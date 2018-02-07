香港基金：华夏全球首支追踪MSCI中国A股国际通指数ETF首日挂牌

路透香港2月7日 - 中国大型基金公司华夏的香港子公司推出全球首支追踪MSCI中国A股国际通指数的A股交易所买卖基金（ETF），周三在香港联交所首日挂牌。

华夏基金（香港）称，该支ETF设有港元及人民币柜台，主要为环球投资者提供透明度高及具成本效益的途径涉足中国A股市场。

基金所追踪的MSCI中国A股国际通指数于2017年10月推出，追踪A股逐步被纳入新兴市场的过程，该指数是基于国际投资者通过沪深港通机制投资A股市场的框架而编制的，指数成分股为232只，主要为可透过沪港通及深港通买卖的大盘股。

2017年6月，MSCI明晟宣布于今年将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI所有国家世界指数。A股纳入程序计划将于今年5月及8月两阶段实施，并基于5%的纳入因子，而加入的A股将占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

华夏基金（香港）行政总裁张霄岭称，“中国经济增长的可持续性及人民币稳定 ，加上A股纳入具代表性的基准指数，令中国A股的潜力更加不容忽视。”

基金的每手买卖单位为200股，全年经常性开支比率估计将为1.88%，管理费每年0.6%。于1月12日，指数的五大成分股分别是贵州茅台、平安保险、招商银行、美的集团及海康威视。（完）