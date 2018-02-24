《路透早报》--2月24日

[重大数据或新闻]

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)周五向国会提交了半年度货币政策报告。联储在报告中预期，经济将继续稳步增长，近期没有重大风险可能令其暂停计划中的加息步伐。该报告没有理会近期股市急跌和对通胀的担忧。美联储新主席鲍威尔下周二开始将在参众两院就这份报告作证词陈述，这是他出任联储主席后的首次公开活动。

* 旧金山联储总裁威廉姆斯支持联储逐步升息指引，称自指引发布后，前景未发生根本改变。他表示，今年美联储应加息三至四次，下次加息应在“近期内”进行。

* 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称，庞大财赤或令美国政府防止经济衰退的能力复杂化，美联储必须减少对财政政策的依赖。

* 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，美联储今年晚些时候开始重新评估其当前货币政策框架可能适宜。

--周五公布的欧美重要经济数据包括：

* 加拿大统计局公布，1月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.7%(12月下跌0.4%)，较上年同期上涨1.7%。1月核心CPI较前月上涨0.5%(12月为下滑0.5%)，较上年同期上涨1.2%。

* 欧盟统计局公布，欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)较前月下跌0.9%(路透调查预估为下跌0.9%)。1月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上涨1.3%(路透调查预估为上涨1.3%)。

--欧洲央行执委科尔称，该央行已经购买了足够多的债券，所以不再进一步购债也不会令收益率上升。

--欧洲理事会主席图斯克预计，欧盟27国将在3月就脱欧后与英国的关系采取共同立场。他表示，英国目前对脱欧后与欧盟关系的看法“纯属幻想”。

--英国央行副总裁拉姆斯登表示，未来几年英国生产力成长疲弱情况改善程度的不确定性，是货币政策的一个重要考量因素。拉姆斯登称，“整体而言，货币政策委员会的观点是，经济成长速度上限可能在1.5%左右。”

--沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫表示，油市正在恢复平衡，他预期今年库存将持续下滑。

--美国财政部宣布史上最大规模朝鲜相关制裁，针对一个个人、27家企业和28艘船只。

--标准普尔将俄罗斯主权信贷评等由“BB+”上调至“BBB-”，展望由正面下调至稳定。

* 惠誉确认俄罗斯“BBB-”信贷评等，展望为正面。

* 惠誉将巴西长期外币发行人违约评等由BB下调至BB-，评等展望由负面上调至稳定。

--美国对世界贸易组织(WTO)表示，中国3月31日生效的互联网接入规定，看来对跨境服务供应商造成重大新限制，在WTO应该要有所讨论。

--美国官员表示，以美国贸易代表莱特希泽为首的高阶官员下周将同到访华盛顿的中国官员讨论贸易争端。美国政府担心若中美两国贸易关系恶化，中国可能对美国谷物销售施加贸易壁垒。

《独家新闻》

--三名知悉情况的消息人士称，曾在哈佛大学学习的经济学家刘鹤成为中国人民银行行长的热门人选，这将加强他在中国经济和金融领域的影响力。其中一位消息人士称，刘鹤可能将兼任国务院副总理以及人行行长之职。

--戴姆勒在监管文件中称吉利集团董事长李书福已收购公司9.69%股权，成为其最大单一股东。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨，受助于科技股攀升和公债收益率回落，因美联储官员的讲话缓解了对今年升息路径的担忧。道琼工业指数收升347.51点，或1.39%，至25,309.99点；标准普尔500指数收涨43.34点，或1.6%，至2,747.30点；纳斯达克指数上扬127.3点，或1.77%，至7,337.39点。本周，标普500指数升0.56%，道琼工业指数涨0.37%，纳斯达克指数升1.35%。

--欧洲股市在震荡交易中收盘小涨，投资者消化一波企业业绩，其中苏格兰皇家银行和Valeo的财报令人失望。STOXX 600指数收高0.23%，报381.22点，本周小涨0.16%，为2月初市场出现调整以来的连续第二周上涨。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币小涨，延续从上周触及的三年低位反弹的势态，因美联储可能更积极加息，促使投资者削减看空美元的押注。美元指数上涨0.12%，报89.847，在2月12日曾触及三年低位88.253。欧元兑美元微幅下跌，受累于美元走坚，以及在3月4日意大利大选结果揭晓前投资者谨慎行事。同一天，德国社会民主党(SPD)将就是否与总理默克尔的保守派阵营组建新联合政府进行投票，这是市场的两大政治风险事件。

债市:

--美国公债价格上涨，近期股市波动带来的不确定性，以及投资者在月末前再平衡投资组合扶助提振债市需求。指标10年期美债价格上涨14/32，收益率报2.868%，收益率从周三触及的四年高位2.957%回落。周五债市获得支撑，因本周完成了2,580亿美元的新债发行，此为史上第二大的三日发行量。

--意大利10年期公债收益率势将录得年内迄今最大周线涨幅，反映出市场对3月4日大选可能产生悬浮议会的结果有一些不安情绪。多数欧元区债券收益率周五下跌，10年期德债收益率下跌5个基点，触及近一个月低位0.65%。意大利10年期公债收益率持平，报2.07%，本周已上涨约8个基点，根据Tradeweb数据，料创去年12月底以来最大单周升幅。

油市:

--油价涨至逾两周高位，受利比亚El Feel油田关闭和沙特有关石油输出国组织(OPEC)牵头的减少库存努力取得效果的乐观言论支撑。布兰特原油升0.92美元，或1.4%，结算报价为每桶67.31美元，盘中升至2月7日以来最高的67.37美元。美国原油涨0.78美元，结算报价为每桶63.55美元，在62.33-63.73美元之间交易。两大指标原油皆录得连续第二周涨幅，布兰特原油涨约3.7%，为去年10月底以来的最大周线涨幅，美国原油涨约3%。

金属市场:

--金价走低，本周有望创两个半月来最大周度跌幅，因受美债收益率攀升提振，美元从上周触及的三年低位回升。1837 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,328.74美元，为六日来第五日下跌。美国4月期金收跌2.40美元，或0.2%，报每盎司1,330.30美元。现货金本周下跌1.4%，为12月初以来最大周度跌幅。

--伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌等基本金属价格下跌，因在中国需求前景不明朗的情况下，投资人锁定获利，且美元走强。指标期铜本月稍早一度大涨约8%，但一些分析师认为，期铜的价格已经超过了供需基本面，铜库存处于纪录高位，显示供应过剩。LME三个月期铜周五收低0.9%，报每吨7,095美元。三个月期锌跌0.8%，报每吨3,503美元。(完)