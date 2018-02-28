（更正）《路透早报》--2月28日

（更正：经济数据第三则更正为英国“2月”GfK消费者信心指数，非“3月”）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月零售销售、1月工业生产初值(均为27日23:50)

--新西兰2月NBNZ企业展望指数、企业活动指数(00:00)

--英国2月GfK消费者信心指数(00:01)

--澳洲1月民间部门信贷、房屋信贷(约00:30)

--中国国家统计局公布2月制造业和非制造业PMI(01:00)

--中国2017年国民经济和社会发展统计公报(01:30)

--中国国家外管局公布1月货物和服务贸易收支

--香港财政司司长发表2018/19年度财政预算案，届时将公布去年全年GDP及今年GDP预测(03:00)

--日本1月建筑订单和房屋开工(05:00)

--德国3月GfK消费者信心指数(07:00)

--瑞士1月瑞银集团(UBS)消费指标(07:00)

--法国1月消费者支出、第四季GDP修正值、2月消费者物价调和指数(HICP)和1月PPI(均为07:45)

--瑞士2月KOF领先成长指标(08:00)

--香港公布1月份M-3货币供应(08:30)

--德国2月失业率数据(09:00)

--瑞士2月投资者信心指数(09:00)

--欧元区、意大利分别公布2月CPI和HICP(10:00)

--美国一周MBA抵押贷款数据(1200)

--美国第四季企业获利初值、GDP修正值(13:30)

--加拿大1月工业产品价格(13:30)

--美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)(14:45)

--美国1月成屋待完成销售(15:00)

--新西兰第四季贸易条件(约21:45)

--日本第四季企业资本支出(23:50)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国中共十九届三中全会闭幕

--中国国台办举行例行新闻发布会(0200)

--中国国新办举行发布会，请最高人民法院副院长陶凯元介绍《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》有关情况，并答记者问(0200)

--泰国央行公布2月14日货币政策会议记录(02:00)

--第24届东盟经济部长非正式会议和第16届AEMEU贸易专员协商会议在新加坡举行(至3月2日)

--巴塞尔银行监管委员会、金融稳定学院和东亚及太平洋地区中央银行行长会议组织银行监管工作组共同举办第13届亚太高级别会议，本次会议由新加坡金管局主办，欧洲央行高管Ignazio Angeloni参会(03:00)

--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆大学发表演讲(10:00)

--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在政府公布预算后发表演讲(14:00)

--瑞典央行总裁英韦斯讨论该央行的历史和货币的发展(16:00)

以下为2月27日下午5:00至2月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席鲍威尔国会首秀，认可经济增强支持逐步加息

美联储主席鲍威尔周二在上任以来首次公开亮相时承诺，在防止经济过热的同时坚持渐进加息的计划。鲍威尔在众议院金融服务委员会的听证会陈述证词时承认经济近期已增强，他的讲话促使了投资人将今年升息次数的押注增加至四次。不过，鲍威尔讲话的整体基调保持了政策的连贯性，他对美国国会议员表示，美联储将在需要防范过度通胀，和让经济借助减税和全球经济强劲成长的“东风”之间寻求平衡。鲍威尔讲话后，美国短期利率期货下滑，美国公债收益率上涨，美股下跌，美元指数走强。

--美商务部终裁部分中国输美铝箔有倾销和补贴行为--行业组织

美国铝业协会表示，美国商务部做出终裁，认为自中国进口的部分铝箔在美国售价低于合理价格，而且生产商获得政府补贴。该协会在一份声明中称，将对一些中国企业征收反倾销税和反补贴税，税率分别为48.64-106.09%和17.14-80.97%。美国商务部尚未公开发布正式决定声明。此案还要取决于美国国际贸易委员会(ITC)对美国业者所受影响的调查结果，ITC将于3月15日前宣布其决定。

另外，中国外交部发言人在例行记者会上表示，中共中央政治局委员、中央财办主任刘鹤本周赴美访问，届时双方将就中美关系和两国经贸领域合作交换意见。

--美国制造业和商品贸易数据直指首季成长放缓，消费者信心不降反升

美国1月资本财新订单连降第二个月，付运几无增长，令市场倍感意外，表明企业设备投资和经济成长在第一季初放缓。周二公布的另一份报告显示，上月商品贸易逆差扩大，因出口下降。这两项数据，加之疲弱的1月零售销售、工业生产和房屋销售数据，表明经济增长在2018年初失去动能。

商务部公布，上月商品贸易逆差扩阔3.0%至744亿美元。1月批发库存增长0.7%。零售库存增长0.8%。核心资本财订单疲弱，商品贸易逆差扩大，将可能拖累首季GDP增长。另外世研企报告称，2月消费者信心指数上升至130.8，为2000年11月以来最高。

