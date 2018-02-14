《路透早报》--2月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第四季国内生产总值(GDP)(13日2350)

--德国第四季GDP初值、1月消费者物价指数(CPI)终值(0700)

--香港1月底止外汇基金境外资产

--台湾1月底人民币存款金额

--意大利第四季GDP初值(0900)

--欧元区第四季GDP第二次估值、12月工业生产(1000)

--美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数(1200)

--美国1月CPI和零售销售(1330)

--美国12月企业库存(1500)

--日本12月核心机械订单(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--德国央行总裁魏德曼和欧洲央行执委莫尔许参加有关现金角色的研讨会。

--瑞典央行公布利率决议和货币政策报告(0830)，之后并举行新闻发布会(1000)，瑞典央行总裁英韦斯、货币政策部门主管Jesper Hansson将出席。

--欧洲央行执委莫尔许在德国央行组织的研讨会上就“欧元体系的现金交易趋势”发表演说(1020)，并参加小组讨论(1245)。

--德国央行执委多姆布雷特发表讲话(1300)。

--印尼央行管理委员会会议(至15日)。

--泰国央行货币政策委员会会议

美国主要企业财报：思科、应用材料、万豪国际、希尔顿全球控股

以下为2月13日下午5:00至2月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国参议员对中国试图接触到美敏感知识产权表示担忧

美国多位参议员和情报机关主管在参议院一个听证会上表示，中国正试图通过电信公司、学术界与合资企业接触到美国敏感的科技和知识产权。参议院情报委员会主席、共和党参议员伯尔称,“我现在的关切焦点是中国，特别是中国的电信(企业)，像是华为和中兴，他们被普遍认为与中国政府有着特殊关系。”伯尔称，他担心外国商业投资和并购可能危及敏感技术，而且美国学术研究与实验室可能面临被中国间谍渗透的危险。

--特朗普称在考虑是否对进口钢铝课税及实施配额

美国总统特朗普表示，他正在考虑一系列针对钢铁及铝进口产品的选项，他说这些产品不公平地损害美国经济，选项当中包括了课征关税和实施配额。此前，特朗普即表示他至少将采取一些行动来限制进口这两种金属，而这次言论是数月来他所释出的最强烈讯号。部分议员呼吁特朗普果断行动以拯救他们州内的钢厂和铝厂，但也有议员认为应谨慎行事，因为价格上涨将伤害到使用钢铝的下游制造商。

--美国克利夫兰联储总裁称，近期市场波动并未影响到经济前景

美国克利夫兰联储总裁梅斯特表示，近期股市的波动并不会破坏经济整体强劲的前景，警告不要对金融市场的波动反应过度。梅斯特说，到目前为止，她感觉今年加息步伐应当“与去年类似”。她表示，今年通胀率应当会上升，但将是逐步升向美联储2%的目标，还不至于需要美联储加快反应速度。梅斯特称，减税将在未来几年使经济增长率提升0.25-0.5个百分点，使经济增速继续高于2%的趋势水平，并支撑招聘活动持续。

消息人士透露，美国白宫与克利夫兰联储总裁梅斯特就美联储副主席的空缺进行了探讨。消息人士称挑选副主席人选的团队对梅斯特印象深刻，但称目前该职位还没有热门人选，并拒绝透露其他被考虑的人选。克利夫兰联储的发言人未予置评。

--南非非国大证实将解除总统祖马职务，但时程未定

南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)周二证实，其已决定解除总统祖马职务，但没有给出明确期限。非国大秘书长Ace Magashule在记者会上表示，非国大高层希望新党主席拉马福萨取代祖马。Magashule称，党内高层尚无法就祖马该何时去职达成共识。。Magashule说，祖马承诺在周三对非国大的决定作出回应。南非兰特周二下跌。

--IEA月报称2018年石油供应快速增加，可能盖过需求增长

国际能源署(IEA)表示，在美国带动下的全球石油产量增长，今年可能超越需求增长。IEA将2018年全球石油增幅预估上调至140万桶/日，之前预估为130万桶/日。IEA表示，2017年石油需求增幅为160万桶/日。不过产出迅速增加、特别是美国，可能轻易盖过任何的需求增加，同时开始推高全球石油库存。据IEA预测，2018年对OPEC石油的需求平均为3,230万桶/日，第一季则降至3,200万桶/日。

