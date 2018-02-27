台湾股市：小幅收跌因MSCI调整权重及逢高卖压出笼，惟趋势仍偏正向

路透台北2月27日 - 台湾股市周二小幅收跌，月线则收低2.6%。分析师表示，受MSCI调整权重且短线涨幅大，逢高引卖压出笼，台股尾盘由红翻黑；惟市场趋势仍偏正向角度，除非美股今晚重挫，周四指数有望止跌走扬。

台湾加权股价指数收跌0.20%,至10,815.47点；今日成交初值为1,356.68亿台币，上交易日修正后为1,222.54亿。

〞尾盘因为MSCI季度调整权重，最后五分钟大盘由红翻黑，但影响不大。〞兆丰国际投顾分析师黄国伟说，〞除非美股今晚走低，否则今天尾盘的跌幅，礼拜四就会涨回来。〞

他表示，台股开高走低收微跌，除MSCI调整权重，另一因素是随指数攻高后回到前波高点附近套牢区，由于短线涨幅较大，加上投资人在历经2月大跌后，市场气氛已改变，逢高引卖压出笼。〞一月大家都很乐观，但经二月那波急杀后，市场气氛已经改变。〞

国泰证期顾问处分析师简伯仪亦称，因MSCI调整权重及短线涨幅已大，台股今天逢高出现较大的卖压，再加上陆股和港股走低，尾盘收小跌，〞这波反弹幅度比较大，今天正好碰到月线反压，不过，目前趋势还是偏正向角度。〞

亚股周二续涨，触及三周高位，因美元借款成本下滑，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔备受瞩目的首场国会听证会将在今日稍晚登场。

本地时间14:09，亚洲主要股市涨跌互见，上证指数下跌逾1%，香港恒生指数则小跌0.28%；MSCI亚太明晟指数跌0.07%。

台湾金融市场明日(28日)因228纪念日休市一天，3月1日恢复交易。

分析师预估，周四台湾加权指数区间在10,745-10,900点。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)