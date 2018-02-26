《路透早报》--2月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1月银行结售汇数据、银行代客涉外收付款数据

--台湾1月季调后失业率(08:00)

--瑞士第四季非农就业岗位(08:15)

--英国1月UK Finance购房抵押贷款批准宗数(09:30)、2月Nationwide房价指数(26-28日07:00)

--美国1月建筑许可修正值(约13:00)、芝加哥联储1月全国活动指数(13:30)、1月新屋销售(约15:00)

--韩国2月消费者信心指数(约21:00)

--新西兰1月进出口贸易收支(约21:45)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--台湾央行新任总裁杨金龙上任/交接典礼(01:00)

--欧洲央行执委科尔在欧洲央行组织的欧元无风险利率工作组第一次会议上致欢迎辞(10:00)

--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济委员会发表讲话(14:00)

--英国央行副总裁康利夫在华威大学发表讲话(18:00)

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在全美商业经济协会(NABE)举办的会议上就美国经济和货币政策发表讲话(13:00)，美联储金融监管副主席夸尔斯也将在出席该会议，就“美联储理事会观点”发表讲话(20:00)

以下为2月23日下午5:00至2月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国中央委员会建议宪法删除国家主席和副主席连任不得超两届表述

中国共产党中央委员会建议删除宪法中有关“中国国家主席和副主席连续任职不得超过两届”的表述，并将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法。新华社周日受权发布的中国共产党中央委员会关于修改宪法部分内容的建议并称，宪法“国家机构”章节中新设“监察委员会”，是国家的监察机关，设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。

--利率处于低位，美联储决策者担心无法应对美国下次经济衰退

美国联邦储备委员会(美联储/FED)的决策者们担心，下次面临美国经济衰退时，他们手中可用的政策可能与前一次经济低迷时相差无几，但由于目前利率仍然较低，政策的效果将会大打折扣。

旧金山联储总裁威廉姆斯周五表示：“让我夜不能寐的是，下次衰退发生时(但愿不要持续很久)，我认为我们手中的应对工具并不像希望的那样有力。”波士顿联储总裁罗森格伦则说：“与其考虑下次利率触及零时怎么办，还不如确保不要降到那个水平。”

--欧洲央行已购买足够债券，不继续购入亦无风险--科尔

欧洲央行(ECB)执委科尔周五表示，央行已经购买了足够多的债券，所以不再进一步购债，也不会有长债收益率意外上升的风险。他在纽约一个会议上表示，一旦购债规模触及临界门槛，央行为压低长债收益率而需要继续购买的债券就会减少，这在德债方面十分明显。虽然科尔没有直接为结束欧洲央行2.55万亿欧元资产购买计划提供理由，但这番讲话有可能强化市场对年底前结束量化宽松的预期。

--英国央行副总裁拉姆斯登认为升息时间应该早于他先前的预期

英国星期日泰晤士报周六发表的一篇专访透露，如果今年初薪资增长加快，英国央行上调利率的时间需要比副总裁拉姆斯登(David Ramsden)原本预期的要早。英国央行在去年11月升息，为10年来首次，当时拉姆斯登是两位投反对票的决策成员之一，但从最近这篇采访中看，他的立场似乎有所转变。“我们所有人将继续密切关注今年年初的情况，搞清(英国央行)预测的薪资增长加快至3%是否变为现实，”该报援引拉姆斯登的话称。“但相对于我过去的看法，我无疑认为应更早一些升息。”

--中国一线城市房价同比由涨转降二三线涨幅回落，调控效果续显

中国国家统计局周六公布1月70个大中城市商品住宅销售价格统计数据显示，一线城市新建商品住宅销售价格同比由涨转降，二三线城市涨幅亦回落；尽管当前市场还没有完全进入降价区间，但市场调控效果继续显现。按照易居研究院智库中心研究总监严跃进测算，2018年1月份全国70城新建商品住宅销售价格指数环比增幅为0.3%，同比增幅为5.4%，均保持了正增长但幅度变小的态势，其中，值得一提的是，一线城市房价为32个月以来首现负增长，具有信号意义。

