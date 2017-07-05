中国央行报告：总体看MPA在促金融机构稳健审慎经营等方面发挥重要作用

路透北京7月5日 - 中国央行周三发布2016年年报，并以专栏形式介绍了宏观审慎评估体系，总体来看，MPA在促进金融机构稳健审慎经营、维护市场秩序等方面发挥了重要作用。表现在进一步强化了以资本约束为核心的稳健经营理念，金融机构补充资本的意愿有所提升；维护了市场利率定价秩序，金融机构存款定价更趋理性；有效缓解了金融机构通过腾挪资产等手段造成统计失真、调控失效的状况。

为进一步完善宏观审慎政策框架，使之更有弹性、更加全面、更有效的发挥逆周期调节作用和防范系统性风险，中国人民银行对银行业金融机构引入了“宏观审慎评估体系”(MPA)，从2016年起将差别准备金动态调整机制“升级”为MPA，从以往盯住狭义贷款转为对广义信贷实施宏观审慎管理，通过一整套评估指标，构建以逆周期调节为核心、依系统重要性程度差别考量的宏观审慎评估体系。

以下是中国央行2016年年报题为《宏观审慎评估体系》的全部内容：

为进一步完善宏观审慎政策框架，使之更有弹性、更加全面、更有效的发挥逆周期调节作用和防范系统性风险，中国人民银行对银行业金融机构引入了“宏观审慎评估体系”(MPA)，从2016年起将差别准备金动态调整机制“升级”为MPA，从以往盯住狭义贷款转为对广义信贷实施宏观审慎管理，通过一整套评估指标，构建以逆周期调节为核心、依系统重要性程度差别考量的宏观审慎评估体系。MPA 按季度进行事后评估，同时按月进行事中事后监测和引导。根据评估结果，将金融机构分为A、B、C 三档，并采取相应的激励约束措施，达到引导金融机构广义信贷合理增长、加强系统性风险防范的目的。

MPA从七大方面对金融机构行为进行多维度引导：一是资本和杠杆方面，主要通过资本约束金融机构的资产扩张行为，加强风险防范。其中的宏观审慎资本充足率指标主要取决于广义信贷增速和目标GDP、CPI增幅，体现了巴塞尔Ⅲ资本框架中逆周期资本缓冲、系统重要性机构附加资本等宏观审慎要素。

二是资产负债方面，从以往盯住狭义贷款转为考查更广义的信贷（包括贷款、证券及投资、回购等），适应资产多元化的趋势。三是流动性方面，鼓励金融机构加强流动性管理。

四是定价行为方面，体现了放开存款利率上限初期对利率市场竞争秩序和商业银行定价行为的高度重视。五是资产质量方面，鼓励金融机构提升资产质量，加强风险防范。

六是跨境业务风险方面，适应资金跨境流动频繁和跨境业务增长趋势，未雨绸缪加强风险监测和防范。七是信贷政策执行方面，坚持有扶有控的原则，鼓励金融机构支持国民经济的重点领域和薄弱环节，不断优化信贷结构。相应地，每个方面都分别设计了一些具体指标，以更加全面地对金融机构的经营行为进行评估，引导金融机构加强审慎经营。

MPA实施一年以来，中国人民银行积极做好评估工作，加强事中事后监测，引导金融机构加强自我约束和自律管理。

总体来看，MPA 在促进金融机构稳健审慎经营、维护市场秩序等方面发挥了重要作用。进一步强化了以资本约束为核心的稳健经营理念，金融机构补充资本的意愿有所提升；维护了市场利率定价秩序，金融机构存款定价更趋理性；有效缓解了金融机构通过腾挪资产等手段造成统计失真、调控失效的状况。绝大多数银行业金融机构经营稳健，符合加强宏观审慎管理的要求。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)