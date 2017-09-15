中国票据市场：资金渐紧转贴利率先跌后涨，季末MPA考核施压但仍可控

路透上海9月15日 - 中国票据市场转贴利率本周先跌后涨，但较上周变化仍有限。交易员表示，周初资金面压力尚可大行收票需求略显升温，转贴利率一度略有下行；但随着缴税期扰动资金收紧，买盘积极性有所消退，市场整体成交仍不温不火。

他们并认为，季末MPA(宏观审慎评估)考核虽将对机构规模调整形成一定压力，但多数机构已提早应对，料届时冲击不大，短期暂观望下旬流动性情况，预计转贴利率继续下行可能不大。

“周初的时候还不错，很多股份行出来收票，大行也下调了指导价，足年国股在4.45%-4.5%之间，个别行也有4.40%的，”华东一银行交易员称，“这两天有点紧了，感觉大家又都憋着，开始观望了。”

她表示，很多通过资管等机构的代持票据的银行，因为也加了一定的杠杆，都把关注焦点集中在资金面变化上，如果下周资金只是一点点紧，可能也不至于大规模出票，但是资金收紧压力大的话就可能都要出货了。

中国央行周五公开市场再净投放2,000亿元，但银行间市场流动性却仍显紧。因还在缴税期内，隔夜和七天期等资金需求旺盛，规模较小的存款类机构轧平头寸存有难度。非银机构方面，因没有价格控制上限，可融入资金价格虽高但供给尚有。

在品种期限需求方面，上述交易员表示，不同机构需求差异较大，票据需求方因不同票据资产到期日不同，即便到期想续也因市场上票源供给有限，导致整体成交仍属半死不活。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)