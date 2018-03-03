《路透早报》--3月3日

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2018年2月28日，爱尔兰都柏林，一名女子为Phoenix公园里的一个雪人戴上围巾。REUTERS/Clodagh Kilcoyne

—美国总统特朗普的钢铝关税计划周五继续影响金融市场，拖累美元指数下跌，兑日圆降至逾两年最低；日本央行总裁黑田东彦有关2019财年通胀若实现央行目标，将考虑退出超宽松货币政策的讲话也推高日圆，并拉高美国公债收益率。美国股市标普500指数周五收高，但三大股指周线下跌。

—美国总统特朗普周五在推特上发文称：”贸易战挺好，能轻松打赢”。美国商务部长罗斯称，总统特朗普宣布的对进口钢铝征收关税计划‘看似’适用于所有国家。

* 世贸组织总干事阿泽维多称担忧美国对进口钢铝征关税的计划，事态升级的可能性真实存在。

* 路透独家获悉，欧盟消息人士表示，如果美国总统特朗普执行对进口钢铝征收全球关税的计划，欧盟正考虑向大约35亿美元美国进口商品征收25%关税。

* 加拿大总理特鲁多称，美国对钢铝进口征收关税将给美加两国市场造成重大干扰。美国的做法是‘无法接受的’，将继续与美方官员接洽。

* 国际货币基金组织(IMF)称，美国限制钢铝进口不仅可能给美国以外的经济造成损害，也可能损及美国经济。IMF称敦促美国及其贸易伙伴进行建设性合作，在不诉诸此类紧急举措的情况下削减贸易壁垒、消除贸易分歧。

—周五公布的欧美重要经济数据包括：

* 密西根大学2月美国消费者信心指数终值为99.7，低于初值99.9，但高于预估的99.5和1月终值95.7。[nZPT7J8Q06]

* 加拿大统计局数据显示，加拿大第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.7%。第三季修正后为增长1.5%，前值为增长1.7%。

* 欧盟统计局公布，欧元区1月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%(路透调查预估为上升0.4%)。欧元区1月生产者物价指数(PPI)较上年同期上升1.5%(路透调查预估为上升1.6%)。

* IHS Markit/CIPS英国建筑业2月采购经理人指数(PMI)从1月的50.2升至51.4，落在路透调查分析师预测值区间的高端。分析师预估中值为50.5。

* 意大利国家统计局表示，意大利第四季经济较前季增长0.3%，确认了初步数据，与上年同期相较仍为成长1.6%。第三季经济成长数据并未修正，较前季成长0.4%，同比增长1.7%。

—英国首相特雷莎·梅称，希望退欧后与欧盟保持在所有贸易协议中”最广泛最深入的”伙伴关系。欧盟英退首席谈判代表巴尼尔对特雷莎·梅明确英国将退出欧盟单一市场和关税同盟表示欢迎。

—中国证监会周五表示，将修改完善上市公司退市制度，强化沪深证券交易所对重大违法公司实施强制退市的决策主体责任，并作出新老划断的安排。后续证券交易所将制定具体实施规则，明确上市公司因重大违法暂停上市、终止上市的标准、程序等事项，严格执行重大违法强制退市制度。

—中国证监会周五发布上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定，明确对专注于长期投资和价值投资的创业投资基金减持其持有的上市公司首次公开发行前股份，给予差异化政策支持，旨在既引导创业投资基金支持创业创新，又维护市场整体公平，坚持适度优惠。

[市场摘要]:

股市:

—美国股市标普500指数在本周走势震荡后周五收高，但三大股指周线下跌，因美国总统特朗普威胁对进口钢铝征收关税，令投资者担忧。道琼工业指数收低70.92点，或0.29%，至24,538.06点；标准普尔500指数收高13.58点，或0.51%，至2,691.25点；纳斯达克指数收涨77.31点，或1.08%，至7,257.87点。本周，标普500指数下跌2%，道琼工业指数下跌3%，纳斯达克指数下滑1%。

—欧洲股市跌至六个月低位，此前美国总统特朗普称，美国将对进口钢铝征收关税，引发对全球贸易战的担忧。贸易战忧虑导致欧股遭抛售，出口股权重较大的德国DAX指数受创尤为严重，下跌2.3%至六个月低位。泛欧STOXX 600指数下跌2.1%，跌穿2月初全球股市遭抛售时触及的低位，亦挫至六个月低位。

汇市:

—美元兑多数货币下跌，兑日圆降至逾两年最低，因美国总统特朗普计划对进口钢铝征收高关税，可能令贸易战一触即发，可能有损美国经济。美元指数跌0.4%，报89.957。美元兑日圆跌至2016年11月来最低105.26日圆，纽约尾盘跌0.5%，报105.72日圆。日圆兑欧元和英镑分别上涨0.1%和0.5%。欧元兑美元升0.5%，市场聚集周日意大利议会选举。

债市:

—美国公债收益率上涨，10年期美债收益率从三周低点反弹，因日本央行总裁黑田东彦周五称，如果通胀在截止2020年 3月底的2019财年达成央行目标，那么央行将考虑结束超宽松货币政策。债市承压，也是因投资人为下周大量公司债发售作准备。指标美国10年期公债收益率报2.853%，较周四尾盘升5.1个基点，周五稍早该收益率一度触及三周低点2.793%。根据路透数据，美国两年期公债收益率触及2.197%的两周 最低，之后回升至2.234%，当日升2.8个基点。Tradeweb数据显示，五年和30年期美债收益率差从周四尾盘的50.2个基点走宽至50.6个基点。

—德国10年期公债收益率触及五周低点，因意大利本周末将举行大选，德国主要政党也将于周日就组建执政联盟做出重大决定，另外，对全球贸易战的忧虑，都提升了对避险债券的需求。多数欧元区公债收益率下跌0-2个基点。德国指标10年期公债收益率跌至0.606%，为1月底以来的最低水平，后在尾盘交易中微升至0.639%。意大利10年公债收益率下跌3个基点，至三周来最低1.983%，在尾盘交易中升至2.02%。意大利/德国公债收益率之差最多缩至约138个基点，亦为近两周最窄，预示着投资者对周日的大选抱有一定信心。

油市:

—油价上涨，因美股从低位反弹。但指标原油期货录得三周来的首个周线跌幅，因担心美国计划对钢铝征收关税，可能拖累经济成长；且对美国石油产量增加感到不安。布兰特原油升0.54美元，或0.9%，结算报每桶64.37美元；美国原油上涨0.26美元，或0.4%，结算报每桶61.25美元。本周，布兰特原油下跌约4%，美国原油走低逾3%。

金属市场:

—金价上涨，因全球贸易战的威胁打压股市和美元，且引发对黄金等避险资产的需求。1843 GMT，现货金上涨0.5%，报每盎司1,322.54美元。美国4月期金收高18.20美元，或1.4%，报每盎司1,323.40美元。不过，本周黄金下跌0.5%，连续第二周下跌。

—伦敦金属交易所(LME)期铝价格持稳，受助于美元走软，及在美国对进口铝征收新的关税前，赶紧增加向美国的出口。三个月期铝收高0.1%，报每吨2,149美元，同基本金属大多下跌的走势相反。三个月期铜收低0.4%，报6,898美元。(完)