《路透早报》--2月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港1月份消费物价指数(CPI)

--香港2017年11月至2018年1月失业率

--法国2月企业景气指数、1月消费者物价调和指数(HICP)终值(07:45)

--瑞士第四季工业订单(约08:15)

--德国2月Ifo企业景气判断指数(约09:00)

--意大利12月工业订单(09:00)、1月CPI和HICP终值(约10:00)

--英国第四季国内生产总值(GDP)修正值(09:30)、2月工业联盟(CBI)零售销售差值(11:00)

--美国一周初请失业金人数(13:30)、1月领先指标(约15:00)

--加拿大12月零售销售(13:30)、12月预算(22-23日约16:00)

--新西兰第四季零售销售(约21:45)

--日本1月全国消费者物价指数(CPI)(23:30)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加彭博Mike McKee主持的问答环节(01:15)

--美联储金融监管副主席夸尔斯在发表演讲，主题为“全球金融危机10年之后：世界经济发生了何种变化，未来走向何方？”(05:15)

--欧洲央行执委莫尔许在欧洲银行业联合会(European Banking Federation)执委会会议上发表讲话(09:30)

—欧洲央行公布1月政策会议的会议记录(12:30)

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一场经济简报会，讨论飓风伊尔玛和玛丽亚对波多黎各和维尔京群岛经济状况的影响(15:00)

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克在亚特兰大联储主办的2018银行业展望会议发表讲话(17:10)

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参与一次会议的问答环节(20:30)

--有关金融可持续性的高级别会议。德国央行董事会成员Joachim Wuermeling教授参加小组讨论

美国主要企业财报：惠普、慧与

以下为2月21日下午5:00至2月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储会议记录显示决策者对通胀和经济前景的信心增强

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。会议记录中对通胀的基调更加乐观，可能会进一步巩固在新任主席鲍威尔的领导下，美联储将在下月加息的预期。

不过在美国通胀加速上升的迹象强化金融市场对今年升息三次甚至更多的预期之际，部分美联储官员仍坚持认为，没有必要大幅收紧政策。“我认为2018年美联储应该循序渐进、耐心地上调联邦基金利率，”达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称。柯普朗的看法通常与美联储核心官员极其接近，这些官员曾在12月暗示他们预计今年将升息三次。美联储去年也升息了三次。

会议记录巩固了今年进一步升息的预期，提振美债收益率上升，进而推动美元升至逾一周高位、并打压美股震荡收低。

--英国央行首席经济学家警告，该行加息步伐或快于预期

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹对议员表示，该央行最终或需以比投资者预期更快的速度升息。这比该央行其他官员的立场略显强硬。英国经济增速比不上其他发达经济体，但正受益于全球经济形势好转。尽管企业面临着明年退欧后英国与欧盟未来贸易关系的不确定性，但英国失业率接近40年低点，令加息重新提上议程。英国央行本月稍早表示，预计将较早加息，且加息力度超过其11月时的预期。

--美国本周标债规模逼近纪录高位，五年期公债标售需求尚可

美国财政部周三标售350亿美元五年期公债，投资人需求尚可；政府增发公债为特朗普总统的税改及两年预算协议提供融资，本周将标售大批公债。本周标债规模达2,580亿美元，为历年来三日期间次高巨量，与2010年8月所创纪录高位仅差10亿美元。“整体来说，这场标售相当不错。美国债市今天十分淡静，债券标售是在压力下进行，”纽约Cantor Fitzgerald分析师Justin Lederer指出。

--美国1月成屋销售意外减少，因供应紧缺推高房价

美国1月成屋销售意外下降，创逾三年来最大同比降幅，因房屋供应持续短缺推高房价，并使首次购房者望房兴叹。全美不动产协会(NAR)公布，美国1月成屋销售下降3.2%，经季节性调整后年率为538万户。这是成屋销售连续第二个月减少，四大地区的销售全面回落。经济学家预计，今年楼市供应仍然紧缺，加之抵押贷款利率上升，可能导致2018年房屋销售增长缓慢。

