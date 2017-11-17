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贵州茅台提示股价风险 称过高目标价及估值不代表公司态度
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2017年11月17日 / 凌晨12点29分 / 1 天前

贵州茅台提示股价风险 称过高目标价及估值不代表公司态度

1 分钟阅读

路透上海11月17日 - 最近一个月涨幅近三成的中国A股第一高价股--贵州茅台(600519.SS)周五公告提示股价风险称，最近市场上的一些讨论和观点，尤其是关于其过高的目标股价及估值均不代表公司态度，希望广大投资者和消费者理性看待，审慎决策。

公告表示，“近期公司股价上涨幅度较大，公司将继续做好生产经营各项工作，也郑重提请广大投资者注意投资风险，理性投资，不要盲目跟风。”

贵州茅台股价周四再创历史新高至719.96元人民币，最终收报719.11元，升4.51%；该股最近一个月涨幅为28%，一年内累计涨幅高达130%。

官方媒体新华网周四午后也发表评论称，要理性看待茅台股价。茅台股票和茅台酒的稀缺性，以及优异的投资回报率，配得上其合理估值。但这并不意味着急剧飚升的股价，就是对茅台价值的最好判断。理性的投资行为，任何时候都不应该表现为不计代价的盲目抢筹。

报导指出，揠苗助长的结果，必然导致不可承受之痛。短视的投机行为将对价值投资形成巨大伤害，茅台需要长期陪伴，才能给出最好的回报。

今年前三季度，贵州茅台累计实现净利润199.84亿元，同比增长60.31%，增速较上半年大幅提升；其中，三季度净利为87.33亿元，同比大增138%。 (完)

参看公告详情，可点选上海证券交易所 here

发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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