三菱日联金融集团第三季净利大降20% 归咎贷款业务疲弱

路透东京2月2日 - 日本最大银行业者--三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)公布第三季净利下降20%，归咎于利率持续低迷下的国内贷款业务疲弱。

该银行称，在积极进行海外业务扩张之际，运营成本增加也打压了获利。

MUFG在10-12月当季录得2,365亿日圆(21.6亿美元)净利，为三个季度以来最低。在日本三大银行业者当中，MUFG的获利最高，但较小竞争对手三井住友金融集团(8316.T)和瑞穗金融集团(8411.T)的季度获利实现增长。

截至3月底的全年，MUFG维持净利预估在9,500亿日圆，较上年增长2.5%，但低于汤森路透调查14名分析师平均预估的1.01万亿日圆。

MUFG及其同业一直都在试图通过加速海外业务扩张，来抵消国内贷款业务疲弱的影响。

去年12月，MUFG称已与新加坡国有投资机构淡马锡控股商定，分三步从后者手中收购印尼第五大银行Bank Danamon Indonesia的 73.8%股份，还称最终希望将该行全部纳为己有。

MUFG还持有越南VietinBank、泰国大城银行(Bank of Ayudhya) (BAY.BK)、菲律宾Security Bank Corp(SECB.PS)的股份。(完)