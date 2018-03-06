台湾基金：元大投信获MSCI中国A股指数授权，料陆股原型ETF规模倍增

路透台北3月6日 - 台湾大型基金公司—元大投信周二表示，在取得MSCI中国A股国际通指数授权后，追踪发行的交易所买卖基金(ETF)有利于台湾退休基金、寿险业等的中国布局，可望令陆股原型ETF市场规模由目前的536亿台币扩增一倍至千亿以上。

元大投信将于今日稍晚与MSCI举行授权记者会。元大预料是继华夏基金(香港)后，发行全球第二档追踪MSCI中国A股国际通指数的ETF。

元大投信总经理刘宗圣指出，根据台湾证券交易所、柜台买卖中心统计，截至2月底台湾整体ETF市场规模为3,887亿台币，其中陆股相关ETF规模约1,261亿台币，以持有正向或杠杆型ETF为主，占整体ETF规模比重约为32.5%，仅次于台股相关ETF，显示台湾投资人对于陆股投资态度偏向正面与看多。

他认为，目前台湾陆股原型ETF市场规模为536亿台币，伴随MSCI中国A股指数引进台湾，预期将建构中国投资新版图，再加上陆股通机制，未来期待整体市场规模有机会持续增长至千亿台币以上的战略高度。

元大投信执行副总经理黄昭棠表示，MSCI中国A股国际通指数相较于其他指数具备二大差异优势。一是建构在沪港通、深港通架构下，资本进出并无特别限制，将使追踪该指数产品的操作更加灵活。

其次是指数涵盖产业类别广度更大，尤其在近几年中国加速成长发展的信息科技、工业等产业权重分别有约10%左右，预期在此差异化优势下，也将获得市场投资人青睐。

MSCI明晟将从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。MSCI计划初始纳入222只大盘A股，基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

MSCI中国A股国际通指数于2017年10月推出，追踪A股逐步被纳入新兴市场的过程，指数成分股为232只。华夏基金(香港)是在2月初发行追踪MSCI中国A股国际通指数的ETF，该支ETF设有港元及人民币柜台。(完) (记者 董永年；审校 张喜良)