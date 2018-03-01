《路透早报》--3月1日

[今日看点]

2018年2月20日，以色列占领的西岸地区的死海景观。REUTERS/Ronen Zvulun

经济数据(GMT时间)：

—日本第四季企业资本支出(2月28日23:50)

—日本2月制造业采购经理人指数(PMI)(00:30)

—台湾2月日经制造业PMI(00:30)

—澳洲第四季资本支出(约00:30)

—中国2月财新制造业PMI(01:45)

—日本2月消费者信心指数(约05:00)

—瑞士第四季GDP(06:45)

—英国2月Nationwide房价指数(07:00)

—台湾1月外销订单年增率(08:00)

—瑞士1月零售销售(08:15)

—瑞士2月制造业PMI(08:30)

—意大利2月Markit/ADACI制造业PMI(08:45)

—法国2月Markit制造业PMI(08:50)

—德国2月Markit/BME制造业PMI(08:55)

—意大利1月失业率(09:00)

—欧元区2月Markit制造业PMI(09:00)

—英国1月消费者信贷、2月Markit/CIPS制造业PMI(09:30)

—欧元区1月失业率(10:00)

—美国1月实质个人支出、一周请领失业金数据(13:30)

—加拿大第四季经常帐收支(13:30)

—加拿大2月Markit制造业PMI(14:30)

—美国2月Markit制造业PMI终值(14:45)

—美国1月建筑支出、2月供应管理协会(ISM)制造业指数(15:00)

—美国2月汽车销量年率(约20:30)

—新西兰1月建筑许可(21:45)

—韩国1月工业生产(约23:00)

—日本2月东京地区CPI(约23:30)

—日本1月失业率、求才求职比(23:30)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

—日本央行审议委员片冈刚士发表讲话

—瑞典央行总裁英韦斯就经济和货币政策发表讲话(07:00)

—西班牙央行总裁林德发表演讲(08:00)

—欧洲央行银行监管委员会主席努伊在一次会议上发表讲话，题为”新的全球化和增长挑战”(10:30)

—欧洲央行管理委员会委员连恩提交其主管的欧洲系统性风险委员会(ESRB)安全资产工作组的深度报告。之后他将与德国财政部金融市场政策主管Levin Holle进行讨论(11:30)

—美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会出席半年度货币政策听证会(15:00)

—美国纽约联储总裁杜德利在巴西央行组织的活动上就贸易和全球化问题发表讲话(16:00)

以下为2月28日下午5:00至3月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

—中共十九届三中全会通过机构改革方案打造高效政府，理顺中央地方权责关系

周三闭幕的中共十九届三中全会审议通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》，同意将改革方案的部分内容按照法定程序提交十三届全国人大一次会议审议。全会要求在完善坚持党的全面领导的制度下定人定编，力图打造高效廉洁政府职能部门。全会还提出要理顺中央和地方职责关系，中央加强宏观事务管理，地方在保证党中央令行禁止前提下管理好本地区事务，赋予省级及以下机构更多自主权，合理设置和配置各层级机构及其职能，增强地方治理能力，加强基层政权建设，构建简约高效的基层管理体制。

—白宫期待与到访中国官员就贸易问题”坦率交换意见”

美国总统特朗普的多位高级助手周四与中国国家主席习近平的特使举行会谈时，打算对贸易问题采取强硬立场，一位白宫官员称，预计会坦率地交换意见。这些助手们表示，特朗普对于急速增长的美国对中国贸易逆差日益感到沮丧，并考虑对进口钢铁和铝征收关税。该位白宫官员周三表示，美国财政部长努钦、贸易代表莱特希泽和白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)将在白宫共同会晤中共中央政治局委员、中央财办主任刘鹤率领的中方代表团。

—进口急增抑制美国第四季成长，消费者支出强劲导致库存减少

美国第四季经济环比增长年率初估值被小幅下修，因消费者支出以三年来最强劲速度增长，导致库存减少，在企业无法生产足够的商品和服务的情况下，进口急增。

美国商务部报告，美国第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率修正值为2.5%，初估值为2.6%，较第三季3.2%的增速放缓。第四季内需增长确认为4.6%，为逾三年来最大增幅。周三出炉的其它报告也支持首季GDP增长放缓的观点。数据显示，2月美国中西部制造业活动降至六个月低位，1月成屋待完成销售急跌4.7%，至2014年10月以来最低。第四季消费者支出增幅确认为3.8%，为2014年第四季以来最快增速。