--博通将对高通的收购报价下调至1,170亿美元

芯片(晶片)制造商博通将对高通的收购报价下调4%至1,170亿美元，因反对高通将收购恩智浦半导体报价提高至440亿美元的决定。高通回应称，博通此举令“本就不足的报价变得更加糟糕”。高通将在3月6日进行摊牌，届时该公司股东将选出由11位成员组成的董事会，并决定是否将控制权交给博通提名的六位人选。“高通董事会的行事不符合股东的最大利益，”博通周三在一份声明中称。

--中国2017年连续第二年成为德国最大贸易伙伴

德国联邦统计局公布的数据显示，中国连续第二年超越美国，成为德国的最大贸易伙伴。联邦统计局公布，德国去年对中国总贸易额增至1,866亿欧元(2,300亿美元)，2016年为1,702亿欧元。

贸易数据还显示，德国去年对英国的出口减少，德国外贸协会(BGA)认为，随着英国为脱欧作准备，这一趋势还将延续下去。

[市场摘要]

股市：

--美国股市周三震荡收低，逆转稍早涨势，在美联储发布1月会议记录后，美国10年期公债收益率升至四年高位。在会议记录公布后，股市最初上涨，三大股指触及盘中高位。但之后股市缩减涨幅，因美国可能以更快的步伐加息，带动公债收益率升至四年高位。

道琼工业指数收跌166.97点，或0.67%，收报24,797.78点；标准普尔500指数下跌14.93点，或0.55%，至2,701.33点；纳斯达克指数收低16.08点，或0.22%，至7,218.23点。

--欧洲股市收涨，扳回稍早跌幅，因美股开盘上涨，且莱斯银行和嘉能可业绩喜人，提振金融和矿业股上涨。泛欧STOXX 600指数收涨0.16%，至381.1点，但一些欧洲大陆国家股指收低，德股DAX指数收跌0.14%。英国富时100指数跑赢其他主要欧股，收高0.48%。法股CAC-40指数收涨0.23%。

汇市：

--美元升至逾一周高位，延续了上周以来的反弹势头，受短期美债收益率上涨推动，且美联储1月会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强。会议记录中对通胀的基调更加乐观，提振了升息预期，美国短期利率期货走势继续反映出美联储今年将升息三次的坚定预期。美元指数纽约尾盘升0.37%，报90.046，稍早高见90.134。欧元下跌，此前欧元区2月采购经理人初步调查显示，继1月创逾10年来最快增速后，2月增速下降。英镑兑美元下跌0.53%，此前发布的数据显示，去年第四季英国失业率意外上升，为近两年来首见。

债市：

--美国公债收益率在震荡交易中上升，此前美联储的会议记录巩固了今年将进一步升息的预期。会议记录发布后，美国指标10年期公债收益率触及逾四年高位，30年期公债收益率触及2015年7月以来最高。尾盘时，10年期美债收益率报2.957%，为2014年1月以来最高。30年期公债收益率触及3.233%，为2015年7月以来最高。两年期公债收益率报2.274%，稍早触及逾九年高位的2.282%。

--德债收益率触及两周低位，因欧元区企业活动数据弱于预期，缓解了对区内超宽松货币政策可能比预期提前结束的忧虑。欧元区长债收益率全线下跌，收低约1-3个基点。德国10年期公债收益率一度下跌4个基点，至两周低位的0.697%，之后收于0.72%。意大利公债跑输，反映出3月4日大选临近的市场不确定性。意大利/德国10年期公债收益率差触及145个基点，接近约五周来最阔水平。

油市:

--油价几无变动，市场等待美国原油库存数据公布，预料上周库存增加，且美元从上周所及的三年低点反弹。布兰特原油收涨0.17美元，或0.3%，报每桶65.42美元，盘中交投在64.40-65.53美元。美国原油期货下跌0.11美元，或0.2%，报每桶61.68美元，盘中交投在60.92-61.86美元。

金属市场：

--金价进一步下跌，上日录得两个半月来最大单日跌幅。美联储发布会议记录后美元短暂下滑，推动金价一度小涨。现货金收低0.4%报1,323.86美元。会议记录发布前，美国4月期金收涨0.90美元，或0.1%，报每盎司1,332.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜回稳，稍早曾触及一周低点，因在美联储发布上次货币政策会议记录前，投资人转投美元避险。LME指标期铜收高0.4%，至每吨7,119美元，稍早触及一周低位7,034.50美元。中国市场将于周四结束春节长假恢复交易。(完)