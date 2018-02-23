《路透早报》--2月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月全国消费者物价指数(CPI)(22日23:30)

--中国1月海关月度正式数据，1月外汇市场交易概括数据

--德国第四季国内生产总值(GDP)修正值(07:00)

--台湾2017年第四季经常帐金额(08:20)

--欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)终值(10:00)

--加拿大1月CPI(13:30)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行公布货币政策会议记录(08:30)

--英国央行副总裁拉姆斯登与英国工业联盟(CBI)总干事Carolyn Fairbairn出席关于生产力和经济再平衡的讨论(12:00)

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在芝加哥大学布斯商学院的2018美国货币政策论坛出席小组会议，讨论美联储资产负债表报告(15:15)

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在上述芝加哥大学布斯商学院的论坛参加“货币政策目标评估”的小组讨论(18:30)

--欧洲央行执委科尔在2018美国货币政策论坛上发表讲话(18:30)

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景及其对货币政策的影响发表讲话(20:40)

--澳洲央行支付系统理事会会议

以下为2月22日下午5:00至2月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国达拉斯联储总裁柯普朗称，2018年升息三次“合理”

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周四表示，美国2018年升息三次是一个“合理的”基本预期，而华尔街部分人士提出，为应对通胀上升风险可能需要增加升息次数。他称，考虑到美联储今年可能将超额完成充分就业目标，且继续朝着实现2%的通胀率目标迈进，联储应该耐心地、循序渐进且谨慎地升息。柯普朗还表示，无论是近期股市动荡，还是近期出炉的经济数据，都没有改变这一前景，并称他正在关注市场波动，以确保这些波动不会引发金融环境收紧，导致经济成长放缓。

--美国初请失业金人数接近45年低点，经济前景一片光明

美国上周初请失业金人数经季调后下降7,000人至22.2万人，接近45年低点，显示2月就业增长强劲，经济势头稳健。1月中旬时初请失业金人数曾降至1973年1月以来最低水平21.6万人。

其他数据也提亮了经济前景。1月衡量未来经济活动的一项指标连续第四个月上升。就业市场强劲应继续支撑消费者支出，尽管1月零售销售下降。

--欧洲央行拒绝调整政策沟通，象征性调整也不行--1月会议记录

欧洲央行发布的会议记录显示，决策者在上月会议上拒绝对政策沟通做出哪怕是象征性的调整，称考虑到通胀疲弱，目前暗示政策正常化仍为时过早。欧洲央行管委会认为，调整央行政策立场的讨论仍可能在今年初展开。但因通胀仍未显现出明确回升的势头，决策者对欧元波动持谨慎态度，希望避免政策立场调整引发市场的无序反应。欧洲央行将于3月8日召开下次政策会议。

--英国第四季GDP增幅下修且低于市场预期，引发经济力道疑问

官方数据显示，英国第四季经济成长远低于此前预估，在英央行准备升息之际，这项数据令人怀疑英国经济的力道。英国国家统计局称，10-12月当季国内生产总值(GDP)成长0.4%，略低于分析师预期以及成长0.5%的初值。GDP较上年同期增幅下修至1.4%，为逾五年来最低。英国2017年经济增长率下修至1.7%，为2012年来最低。

--中国雄安新区规划编制取得重要进展，适时启动一批基础性重大项目

中共中央政治局常务会议听取雄安新区规划编制情况的汇报，经过反复修改完善，雄安新区规划编制取得重要进展，要将雄安新区打造智能新区、绿色低碳新区和创新发展新区，适时启动一批重大基础设施建设。央广网报导，会议要求，要深化规划内容和完善规划体系，尽快研究提出支持雄安新区加快改革开放的措施，适时启动一批基础性重大项目建设，确保新区建设开好局，起好步。

[市场摘要]

股市：

--美国股市周四收盘道琼工业指数和标普500指数上涨，受助于工业和能源股走高，随着美债收益率回落，终结了两日连跌走势；但纳斯达克指数连续第三日收挫。三大股指早盘上涨，因圣路易斯联储总裁布拉德的讲话缓解了对美联储加快升息步伐的担忧。不过，三大股指回吐早盘涨幅，收盘时远离盘中高位，因美国很可能将进入升息环境，投资者谨慎行事。

道琼工业指数收高164.70点，或0.66%，收报24,962.48点；标准普尔500指数收升2.63点，或0.1%，至2,703.96点；纳斯达克指数收低8.14点，或0.11%，至7,210.09点。

--欧洲股市小幅收低，多家企业公布的强劲业绩也未能提振市场人气，此前又有一波新的臆测美国将加快升息，殃及全球风险意愿。泛欧STOXX 600指数收低0.2%，稍早一度下挫达1%，该指数较1月底触及的两年半高位仍低5.7%。德股DAX指数收跌0.07%；英国富时100指数收低0.4%，法股CAC-40指数收涨0.13%。

汇市：

--美元兑一篮子主要货币下滑，从上周触及的三年低点反弹的走势失去动能。日圆兑美元大涨，因波动性上升令投资人青睐日圆。美元指数纽约尾盘跌0.31%，报89.724，自上周五触及三年低点88.253到周三，美元指数升近2%。美元兑日圆跌1.04%，报106.64日圆，因各个市场的波动性上升促使交易商寻求避险。欧元兑美元升0.42%，报1.2333美元。

债市：

--美债价格缩小涨幅，此前美国政府标售新的七年期公债，需求较为疲软，这是本周2,580亿美元公债标售的最后一批。七年期公债价格尾盘升2/32，收益率报2.842%，标售前低见2.822%。指标10年期公债价格尾盘升4/32，收益率报2.926%，周三升至四年高位2.957%。

--欧元区公债收益率(殖利率)下跌，因一项调查显示德国2月企业信心下滑，令收益率回吐稍早升幅。先前因美联储会议记录重燃通胀疑虑，带动公债收益率上扬。欧元区公债收益率盘初上扬，德国数据公布后全面下跌1-2个基点。指标10年期德债收益率逆转早盘涨势，下跌2个基点至0.7%。

油市:

--油价上升至两周峰值，受上周美国原油库存意外减少和美元下跌提振。美国原油期货上涨1.09美元，或约1.8%，收报每桶62.77美元，交投区间为60.75-63.09美元，后者为2月7日来最高。布兰特原油期货上升0.97美元，或约1.5%，报每桶66.39美元，盘中触及两周峰值66.56美元。

金属市场：

--金价上涨，因美元回吐稍早涨幅而结束四连跌，但本周迄今金价仍然下跌，分析师表示，预期黄金将呈区间交投。现货金上升约0.6%，收报每盎司1,331.43美元，从日内低位1,320.61反弹，但本周迄今仍下跌1.2%。美国4月期金收高0.60美元，或0.1%，报每盎司1,332.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍和期锌价格触及逾一周低点，因中国投资人在市场结束一周的假期恢复交易后抛售金属，钢铁价格下挫。LME指标三个月期镍收低0.1%，报每吨13,830美元，盘中触及2月13日来最低的13,390美元。三个月期锌跌0.3%，收报每吨3,530美元，盘中跌至2月13日来最低的3,437美元。三个月期铜逆市收高0.6%，报每吨7,162美元。(完)