中国货币市场：缴税将至资金面显紧，部分同业存单纳入MPA考核有远忧

路透上海8月14日 - 随着缴税期临近，加之公开市场亦无新增量资金入场，中国银行间债市周一资金面有所转紧，体现为大行出资较少，而需求则不减。不过就现有情况判断，多数机构仍可在多方寻找后轧平头寸。 对于部分同业存单将纳入MPA考核，交易员称，因离执行日尚有不短时间，该消息的即时影响不算明显，但考虑到个别机构需要压缩总规模，或者将发行期限拉长到一年以上，长期看存在隐忧。 上海一股份制银行交易员表示，“我们在同业存单发行方面暂时没有变动，但以后可能要考虑拉长期限，比如说(多增加)一年以上的，这样价格就要抬升了。” 中国央行上周五晚间发布第二季货币政策执行报告指出，拟于明年一季度评估时起，将资产规模5,000亿元人民币以上的银行发行的一年以内同业存单纳入MPA（宏观审慎评估体系）同业负债占比指标进行考核。 华南一银行交易员并指出，本周逆回购和中期借贷便利(MLF)到期量偏大，且缴税期将近，但央行稍早公开市场操作并无净投放，明日MLF续做情况也不明朗，因此资金面有所转紧，下一步还得看明日央行在逆回购和MLF操作上的动向如何。 今日稍早，央行公开市场进行了总额2,100亿元的逆回购操作，完全与到期量对冲。另据统计，本周公开市场共有6,000亿元逆回购到期，周二(15日)有总额2,875亿元的MLF到期，周五(18日)还有800亿元的国库现金定期存款到期，都将收回流动性。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7402 2.7632 -2.30 七天 2.8437 2.8373 +0.64 14天 3.6691 3.6094 +5.97 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4050 3.3600 +4.50 七天 3.6900 3.4550 +23.50 14天 3.7300 3.5400 +19.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7500 2.8000 -5.00 七天 3.4000 3.2000 +20.00 14天 3.7000 3.6000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.7743 2.7900 -1.57 七天 2.8680 2.8725 -0.45 三个月 4.3148 4.2979 +1.69 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)