IEA称，只要全球经济增长保持强劲，或意外出现的供应中断持续，即便是美国石油产量增加，油价可能仍会受到支撑。

--英国1月通胀率持于近六年最高水平附近，高于分析师预估

英国1月通胀率意外接近近六年最高水位，凸显出英国央行所面临的挑战，该央行试图在未来两年使通胀率返回目标水位。英国统计局称，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期仍上升3.0%，增幅与前月持平，去年11月上升3.1%，为2012年3月以来最高。这一数据高于路透调查分析师预估的上升2.9%。通胀高企和薪资升幅有限，再加上英国2019年退欧条款的不确定性，这些料将使今年英国经济成长弱于欧盟其他国家。但消费物价通胀料将开始消退，因2016年中期英镑大跌的基期效应不再。

此外，英国1月生产者投入物价较上年同期上涨4.7%，涨幅低于12月时的5.4%，并创2016年7月以来最小升幅。路透调查原本预测上涨4.2%。

--港交所将于3月5日新增恒生指数及国企指数远期期货及期权

香港交易所称，将于3月5日新增恒生指数及恒生国企指数远期期货及期权，为投资者提供更多选择。恒指期货及国指期货将在现行的现月、下月及之后两个季月合约的基础上，新增之后五个12月合约。而3月5日起提供的恒指及国指短期期权合约月份为现月、下三个月及之后三个季月，远期期权合约月份为之后三个6月及12月，以及再之后三个12月。

[市场摘要]

股市：

--美国股市周二连涨第三日，受亚马逊和苹果攀升提振，而投资者聚焦周三出炉的通胀数据，该报告可能打击股市脆弱的反弹，也可能为股市进一步上涨扫清道路。亚马逊升2%，苹果上扬1%，都扶助标普500指数摆脱低开局面。

道琼工业指数收涨39.18点，或0.16%，收报24,640.45点；标普500指数上升6.94点，或0.26%，至2,662.94点；纳斯达克指数上扬31.55点，或0.45%，至7,013.51点。

--欧洲股市微幅下跌，一连串公司季报未能提振市场。电信板块领跌。泛欧STOXX 600指数下跌0.6%，但仍高于本月稍早触及的近六个月低位。

英股富时指数微幅收低0.13%，德股DAX指数下滑0.7%，法股CAC-40指数收跌0.6%。

汇市：

--日圆升至五个月高位，受美元普跌以及对日本央行可能接近撤走创纪录水准的刺激性货币政策的臆测带动。美元兑一篮子六种货币下挫逾0.5%，至89.61日低，回吐了上周的部分升幅。日圆兑美元一度大涨1.1%，报107.4日圆，接近9月触及的高位107.32日圆。欧元兑美元升至日高1.237美元，升0.65%。

债市：

--美国长期公债收益率下滑，交投淡静，呈区间波动，因投资人为周三美国通胀报告作准备，数据可能为美联储未来升息步幅提供更多线索。

美国10年期公债收益率尾盘降至2.840%，周一尾盘报2.855%。美国30年期公债收益率由周一尾盘的3.136%跌至3.128%。

--德国公债出现买需，因美欧债券收益率近期均触及数年高位，对部分投资者具有吸引力。多数欧元区公债收益率跌1-2个基点不等。

德国10年期公债收益率跌1.5个基点，至0.74%，进一步远离上周触及的两年半高位0.81%。意大利10年期公债收益率在公债标售后上涨，触及六周高位2.08%。葡萄牙10年期公债收益率攀升约7个基点，报约六周最高的1.99%。

油市:

--油价基本收平盘，美元走弱引发油价反弹，此前国际能源署(IEA)预期原油供应增长可能超过需求增长，导致油价稍早下跌。

布兰特原油期货早盘跌至两个月低位，但收高0.13美元，或0.2%，报每桶62.72美元。美国原油期货收跌0.10美元，或0.2%，报每桶59.19美元。

金属市场：

--金价上涨，因美元走贬。投资者静待美国通胀数据，以从中寻找美国升息步伐的线索。现货金涨0.5%，收报每盎司1,329.47美元，稍早一度触及一周最高位1,330.89美元。美国4月期金涨4美元或0.3%，报1,330.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锡价格升向近期触及的一年高位，因在数据显示印尼出口减少后投资人担心供应收紧，且美元走软提振基本金属价格。

指标三个月期锡收高1.9%，报每吨21,500美元，稍早触及日高21,475美元。三个月期铜攀升2.3%，报每吨6,987美元。期锌收高2.6%，报每吨3,469美元。期铅升1.8%，报2,561美元，期镍升2.7%，报每吨13,450美元。(完)