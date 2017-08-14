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1 天前
中国货币市场：缴税将至资金面显紧，部分同业存单纳入MPA考核有远忧
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2017年8月14日 / 凌晨4点31分 / 1 天前

中国货币市场：缴税将至资金面显紧，部分同业存单纳入MPA考核有远忧

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月14日 - 随着缴税期临近，加之公开市场亦无新增量资金入场，中国银行间债市周一资金面有所转紧，体现为大行出资较少，而需求则不减。不过就现有情况判断，多数机构仍可在多方寻找后轧平头寸。
    
    对于部分同业存单将纳入MPA考核，交易员称，因离执行日尚有不短时间，该消息的即时影响不算明显，但考虑到个别机构需要压缩总规模，或者将发行期限拉长到一年以上，长期看存在隐忧。
    
    上海一股份制银行交易员表示，“我们在同业存单发行方面暂时没有变动，但以后可能要考虑拉长期限，比如说(多增加)一年以上的，这样价格就要抬升了。”
    
    中国央行上周五晚间发布第二季货币政策执行报告指出，拟于明年一季度评估时起，将资产规模5,000亿元人民币以上的银行发行的一年以内同业存单纳入MPA（宏观审慎评估体系）同业负债占比指标进行考核。
    
    华南一银行交易员并指出，本周逆回购和中期借贷便利(MLF)到期量偏大，且缴税期将近，但央行稍早公开市场操作并无净投放，明日MLF续做情况也不明朗，因此资金面有所转紧，下一步还得看明日央行在逆回购和MLF操作上的动向如何。
    
    今日稍早，央行公开市场进行了总额2,100亿元的逆回购操作，完全与到期量对冲。另据统计，本周公开市场共有6,000亿元逆回购到期，周二(15日)有总额2,875亿元的MLF到期，周五(18日)还有800亿元的国库现金定期存款到期，都将收回流动性。
            
    以下为主要货币市场利率报价: 
 北京时间12:00              今日(%)  上日(%)  变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                       
 其中:隔夜                   2.7402   2.7632     -2.30
 七天                        2.8437   2.8373     +0.64
 14天                        3.6691   3.6094     +5.97
 上海证交所质押式回购利率                             
 其中:隔夜                   3.4050   3.3600     +4.50
 七天                        3.6900   3.4550    +23.50
 14天                        3.7300   3.5400    +19.00
 回购定盘利率                                         
 其中:隔夜                   2.7500   2.8000     -5.00
 七天                        3.4000   3.2000    +20.00
 14天                        3.7000   3.6000    +10.00
 Shibor                                               
 其中:隔夜                   2.7743   2.7900     -1.57
 七天                        2.8680   2.8725     -0.45
 三个月                      4.3148   4.2979     +1.69
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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