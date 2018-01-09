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贵州茅台要求子公司稳定零售价 春节前将增加市场投放量
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January 9, 2018 / 1:02 AM / 2 days ago

贵州茅台要求子公司稳定零售价 春节前将增加市场投放量

1 分钟阅读

路透上海1月9日 - 基于中国市场上茅台酒供需矛盾凸显的情况，贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周一晚公告称，已要求各级子公司及集团子公司保持零售价格稳定，不助推市场价格，并且公司决定春节前将增加市场投放量。

贵州茅台上月底刚宣布今年起上调茅台酒产品价格18%左右。公告称，茅台旗下公司必须按照1,499元人民币/瓶的标价销售飞天53度500ml茅台酒，建议销售商酌情参照，不囤货捂售，不捆绑搭售。

在本次提价前，飞天茅台酒的出厂价为每瓶819元，按18%提价幅度计算，最新出厂价达969元/瓶。虽然茅台官网销售价高达1,499元，但仍是“一瓶难求”，而目前大多零售渠道飞天茅台酒零售价格已超过1,800元。

    公告指出，公司将在2018年度经营计划范畴内，结合市场需求等相关情况进行产品投放。考虑春节市场因素，为更好地满足消费者需求，公司计划春节前增加市场投放量，并提前对配套物流发运、主流终端渠道供货等相关工作予以部署和安排。

    据此前贵州茅台公告，2018年茅台酒销售计划为2.8万吨以上。而2017年的销售计划为2.6万吨左右。

    贵州茅台表示，要切实推动公司产品更加贴近个人消费、民营企业和中产阶层等，公司将更加致力于提供更好的产品和服务，使上述消费者作为公司产品现有消费主力更加稳定。

    贵州茅台周一收报752.13元，盘中创下历史新高756.5元，过去一个月累计上涨19.9%。（完）

    发稿 林琦; 审校 乔艳红

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