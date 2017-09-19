《信报》：步落神坛 昂山正式投身政坛

（9月19日社评）

第七十二届联合国大会正在美国纽约举行，各国元首济济一堂，商讨各项炙手可热的议题，当中的焦点相信离不开北韩和缅甸。关于北韩，观乎该国领导人金正恩近月那股热中试射飞弹的亢奋，联合国的取态很大机会是加强制裁，现阶段应该不会轻言动武，除非平壤「坐言起行」将其恫吓言论化作实际行动，真的瞄准向日本和美国发射导弹，届时联合国才有可能讨论动武议案，会不会遭中国和俄罗斯否决则另当别论。

关于缅甸，议题的内容是触目惊心的罗兴亚人难民潮，现时已有四十万人逃离原在缅甸却被蹂躏的家园，前仆后继涌往邻近的孟加拉，躲避「种族灭绝」之灾。联合国秘书长古特雷斯日前接受传媒访问时重申，罗兴亚人应获准返回原居地，缅甸国务资政昂山素姬仍有「最后机会」制止军方迫害，除非她马上行动，否则罗兴亚人惨剧将出现无法逆转的可怕后果。

作为缅甸政府的实权领袖，昂山素姬目前正面对国际社会排山倒海而来的压力，施压者甚至发起几十万人网上联署，要求褫夺她的诺贝尔和平奖桂冠，因为她在罗兴亚族群堕进人道危机的当下，由始至终没有为受尽折磨的一方发声，不配拥有这道德光环。面对此情境，昂山索性缺席联合国大会，避免接受国际社会「公审」。

昂山素姬领导的文人政府，事实上不能左右军方的镇压行动，但她既然是「民主女神」，又已经是缅甸的掌权者，为什么不为水深火热的罗兴亚人仗义执言呢？答案呼之欲出，昂山以大局为重，选择站在缅甸佛教徒的一边，罗兴亚人信奉回教，亦是外来者，这位国务资政倘为穆斯林群体发声，徒然得罪广大的民众，动摇执政地位。在缅甸，佛教徒和回教徒水火不容。

罗兴亚人是全世界最大的「无国籍人球」，原本主要居住于缅甸西南部若开邦，人数过百万。罗兴亚人相信是波斯及阿拉伯人的后裔，但缅甸政府视之为十九世纪随着英国殖民政府入侵的孟加拉非法移民。缅甸有一百三十五个少数民族得到公民身份，偏偏罗兴亚人的地位不获承认，他们没有公民权利，也没有缅甸国籍。

简单来说，漠视甚至敌视罗兴亚人乃缅甸佛教徒传统，昂山素姬犯不着「爱邻舍如同自己」，因为这样的做法等于开罪自己的选民。昂山在这方面跟全世界所有奉行本土主义或民粹主义的政客差不多，她首先是缅甸人，她的宗旨是缅甸优先，所以外来者不会得到特别保障。

亦即是说，昂山宁愿步落神坛，哪怕民主女神的形象受损，她要的是真真切切地投身政坛；神坛讲的是博爱，政坛讲的是偏爱，昂山的偏爱对象当然是缅甸佛教徒，是故当有人谴责该国迫害罗兴亚人，展开血腥大屠杀，难怪她的回应是斥之为「假新闻」。

孟加拉总理哈西娜前往纽约参加联合国大会，声言将提出罗兴亚人议题，要求国际社会施援，加强对缅甸施压。哈西娜要求缅甸承认罗兴亚人的公民地位，把他们接回国。毫无疑问，孟加拉根本不能也不想接济几十万名难民，其他邻国之态度大同小异，因此缅甸受到围攻乃必然之事。

昂山素姬本来是国际社会的宠儿，节气铮铮，这次以集中精力平息国内乱局为由，刻意不出席联合国大会，虽然避得过直面公审的尴尬，但日后避无可避的国际角力如何处理？若说她已正式投身政坛，那么做一个典型的政客就是了，一切以本国及她自己所带领的政党的利益为先，其他问题靠边站。（完）

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