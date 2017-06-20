即时观点：MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数

路透6月20日 - 美国指数公司MSCI明晟(MSCI.N)周二表示，将把中国大陆A股纳入其全球新兴市场指数。

关键点：

MSCI明晟决定将中国A股纳入其在全球被广泛追踪的MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF，该决定可能推动资产管理经理、养老金管理机构和保险商在未来十年将多达4,000亿美元的资金投入中国大陆股市。之前，该公司连续三年否决了将中国A股纳入的方案。

MSCI明晟并决定不把阿根廷纳入该指数，并将就把沙特纳入该股指寻求谘询建议。尼日利亚仍然被归类于前沿市场，等待进一步评审。

以下为金融市场分析师的评论摘要：

ACADIAN ASSET MANAGEMENT高级投资组合经理ASHA MEHTA：

至于影响...我认为我们可能会看到更多外国投资者寻找进入A股市场的渠道。可以想象到随着更多投资者开始向这些市场投入资本，这将是 回报的推动力。这很可能是资本升值的情况。估值现在并不便宜，所以我不确定还有多少上涨空间，建立进入本地市场的渠道也需要一些时间。该声明将会产生短期的正面效应，但要真正看到外国投资者开始投资或许还有一段时间。

中国A股市场明白这一点，监管层努力地让市场对外国投资者更具亲和力。阿根廷试图走这条路。新总统推行了更为有利营商的监管举措，并对外国投资者明确表达了这一点。但实际上，进入本地市场仍有难度。成本很高。我认为阿根廷的资本利得税就是阻碍。

伦敦THINKMARKETS首席市场分析师NAEEM ASLAM：

MSCI最终决定将中国A股纳入新兴市场指数，这将带动新的资本流入。中国经济迄今有所改善，但各国央行收紧流动性可能危及一些小型企业的资产负债表。若果真如此，则将对该指数造成负面冲击。但到目前为止，我们确实认为这是吸引新资本活水流入的催化剂。

德意志资产管理公司美洲ETF资本市场主管LUKE OLIVER：

纳入A股会在该行业内有条不紊的推进，因此这会是一个慢热的过程...这个结果有点令人感到意外，但与我们的预估并未严重背离。甚至今天将A股纳入仅是后续将逐步上演的大动作的开端。他们展现出希望见到的情况，而中国朝着这个方向也取得了一些进展。

瑞银财富管理驻纽约新兴市场分析师LUCY QIU：

我们认为这将能暂时提振人气，但对资金流动的实质效应可能有限。我们预期纳入后，初步约有80-100亿美元的资金流入。但比起近期A股700亿美元日均交易量，那只能算是沧海一粟。不过这还是不错的，为把这个巨大的市场纳入全球股指跨出了一小步。

PRUDENTIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS ADVISERS LLC首席投资策略师JOHN PRAVEEN：

由于市场准入的疑虑，把中国A股纳入MSCI明晟(新兴市场以及ACWI)指数已推迟数年，如今终于实现。因此，纳入A股本身对中国金融市场而言大致是正面的，因为这提升了金融系统的可信度，也可以让专注新兴市场的投资者和寻求布局中国市场的全球投资者获得更便利的投资渠道。

尽管最初权重相对较低，不过股票的选择较为广泛。此举可能鼓励更多投资者增加对中国大陆企业的曝险，从而在中长期推动国内市场进一步发展。而且，这还只是第一步，鉴于中国经济规模及不断扩大的市场规模，其权重可能还会增加。(完)