《路透早报》--11月8日

[今日看点]

2017年4月10日，新加坡，中央商务区。REUTERS/Edgar Su

经济数据(GMT时间)：

--中国10月贸易收支

--日本10月外汇储备(周二2350)

--韩国9月L货供额(0300)

--法国9月经常帐收支、贸易收支(0745)

--美国MBA抵押贷款市场指数(1200)

--加拿大10月房屋开工(1315)、9月建筑许可(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国总统特朗普于8-10日对中国进行国事访问，两国领导人将就中美关系和共同关心的重大国际与地区问题深入交换意见

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、日本央行总裁黑田东彦和财务大臣麻生太郎在IMF主办关于亚太地区永续成长的研讨会上讲话

--日本央行审议委员布野幸利对企业领袖讲话(0130)

--瑞典央行执行委员会会议(0800)

--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表演说(0810)

--英国央行金融政策委员会委员Don Kohn发表演说(1150)

--英国央行总裁卡尼在伦敦国王学院发表演说(1835)

--新西兰央行利率决定(2000)

--欧洲央行管理委员会会议，无利率公布计划

--泰国央行货币政策会议

重要企业财报：

--罗克韦尔自动化、二十一世纪福克斯等

以下为11月7日下午5:00至11月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普访韩期间以动武警告朝鲜，但同时也采取较和缓口气

美国总统特朗普周二警告朝鲜(北韩)，他准备动用美国全面军事力量以阻止任何袭击，不过他也以较过去更加和缓的态度呼吁平壤方面“达成协议”，以结束核问题僵局。

特朗普访韩期间发表谈话称，虽然“我们祈祷”不必动用美国的全部军事力量，但也做好了采取一切必要手段防止“朝鲜独裁者”对数以百万计的生命造成威胁。特朗普间或也放缓对抗性语气，用更为审慎的态度敦促朝鲜方面“做正确的事”。

--沙特大规模肃贪扰乱投资者心神，海湾主要股市周二全线告跌

海湾地区主要股市周二全线下滑，美国总统特朗普赞成这场行动，指称被捕的一些人多年来一直在压榨沙特；但一些西方官员却表达了不安，担心沙特以部落和皇室为主的政治阶层将会对此作何反应。

投资者担心，王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)发起的这次肃贪行动中逮捕了一些在国际上极为知名的沙特商界人士，可能导致企业和资产的所有权因为诡异难测的政策变化而面临风险。

--消息：中国计划放宽外资在券商领域持股和合作限制

据知情人士透露，中国计划首次允许外资银行在境内证券公司最多持股51%，并可与本地非金融企业合作。此举若得以实施，将成为中国放宽外资所有权限制承诺的关键举措，将允许包括瑞信、高盛、摩根大通和瑞银在内的银行业者扩大自己在中国证券领域的市场。证券业务包括从承销到交易的各种业务。

--OPEC预计全球对其石油需求的增长将放缓，因对手提高产出

石油输出国组织(OPEC)发布的2017年世界石油展望报告称，未来两年全球市场对OPEC石油的需求增长可能会比预期更慢，因OPEC牵头减产所带来的油价反弹，刺激非OPEC产油国再次提高产出。

OPEC还称，电动汽车的快速普及，可能导致石油需求在2030年代的后半期触顶，从而削弱OPEC的较长期前景。报告称，对OPEC原油的需求2019年将达到3,310万桶/日，高于2016年的3,270万桶/日，但低于去年报告中预测的3,370万桶/日。

此外，OPEC秘书长巴尔金都周二表示，该组织将寻求在11月30日开会前，就延长全球减产协议多长时间达成共识，因为没有参与国不愿延长该协议。

--加拿大央行总裁为通胀目标辩护，仍对未来利率持中性立场

加拿大央行总裁波洛兹周二为采行通胀目标进行辩护，重申即便出现薪资增长这样令人鼓舞的迹象，决策者对于未来的利率调整仍会谨慎行事。他依然对下次利率调整采取中性措辞，重申央行的态度，指称正在密切关注薪资增长和通胀，以及经济产能情况，以便了解在7月和9月两次升息后经济正在如何调整。

