贵州茅台早盘低开逾3%后震荡 受公司和媒体风险提示影响

路透北京11月17日 - 受公司和媒体风险提示影响，中国A股第一高价股--贵州茅台(600519.SS)周五早盘低开逾3%，成交量明显放大。最近一个月贵州茅台股价飙升，股价上涨虽有业绩支撑，但其过高的目标股价及估值也引发了市场部分质疑之声。

贵州茅台开盘报696元人民币，跌23.11元，跌幅逾3%，开盘后成交量明显放大。

最近一个月贵州茅台涨幅近三成，贵州茅台周五公告提示股价风险称，最近市场上的一些讨论和观点，尤其是关于其过高的目标股价及估值均不代表公司态度，希望广大投资者和消费者理性看待，审慎决策。

官方媒体新华网周四发表评论称，要理性看待茅台股价。茅台股票优异的投资回报率，配得上其合理估值。但这并不意味着急剧飚升的股价，理性的投资行为，任何时候都不应该表现为不计代价的盲目抢筹。短视的投机行为将对价值投资形成巨大伤害，茅台需要长期陪伴，才能给出最好的回报。

贵州茅台股价周四再创历史新高至719.96元人民币，最终收报719.11元，升4.51%；该股最近一个月涨幅为28%，一年内累计涨幅高达130%。今年前三季度，贵州茅台累计实现净利润199.84亿元，同比增长60.31%，增速较上半年大幅提升；其中三季度净利为87.33亿元，同比大增138%。

北京时间9:52分，贵州茅台报699.14元，跌2.70%，成交313万股，前日全天成交607万股。（完）