣布独立。普伊格蒙特称其政府将在“本周尾段或者下周初时有所行动”。

--欧盟就针对中国廉价进口商品的反倾销新规达成一致-消息

消息人士称，欧盟就限制中国廉价进口商品的新规达成一致意见，从而结束了围绕与中国贸易关系的长达18个月的争议。新规将对所有世贸组织成员国一视同仁，但对于国家过度干预等“市场扭曲”行为做出特殊处理，中国也不例外。

欧盟执委会认为，针对中国的规定需要发生改变，提议对包括中国在内的所有WTO成员国同等对待，将倾销定义为以低于国内售价的价格出口销售。新规得到欧盟28个成员国的支持。

--欧盟与英国同意寻求英退后在WTO的配额不变--消息

欧盟消息人士称，英国与欧盟伙伴国已达成一致，将要求世界贸易组织(WTO)其他成员国在英国退欧后维持现有的农产品配额。英国与欧盟自6月开始协商英国退欧事宜后，双方一直致力于确立一种通用方法，分割二者与WTO其他成员国之间的关系。

消息人士指出，其他欧盟27国本周将讨论与英国间“非常初步的”协议。英国经济占欧盟经济总量的16%，但在欧盟从其他WTO成员国进口的优惠税率商品中，英国所占比重则因不同商品而异。一名欧盟外交官员称，其他WTO成员国对欧洲方面的提议有何反应尚待观察，在WTO达成协议需要时间。

--英国退欧之后，北爱尔兰与英国间将不设障碍--DUP党魁

北爱尔兰政党民主联盟党(DUP)党魁福斯特表示，在英国退出欧盟之后，北爱尔兰和其余英国边界将不会有任何障碍。DUP支持英国的保守党政府。英国退出欧盟之后，北爱尔兰与爱尔兰共和国间的边界将是英国唯一和欧盟接壤的部分，外界因而预期未来可能会进行边境管制及海关检查。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收涨，三大股指以及罗素2000指数连续第二日创收盘新纪录，9月汽车销售数据强劲，带动汽车制造商股价上扬，航空类股也走高。道琼工业指数涨84.07点，或0.37%，至22,641.67点；标准普尔500指数升5.46点，或0.22%，至2,534.58点；纳斯达克指数涨15点，或0.23%，至6,531.71点。

--欧洲股市徘徊在约三个月高位，因西班牙股市抛售得到缓解；金融股上涨，因美股创纪录新高。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，西班牙蓝筹股指数持平。德国股市因假期休市。英股富时100指数收涨0.39%，法股CAC-40指数上扬0.32%。

汇市:

--美元兑欧元小幅下滑，因在美元连升三周后投资人轧平仓位，且本周后三日美国将有大量数据出炉，包括周五的9月非农就业报告。纽约尾盘，欧元兑美元升0.09%，报1.1740美元。美元兑日圆缩减涨幅，因报导称美国财长努钦倾向鲍威尔接任美联储主席。近几日，美联储前理事瓦尔许一直被认为是联储主席的热门人选，他的政策主张要比叶伦更偏鹰派。

债市:

--美国公债收益率在震荡交投中走低，在拉斯维加斯发生史上死伤人数最多的枪击事件两天后，投资者仍然心有余悸，另外，市场继续评估今年再升息一次的可能性。不过，美国30年期公债收益率上扬，投资者吸收阿布扎比规模达100亿美元的主权债发行。指标10年期公债收益率报2.335%，略低于周一尾盘的2.337%。30年期公债收益率从周一尾盘的2.865%升至2.876%。

--西班牙10年期公债收益率触及近三个月高位，因加泰罗尼亚地区周末举行公投后，中央和地区政府的紧张关系持续。西班牙10年期公债较可比德债收益率之差扩阔至6月初来最宽的126个基点。多数其他欧元区公债收益率小涨1-2个基点，因强劲的美国数据强化了美联储今年再升息一次的预期。

油市:

--油价下滑，在第三季油价大涨后投机者连续第二日获利了结，且担忧油价攀升可能引发美国页岩油产量增加。布兰特原油期货收低0.12美元，或0.2%，报每桶56.00美元。美国原油期货下跌0.16美元，或0.3%，报50.42美元。

金属市场:

--金价从七周低位反弹，因美元从高位回落。现货金收报每盎司1,271.60美元。美国12月期金收跌1.20美元，或0.1%，报每盎司1,274.60美元。铂金涨0.2%，报每盎司912.40美元，盘中跌至7月14日以来最低902.40美元。钯金涨0.8%，报每盎司916.60美元，盘中触及两周低位的904.00美元。稍早，钯金价格跌至低于铂金价格，上周16年来两者首次达到平价。

--期锌连续第二日触及十年高位，逆转稍早的跌势，因对中国供应中断的担忧推高价格，而伦敦金属交易所(LME)库存再次下降。LME三个月期锌触及2007年8月来最高每吨3,292美元，后回落，收报每吨3,264美元，当日上升0.9%。LME期铜升0.4%，收报6,520美元，连续第二天攀升。(完)