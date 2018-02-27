《路透早报》--2月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾1月M2货币总计数年增率(08:20)

--香港1月份进出口数据(08:30)

--韩国2月指标利率(约01:00)、3月央行制造业景气判断指数(BSI)(约21:00)

--法国2月消费者信心指数(07:45)

--意大利2月制造业企业信心指数与消费者信心指数(09:00)、1月对非欧盟贸易收支(约10:00)

--欧元区1月M3货供额(约09:00)、2月企业景气指数、消费者信心指数与消费者通胀预期指数(10:00)

--德国2月消费者物价指数初值(13:00)

--美国1月耐久财(耐用品)订单(约13:30)、1月商品贸易收支初值(13:30)、12月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(约14:00)、12月CaseShiller 20个城市经季调房价指数(14:00)、2月消费者信心指数(15:00)、2月里奇蒙联储综合制造业指数(约15:00)

--加拿大12月预算(约16:00)

--日本1月零售销售(23:50)、1月工业生产初值(23:50)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议26日至28日在北京召开

--中国企业家论坛第十八届年会2月27日-3月1日在黑龙江亚布力举行，主题为“改革开放四十周年 新时代的企业家精神”

--中国国家卫生计生委就代表委员立足岗位谈健康中国建设举行发布会(02:00)

--韩国央行货币政策会议

--欧洲央行(ECB)执委莫尔许在金融科技会议上发表讲话(08:40)

--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表演讲(09:00)

--美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会出席半年度货币政策听证会(15:00)

--瑞典央行副总裁沃尔森将讨论瑞典央行的任务，并就瑞典和国际经济形势发表看法(17:00)

美国主要企业财报：梅西百货

以下为2月26日下午5:00至2月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国1月新屋销售触及五个月低位，供应创2009年以来最高

美国1月新屋销售连续第二个月下降，受累于东北部和南部地区销售锐减，可能引发楼市正在失去动能的担忧。商务部报告，1月新屋销售下降7.8%，经季节性调整后年率为59.3万户，为2017年8月以来最低。路透调查之前预计，上月新屋销售年率增至64.5万户。新屋占楼市总量的近10%。按1月销量计算，需要6.1个月来消化市场上的现有供应，为2014年7月以来最长周期，高于12月的5.5个月。

1月上市销售的新屋共计30.1万户，创2009年3月以来最高，增幅为2.4%。新屋库存仍远低于2006年楼市泡沫时触及的峰值。

--美国圣路易斯联储总裁布拉德称，“大幅”升息可能使政策变得过紧

美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，在生产率增长缓慢、全球对安全资产的需求高涨的时代，可能会将恰当的央行政策利率锚定在低位上。他表示，如果美联储继续上调短期利率，或会造成政策对于当前经济而言过紧的结果。目前1.25-1.50%的联邦基金利率目标位于政策规定建议的“区间内”。这些建议指出，一些难以改变的因素拉低了中性利率。布拉德称：“如果委员会在数据无其它变化的情况下将政策利率从当前水平大幅调升，政策制定可能会变得有限制性。”

另外，美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)表示，美国经济前景有一些上行风险，但是否能达到会影响货币政策的程度，还要看美国经济潜在产能是否也提高。

--欧洲央行总裁德拉吉称，经济闲置情况可能大于先前预估

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济闲置的情况可能大于先前预估，而这可能令通胀升速放缓，不过仅为暂时性现象，物价终将上升。德拉吉对欧洲议会的经济事务委员会表示，导致通胀放缓的因素将会消退，因为增长持续，且增长与通胀之间向来的关系仍不变，即使近几年两者的关联性有所减弱。他的谈话暗示欧洲央行对于通胀最后会呈现上行趋势仍具信心，支持了市场对该央行今年终将结束购债计划的预期，对于通胀终究会达到其接近2%目标感到满意。

--吉利汽车大手笔收购戴姆勒股权，重燃德国对技术外流的担忧

中国民营汽车生产商--吉利汽车购入价值90亿美元的戴姆勒股权，在德国再次引发对其宝贵的专业技术落入中国人之手的担忧。德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)重申了政府的立场，即吉利汽车此次大手笔收购是生意上的事情，但称德国的开放不应被其他国家所利用。吉普理斯对媒体表示，根据德国法律，收购25%以上股权才会引发政府干预，但投资者必须遵守市场规则。

吉利上周五公布收购戴姆勒9.7%的股权，令市场感到意外，因为吉利之前并未透露其收购比例超过3%和5%的监管披露门槛。德国金融监管局称，正在调查该案是否违反了披露规则。如果违反该规定，可能面临至少1,000万欧元的罚金。

