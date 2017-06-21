新兴汇市：油价跌势打压亚币走低，人民币在MSCI指数纳入A股后持稳

路透6月21日 - 多数新兴亚币周三下滑，油价重拾跌势滑落至七个月低点令交易员感到紧张不安，盖过美国指数提供商MSCI明晟将中国A股纳入其指标指数的影响。 油价周二下滑约2%，美国原油期货跌至去年9月以来最低位。 马币兑美元 连续第五日下滑，下跌0.1%，受油价跌势打压。马来西亚是亚洲最大的油气出口国之一。 “尽管MSCI在隔夜做出将中国A股纳入其指数的决定，但该地区的市场人气预计仍将脆弱。”华侨银行在报告中指出。 韩元兑美元 领跌新兴亚币，日内最多下跌0.8%至两个月低点。 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。 菲律宾披索兑美元 一度下滑0.4%，触及近三个月来最低位。 **人民币持稳** 人民币兑美元周三持稳。A股被纳入MSCI新兴市场指数，中国市场可能迎来更多的资金流入，但交易员对此未怎么做出反应。 MSCI的高层管理者称，该决定料将在最初带动170-180亿美元的全球资产投向中国股市，长期看，可能引领超过3,400亿美元的外资流入中国市场。 “和人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的SDR(IMF成员的特别提款权)篮子一样，MSCI 纳入A股对资本流入的短期影响，象征的意义要大于实质。”华侨银行称。 台币/美元连续两个交易日走弱，盘中一度跌0.2%至两个月低位。 分析师预计，台湾央行今年不太可能跟进美联储升息，因央行若升息将加重台币升值力 道。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.23 111.42 +0.17 +5.25 117.07 坡元 1.3902 1.3891 -0.08 +4.23 1.4490 台币 30.448 30.401 -0.15 +6.01 32.279 韩元 1143.60 1135.40 -0.72 +5.61 1207.70 泰铢 34.03 33.96 -0.21 +5.20 35.80 菲律宾披索 50.38 50.10 -0.56 -1.31 49.72 印尼卢比 13310.00 13285.00 -0.19 +1.20 13470.00 印度卢比 64.62 64.50 -0.18 +5.11 67.92 马币 4.2865 4.2820 -0.10 +4.62 4.4845 人民币 6.8318 6.8295 -0.03 +1.68 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 白云/高琦/张若琪 审校 蔡美珍/汪红英/孙茉莉)