—美国11月原油产量触及47年以来的纪录高点

美国能源部称，美国11月原油产量触及47年以来的纪录高点，12月略有回落，页岩油生产继续干扰全球供应下降的趋势。美国能源资料协会(EIA)称，修订后的11月石油产量增至1,005.7万桶/日。12月产量下降10.8万桶/日，至994.9万桶/日。美国政府预计，今年稍晚产量将达到1,100万桶/日。

—《独家新闻》流动性紧张疑云下，海航未付航油账单达4.76亿美元—消息

两位行业消息人士称，中国海航集团已经拖欠了一家国有航油公司约30亿元人民币(4.76亿美元)款项。这显示出不断加深的流动性紧张问题正如何影响其核心业务。”海航没有完全停止付款，但只是一次支付一小部分，因此未结(余额)积累的越来越多，”一位直接知情的航油业高管表示。另一位高管简要地介绍了下情况，称“过去六个月问题的确恶化了。”

—欧盟公布退欧协定草案，要求英国”加快”谈判步伐

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔敦促英国，如果英方希望在今年内就周三公布的协定草案达成协议的话，就应”加快谈判步伐”。这份协定草案也引起了北爱尔兰方面的不满。协定草案是以12月达成的过渡协议和欧盟立场为基础，英国尚未表示接受。尤其需要提到的是，有关如何避免在爱尔兰岛设立“硬边界”的条款，实际上会将北爱尔兰留在欧盟框架和法规之内。

[市场摘要]

股市:

—美国股市周三收盘大幅下跌，尾盘遭抛售，受累于对升息的担忧。道琼工业指数和标普500指数录得2016年1月以来最大月度百分比跌幅。标普500指数连续10个月的涨势亦告中断，全月交易波动性大幅上升。道琼工业指数收低380.83点，或1.5%，至25,029.2点；标准普尔500指数下挫30.45点，或1.11%，至2,713.83点；纳斯达克指数跌57.35点，或0.78%，至7,273.01点。

—欧洲股市下跌，因一系列公司业绩未能抵消对美国可能以较预期更快的速度升息的担忧。泛欧STOXX 600指数下滑0.7%，多数主要欧洲股指和板块下跌。英股富时指数收跌0.69%，德股DAX指数收跌0.44%，法股CAC-40指数下滑0.44%。

汇市:

—美元升至五周高点，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济发 表正面的评估，投资人对美联储未来两年可能积极升息的预期升温。2月美元录得2016年11月来最佳月度表现。美元兑瑞郎升至三周高位，兑英镑触及两周峰值，兑加元升至两个月最高。纽约尾盘，美元指数升0.3%，报90.657，稍早触及五周高位。欧元兑美元跌至六周低点，尾盘挫0.3%，报1.2196美元。

债市:

—美国长短债收益率差进一步缩窄，美联储主席鲍威尔周二对经济的乐观评估，使对联储加速升息押注升温。周三美债收益率下跌，缩减了2月公债的投资损失。根据彭博和巴克莱编撰的指数，美国公债1月录得1.36%的投资亏损，为2016年11月来最差月度表现。两年期公债收益率盘中触及2008年9月来最高2.286%，尾盘报2.262%。指标美国10年期公债收益率报2.870%，日内下跌近4个基点。

—欧元区公债收益率全线小跌，因欧元区通胀放缓，可能令欧洲央行撤走货币刺激政策和转向升息的计划变得复杂化。德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.66%，远低于近期触及的多年高位0.81%。2月该收益率下跌3个基点，为去年10月以来的首个月线跌幅。法国10年期公债收益率下跌3个基点，报0.92%，远低于2月初的1.05%水准。

油市:

—油价下跌，之前美国能源资料协会(EIA)公布数据显示，美国原油库存增幅超过预期，且汽油库存也意外增加。美国原油期货跌1.37美元或2.17%，结算价报61.64美元。布兰特5月原油期货跌1.79美元或2.7%，结算价报每桶64.73美元。

金属市场:

—金价周二因美联储鹰派言论和美元上涨遭抛售后，在周三表现持稳。现货金收盘报每盎司1,317.66美元。美国期金收跌0.70美元，或0.1%，报每盎司1,317.90美元。

—LME期铜跌至逾两周最低，因美元受升息前景带动上涨，且中国2月制造业成长放缓。 指标三个月期铜收低1.3%，报每吨6,932美元，为2月13日来最低。三个月期铝收低0.7%，报每吨2,132美元。期铅大跌2.9%，至每吨2,532美元，在基本金属中跌幅最大。(完)