--韩国2月消费者信心指数降至五个月低位，因对经济状况担忧加剧

韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数连续第三个月下降，至五个月低位，因家庭对经济状况的担忧加重。韩国央行在声明中表示，2月消费者信心指数下滑至108.2，1月为109.9。不过，2月数据仍高于100，表明预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

--高通建议与博通进入尽调和价格协商阶段

高通敦促同行博通(Broadcom)就两家公司的合并价格进行直接谈判，并称在上周的一次会议上双方已在监管和其它交易确定性问题上取得了进展。高通依旧认为，博通此前所有的要约报价均大幅低估了其价值。“董事会希望博通进入相互尽调和价格协商阶段，”高通称。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周一上升至逾三周高位，三大股指均上涨超过1%，因公债收益率下跌，缓解投资者对利率攀升的担忧，投资者重新聚焦经济成长。标普500指数现在较1月26日高位仅低3.2%。CBOE波动性指数也小幅下挫，至15.8，但仍高于标普触及高位前的水准。道琼工业指数升399.28点，或1.58%，至25,709.27点；标准普尔500指数涨32.30点，或1.18%，至2,779.60点；纳斯达克指数上扬84.07点，或1.15%，至7,421.46点。

--欧洲股市上涨，各板块普涨，因市场焦点逐步从季报期转向货币政策和政治，意大利周日将举行大选。欧洲央行总裁德拉吉讲话暗示，该行仍对通胀处于上行通道感到有信心，这支持了欧洲央行将在今年最终结束购债计划的市场预期。泛欧STOXX指数收高0.6%，报383.34点，之前被投资者看空的许多股票今日强劲上涨，而这些公司并没有发布能够带动这样涨幅的消息。德股DAX指数收高0.35%；英国富时100指数收高0.62%，法股CAC-40指数收涨0.51%。

汇市:

--美元兑欧元以外的大部分货币上涨，交投震荡，本周将出炉一批美国经济数据，还有包括美国联邦储备委员会(FED/美联储)新主席鲍威尔国会作证等一系列事件，可能会决定美元从三年低位反弹的走势是否能持续。对通胀在停滞了很长时间后上升的担忧，提高了美联储可能在今年和明年收紧政策程度大于预期的可能性 ，这提升了美债收益率和美元。纽约午后交易中，美元兑日圆小升至106.92日圆，美元兑瑞郎、英镑和加元也上涨。

债市:

--美国公债收益率下滑，因在美联储主席鲍威尔本周二在国会就货币政策作半年度证词陈述前，交易商缩减债市空头仓位。数据显示，美国1月新屋销售触及五个月最低，也支撑债市需求，但尾盘随着美股上扬，对债市的买兴降温。路透数据显示，指标10年期公债收益率报2.859%，较上周五尾盘跌1个基点，上周三，该收益率曾触及2014年1月来最高的2.957% 。

--欧元区公债收益率走低，指标德债收益率一度触及一个月低位，投资者在本周可能影响市场的一系列数据和事件出炉前布仓。欧债收益率盘初走低，在欧洲央行总裁德拉吉发表讲话后继续保持在低位。德拉吉称，欧元区经济中的闲置可能大于之前的估计，导致通胀回升的速度放缓。德国10年期公债收率尾盘持稳在0.65%，早盘触及一个月低位0.64%。较本月稍早触及的逾两年高位低15个基点。欧元区二线公债收益率日内下跌3-4个基点，上周，受意大利大选前的紧张情绪影响，这些公债承受一定的抛压。

油市:

--油价上涨，触及三周高位，受助于美国需求强劲，以及沙特称将继续限产，配合石油输出国组织(OPEC)牵头的限产行动。布兰特原油上涨0.19美元，收报每桶67.50美元。盘中触及三周高位67.90美元。美国原油期货升0.36美元，收报每桶63.91美元，触及20日高位64.24美元。

金属市场:

--金价上涨，美元走软帮助黄金在创下年内最大单周跌幅后反弹，不过，黄金涨幅不大，市场静待本周晚些时候美联储新任主席鲍威尔在国会就美国货币政策作证词陈述。投资者将密切关注鲍威尔的证词陈述，从中寻找美国货币政策前景的线索。美元指数脱离日内高位，提振黄金走高，上周黄金录得两个半月来最大单周跌幅。现货金收报每盎司1,333.10美元，上日收报1,328.87美元。美国4月期金收涨2.50美元，或0.2%，报每盎司1,332.80美元。

--期铜价格上涨，因中国进口上升和经济数据强劲，巩固中国需求稳健的预期。全球股市不断攀升，也燃点对包括基本金属在内的较高风险资产的兴致，法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。“宏观和微观因素都很好，”他说。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.2%，报每吨7,110美元，离1月所及的四年高位7,312.50美元不远。(完)