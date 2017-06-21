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东南亚股市：多数收低，受油价下跌及MSCI纳入中国A股影响
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2017年6月21日 / 上午11点02分 / 1 个月前

东南亚股市：多数收低，受油价下跌及MSCI纳入中国A股影响

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月21日 - 东南亚股市周三多收低，油价跌至七个月低点及MSCI明晟宣布将把中国A股纳入其新兴市场指数         让投资者处于守势。

    中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数专题新闻浏览            

    “中国A股纳入MSCI新兴市场指数，将挤掉一些其他新兴市场股票，”RCBC Securities分析师Jeffrey Lucero称。
    
    与此同时，指标原油价格跌至七个月低位，有证据显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。

    新加坡股市跌0.9%，收在三周低点，金融和工业类股对指数拖累最大。

    菲律宾股市收低0.4%，该国央行周四将召开政策会议，指标利率料维持在3.0%不变。

    但一些分析师预测，该央行周四将采取更鹰派的基调，为下半年收紧政策以抑制通胀压力做铺垫。            

    马来西亚股市收低0.3%，连续第三日下跌。

    但印尼股市逆势上涨0.5%，受金融股涨势推动。

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    新加坡                            3201.77   -28.65   -0.89  +11.14  2880.76
    马来西亚                          1775.57    -5.14   -0.29   +8.15  1641.73
    泰国                              1577.01    -1.61   -0.10   +2.21  1542.94
    印尼                              5818.55    26.65   +0.46   +9.85  5296.71
    菲律宾                            7886.37   -31.49   -0.40  +15.29  6840.64
    越南                               767.41    -0.58   -0.08  +15.42   664.87
    (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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