--中国总理：将小微金融放在更重要的位置上，健全普惠金融体系

中国总理李克强表示，要切实增强金融服务实体经济能力，将小微企业金融服务放在更加重要的位置上，要进一步深化金融体制改革，健全多层次市场体系，尤其是普惠金融体系。要加快建立稳定紧密良性互动的银企关系，更好的发挥市场在小微金融资源配置中的决定性作用。

中央广播电台周二晚间新闻援引李克强称，要创新机制与模式，重抓政策落实，着力打通金融活水流向小微企业的最后一公里，在缓解小微企业融资难、融资贵问题上取得更大成效，有力促进大众创业、万众创新，新动能发展壮大。

[市场摘要]:

股市:

--美国道琼工业指数周二微升，连续第四日创新高；但标普500指数小跌，因Priceline财测令人失望，且金融股下滑。标普金融股指数下挫1.33%，领跌各板块。

道琼工业指数收高8.81点，或0.04%，至23,557.23点；标准普尔500指数收低0.49点，或0.02%，至2,590.64点；纳斯达克指数收挫18.65点，或0.27%，至6,767.78点。

--欧洲股市从两年高位回落，因权重的防御股下跌，且一些业绩报告令人失望，但石油类股脱颖而出。泛欧STOXX 600指数收低0.5%，过去几日曾在2015年8月来最高水准附近交投。

德股DAX指数收低0.66%，但盘中创下新高。英股富时指数收低0.65%，法股CAC-40指数挫低0.48%。

汇市:

--美元兑一篮子货币上涨，因投资者重新聚焦美国和欧元区货币政策背离的状况。美元指数上涨0.17%，至94.921，略低于上月底触及的三个月高位95.150。欧元兑美元下滑0.2%，至1.1586美元，盘中跌至7月20日来最低1.1555美元。

债市:

--美国较长期公债收益率下跌，收益率曲线为10年来最平，因240亿美元的三年期公债标售需求平平，这是本周640亿美元季度再融资计划中的第一批。较长期公债收益率下跌，30年期公债收益率触及六周低位，公债市场短期波动指标接近纪录低位。

两年期美债收益率略升至1.629%，10年期美债收益率下滑1个基点至2.307%。两者收益率差缩窄至略高于67个基点；根据路透数据，这是2007年11月以来最低。

--南欧公债带领欧元区公债收益率下跌，此前欧洲央行的最新数据突显出，未来一年内，央行购债计划将给区内债市提供相当大的支撑。

10年期意大利公债收益率骤降7个基点至1.70%，为去年11月中以来最低。这导致10年期意大利公债与可比德债的收益率差收窄至138个基点，为2016年10月以来最窄。

葡萄牙10年期公债收益率最多跌10个基点，自2015年4月以来首次跌至2%之下。德国10年期公债收益率触及两个月新低0.32%。其它欧元区公债收益率日内跌1-5个基点。

油市:

--油价收低，昨日曾升至2015年7月来最高，受沙特王储通过肃贪巩固大权，及沙特和伊朗之间紧张情势升温影响。布兰特原油期货收低0.58美元或0.9%，报63.69美元。该合约周一收高3.5%。美国原油期货下滑0.15美元或0.3%，报每桶57.20美元。

金属市场:

--金价下跌0.5%，在前日大涨后小幅回落；因美元走强，削弱了避险资产的吸引力，油价也下挫。现货金收低为每盎司1,275.46元；美国12月期金收跌5.80美元或0.5%，报每盎司1,275.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)三个月期镍大跌，因美元走强，带动投资人对上周大涨近10%的升势获利了结。投资人对电动车电池生产商对镍需求的预期升温，带动期镍近期急升。

LME期镍收低2.1%报12,655美元。LME期铜收挫2.1%至每吨6,826美元，期铝收低1.8%报每吨2,132美元，期锌大跌2%报3,166美元，期铅收低0.6%报2,496美元，期锡收高0.7%报19,580美元。(完)