--中国国储退出收购香港甲级商厦“中环中心”的交易--消息

据直接知悉交易的消息人士表示，中国国储能源化工集团(中国国储)退出收购价值52亿美元香港甲级商厦“中环中心”的交易。该物业由亚洲富豪李嘉诚旗下长实集团出售。消息人士表示，世茂房地产主席许荣茂及其他香港投资者将取代中国国储能源参与该宗收购，其中许荣茂将持有20%，其他投资资者持有35%。

--德国2月通胀率创15个月低位，表明欧洲央行仍有硬战要打

德国2月通胀率触及15个月低位，放缓情况超乎预期，这表明德国物价压力平平，尽管经济强劲成长、薪资上扬且有空前的货币政策刺激。数据显示，德国2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.2%，逊于路透调查预估的增长1.3%，并创下2016年11月以来最低，1月时增幅为1.4%。

--欧洲央行管委魏德曼称应逐渐削减刺激

欧洲央行管委、德国央行总裁魏德曼表示，欧元区迅速且广泛的经济成长将确保通胀继续上升，所以欧洲央行应逐渐削减刺激。魏德曼一贯批评欧洲央行的超宽松政策，认为即便结束大规模购债，政策仍然宽松，所以停止量化宽松(QE)不会结束刺激，而只是削减其力度。“如果经济继续上行，从而带动物价上涨，我认为，央行管委会没有理由今年不结束净购买证券的操作，”魏德曼在法兰克福表示。他补充道欧元区强劲的经济表现巩固了委员会的信心，即通胀率将逐步接近略低于2%的目标水准。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周二录得约三周前大跌以来的最大单日跌幅，此前美联储主席鲍威尔的讲话引发投资人担心，今年升息次数比预期的要多。道琼工业指数收低299.24点，或1.16%，至25,410.03点；标准普尔500指数下挫35.32点，或1.27%，至2,744.28点；纳斯达克指数大跌91.11点，或1.23%，至7,330.35点。

--欧洲股市交投震荡，受企业并购消息激发。康卡斯特意外竞购欧洲付费电视集团Sky的消息带动后者股价劲涨。泛欧STOXX 600指数收低0.2%，至382.36点。英股富时指数收跌0.1%，德股DAX指数下跌0.29%，法股CAC-40指数微幅收跌0.01%。

汇市:

--美元触及三周高位，此前美联储主席鲍威尔的国会讲话暗示，如需要防止经济过热，愿意采取更鹰派立场，尽管他称联储仍将坚持渐进升息路径。美元指数纽约尾盘上涨0.6%，报90.356，稍早触及三周高位90.498。美元兑日圆升0.44%，报107.36日圆。欧元兑美元跌至三周低位，尾盘下跌0.7%，报1.2231美元。

债市:

--美国长短期公债收益率之差收窄，此前美联储主席鲍威尔表示，自12月以来的经济数据显示经济不断增强，他对通胀将上升的信心也增强了。指标10年期美债收益率报2.901%，较周一尾盘升4个基点，两年期公债收益率报2.266%，当日升3个基点。Tradeweb数据显示，五年期/30年期公债收益率之差缩窄3个基点，至51个基点。

--欧元区公债收益率上涨，美联储主席鲍威尔对经济看法乐观，这鼓励了投资者押注今年美联储可能升息四次。德国指标10年期公债收益率上涨3个基点，至0.68%，与可比美债收益率之差扩大至约223个基点，为14个月来最阔。意大利10年期公债收益率下跌2个基点，报2.09%，意大利和德国公债收益率之差缩至143个基点，为五日来最窄。

油市:

--油价走低，为五日来首次，受累于美元走强，和预期稍后公布的数据将显示，上周美国原油库存增加。布兰特原油期货收报每桶66.63美元，跌0.87美元。美国原油期货回落0.90美元，报每桶63.01美元。

金属市场:

--金价下跌1%，之前美联储新任主席鲍威尔承诺将坚持渐进升息。现货金收盘报每盎司1,318.14美元，日内触及两周低位1,313.26美元。美国4月期金收跌14.20美元，或1.1%，报每盎司1,318.60美元。现货银跌1.43%，报每盎司16.42美元，盘中触及两周低位16.32美元。

--期铜下跌超过1%，因美元在美联储主席鲍威尔国会作证后反弹。LME期铜收低1.3%，报每吨7,021美元，脱离盘中触及的两周低位6,988.50美元。现货铜较三个月期铜贴水缩窄至六周最窄的32.25美元。LME期铝收涨0.4%，报每吨2,147美元。(完)