--巴西遭惠誉进一步调降评等；标普调升俄罗斯评级

惠誉评级周五进一步调降巴西评级，称该国未能将一项社保改革付诸投票，削弱了公共财政。该国评级原先已为垃圾级别。惠誉此次将巴西评级从BB降至BB-，展望为稳定。

标普全球评级则是在周五晚间宣布，将俄罗斯外币长期和短期主权信用评级从垃圾级别BB+/B调升至投资级别BBB-/A-3级，这势将刺激资本流入该国金融市场。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周五收涨，受助于科技股攀升和公债收益率回落，因美联储官员的讲话缓解了对今年升息路径的担忧。道琼工业指数收升347.51点，或1.39%，至25,309.99点；标准普尔500指数收涨43.34点，或1.6%，至2,747.30点；纳斯达克指数上扬127.3点，或1.77%，至7,337.39点。本周，标普500指数升0.56%，道琼工业指数涨0.37%，纳斯达克指数升1.35%。

--欧洲股市在震荡交易中收盘小涨，投资者消化一波企业业绩，其中苏格兰皇家银行和Valeo的财报令人失望。STOXX 600指数收高0.23%，报381.22点，本周小涨0.16%，为2月初市场出现调整以来的连续第二周上涨。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币小涨，延续从上周触及的三年低位反弹的势态，因美联储可能更积极加息，促使投资者削减看空美元的押注。美元指数上涨0.12%，报89.847，在2月12日曾触及三年低位88.253。欧元兑美元微幅下跌，受累于美元走坚，以及在3月4日意大利大选结果揭晓前投资者谨慎行事。同一天，德国社会民主党(SPD)将就是否与总理默克尔的保守派阵营组建新联合政府进行投票，这是市场的两大政治风险事件。

债市:

--美国公债价格上涨，近期股市波动带来的不确定性，以及投资者在月末前再平衡投资组合扶助提振债市需求。指标10年期美债价格上涨14/32，收益率报2.868%，收益率从周三触及的四年高位2.957%回落。周五债市获得支撑，因本周完成了2,580亿美元的新债发行，此为史上第二大的三日发行量。

--意大利10年期公债收益率势将录得年内迄今最大周线涨幅，反映出市场对3月4日大选可能产生悬浮议会的结果有一些不安情绪。多数欧元区债券收益率周五下跌，10年期德债收益率下跌5个基点，触及近一个月低位0.65%。意大利10年期公债收益率持平，报2.07%，本周已上涨约8个基点，根据Tradeweb数据，料创去年12月底以来最大单周升幅。

油市:

--油价涨至逾两周高位，受利比亚El Feel油田关闭和沙特有关石油输出国组织(OPEC)牵头的减少库存努力取得效果的乐观言论支撑。布兰特原油升0.92美元，或1.4%，结算报价为每桶67.31美元，盘中升至2月7日以来最高的67.37美元。美国原油涨0.78美元，结算报价为每桶63.55美元，在62.33-63.73美元之间交易。两大指标原油皆录得连续第二周涨幅，布兰特原油涨约3.7%，为去年10月底以来的最大周线涨幅，美国原油涨约3%。

金属市场:

--金价走低，本周有望创两个半月来最大周度跌幅，因受美债收益率攀升提振，美元从上周触及的三年低位回升。现货金收跌0.19%，报每盎司1,328.87美元，为六日来第五日下跌。美国4月期金收跌2.40美元，或0.2%，报每盎司1,330.30美元。现货金本周下跌1.4%，为12月初以来最大周度跌幅。

--伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌等基本金属价格下跌，因在中国需求前景不明朗的情况下，投资人锁定获利，且美元走强。指标期铜本月稍早一度大涨约8%，但一些分析师认为，期铜的价格已经超过了供需基本面，铜库存处于纪录高位，显示供应过剩。LME三个月期铜周五收低0.9%，报每吨7,095美元。三个月期锌跌0.8%，报每吨3,503美元。(完)