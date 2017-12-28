贵州茅台称明年起平均提价18% 并吁请经销商不要炒作（更新版）

(新增上证报报导、股价反应及背景)

路透上海12月28日 - 出厂价已五年保持不变的中国茅台酒终于如预期般调价，全球市值最高的烈酒上市公司--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)宣布明年起茅台酒平均上调18%，这无疑将增厚上市公司明年利润。公司股价周四上午应声上涨逾5%。

上海证券报官网周四上午报导，茅台集团董事长袁仁国在今日召开的全国经销商会议上表示，从2018年1月1日起上调各种产品供货价格，上调幅度为9%-25%。他还呼吁经销商不要推高茅台酒市场价格，让消费者真正喝起来。茅台市场价格波动小、涨幅小，保持在合理区间，有利于广大消费者，也有利于经济发展。

他强调，基于茅台酒是用来“喝”和“储存”，要理智对待价格，茅台酒不是用来炒的。

贵州茅台周四晨间公告指出，为更好地统筹兼顾各种因素，经研究决定，公司自2018年起适当上调茅台酒产品价格，平均上调幅度18%左右。此次价格调整将会对公司2018年度经营业绩产生一定的影响。

贵州茅台周四早盘收于699.59元人民币，涨35.41元或5.33%，总市值达到8,727亿元，较全球排名第二的同行英国帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)的市值高出近五成，后者目前市值约667.5亿英镑。

由于批发与零售的差距相当大，卖方分析师此前普遍预计明年茅台酒将提价。例如中金公司此前研究报告曾预计2018~2020年飞天茅台的出厂价格提升幅度为22%/15%/15%，同时公司将通过加大发货量控制零售价格过快提升。

目前飞天茅台酒的出厂价为每瓶819元人民币，若按18%平均提价幅度计算，出厂价将为每瓶966元。而目前不少地区飞天茅台的终端售价约1,700元。上证报报导引述业内人士估计，此次提价后茅台酒终端售价或将逼近2,000元。

贵州茅台周四公告还透露，预计今年实现营业总收入600亿元以上，同比增长50%左右；预计今年利润总额同比增长58%左右。公司将力争2018年度实现营业总收入增长10%以上。但公司未对明年利润作预期。

公告显示，2017年度公司生产茅台酒基酒约4.27万吨，同比增长9%；预计茅台酒销量同比增长34%左右。据此前贵州茅台公告，2018年茅台酒销售计划为2.8万吨以上，而2017年销售计划为2.6万吨。

公司还强调，上述2017年度数据未经会计师事务所审计，2018年度数据为初步计划，存在不确定性因素。（完）