《路透早报》--3月10日

[重大数据或新闻]

资料图片：2004年10月，斯洛文尼亚中部村庄Studencice附近山谷的晨雾。REUTERS/Srdjan Zivulovic

—美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加31.3万个，为逾一年半来最大升幅，不过，平均时薪增长放缓，较前月增长0.1%，直指今年通胀仅缓慢攀升。

* 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，2月非农就业数据”非常强劲”，的确是个好消息，但仍对低通胀率感到担心。我倾向于等到3月后再做是否进一步加息的决定。

—中国国家媒体报导，中国主席习近平在与美国总统特朗普通电话时赞赏其政治解决朝鲜问题态度。

* 白宫称，美国总统特朗普不会和朝鲜领导人金正恩会晤，除非看到朝鲜采取”具体”行动。又表示，总统特朗普和中国主席习近平通话时承诺保持对朝压力和制裁，直到看见无核化实质举措。

* 美国国务卿蒂勒森称，美国国务院实施的朝鲜政策已经取得成功。

—周五公布的其他重要经济数据包括：

* 加拿大统计局公布，2月就业岗位增加1.54万个，全职就业岗位减少3.93万个。2月失业率降至5.8%，1月为5.9%。

* 加拿大2017年第四季工业产能利用率升至10年高位86%，制造业产能利用率升至86.1%。

* 英国国家统计局公布，1月工业生产较上月增长1.3%，为2016年12月以来最大月度增幅，较上年同期增长1.6%。

* 英国国家统计局公布，英国1月全球商品贸易逆差略微扩大至123.25亿英镑，路透调查预估为逆差120.00亿英镑。

—欧洲央行管委连恩称，欧洲央行越来越接近其目前政策的极限，将加强对下一步政策意图的沟通。

* 消息人士向路透表示，欧洲央行工作人员给本周欧洲央行政策会议提供的一个设想是年底前结束购债，明年中升息。

—中国银监会主席郭树清周五表示，将继续重点整治影子银行包括同业、理财和表外等，对交叉金融风险进行整治。信托和互联网金融还是薄弱环节，要加大力度，加强整治，中国银行业资金脱实向虚的趋势基本上得到遏制。

[市场摘要]:

股市:

—为庆祝牛市进入第九个年头，美股三大股指周五收盘齐升逾1%，纳斯达克指数创纪录高位，因2月就业报告缓解了对通胀和激进升息的担忧。除就业数据外，贸易战忧虑缓解，以及有迹象显示，朝鲜核计划紧张局势有望化冰也扶助支撑股市。道琼工业指数收高440.53点，或1.77%，至25,335.74点；标准普尔500指数收升47.60点，或1.74%，至2,786.57点；纳斯达克指数收涨132.86点，或1.79%，至7,560.81点。本周，标普500指数上升3.5%，道琼工业指数上涨3.25%，纳斯达克指数升4.17%。

—欧洲股市开盘走低后收高，受强劲的美国就业报告提振，而美国的钢铝关税决定打压欧洲钢铁股。泛欧STOXX 600指数收涨0.4%。德股DAX指数下跌0.07%，此前德国公布1月工业生产连续第二个月下滑。

汇市:

—美元兑一篮子货币基本持稳，因美国月度就业增长数据创逾一年半最高，但薪资增长放缓的速度超过预期，支持美联储不会加快升息步伐的观点。日圆普跌，之前日本央行坚持鸽派政策立场。美元指数跌0.038点，或0.04%，报90.141。美元兑日圆尾盘上扬0.57%，报106.81美元。欧元兑日圆涨0.54%，报131.46日圆。欧元兑美元跌0.03%，报1.2306美元。

债市:

—美国公债收益率上涨，此前数据显示，美国2月非农就业岗位增幅超过预期，巩固对美联储今年加息至少三次的预期。纽约尾盘，美国10年期公债收益率报2.897%，稍早触及日内高位，周四报2.866%。美国30年期公债收益率也触及日内峰值，尾盘报3.164%，周四尾盘报3.132%。美国两年期公债收益率追平2月28日所及的九年峰值2.286%，尾盘报2.702%，周四报2.254%。

—欧元区公债市场遭抛售，此前美国发布强于预期的非农就业报告。数据发布后，欧元区公债收益率上涨，之后小幅回落。德国10年期公债收益率最新升1.5个基点，至0.64%。美国借债成本大幅增加，德美10年期公债收益率差触及逾一年最大的226个基点。

油市:

—油价升近2%，从此前两日的跌势中反弹，因美股受美国强劲就业报告提振上涨，另外，投资者对美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩计划会面，能够缓解地缘政治紧张局势抱有希望。布兰特原油升1.88美元，或2.96%，结算价报每桶65.49美元。美国原油涨1.92美元，或3.19%，结算价报62.04美元。油价在结算后交易中续升，两大指标原油上涨逾2美元。布兰特和美国原油本周录得周线百分比涨幅。

金属市场:

—金价周五从低位反弹，此前美元兑大部分主要货币走低，因薪资增长放缓预示着今年通胀将缓慢上升。1846 GMT，现货金持平于1,321.99美元，本周也可能持平，美国4月期金收高2.30美元，或0.2%，报每盎司1,324美元。

—金属价格逆转稍早跌势上扬，受助于美国薪资数据打压美元，缓解了通胀忧虑，不过，涨幅受限，因仍担忧美国钢铝关税会引发贸易战。LME三个月期铜收涨1.9%，报每吨6,962美元，盘中触及一个月低位。(完)