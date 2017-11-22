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NAFTA第五轮谈判落幕 美墨加三方仍存在“重大分歧”
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2017年11月22日 / 凌晨12点38分 / 2 天前

NAFTA第五轮谈判落幕 美墨加三方仍存在“重大分歧”

1 分钟阅读

路透墨西哥城11月21日 - 美国、墨西哥与加拿大就更新北美自由贸易协定(NAFTA)的第五轮谈判周二落幕，仍有诸多重大分歧有待解决，令人怀疑三方能否按照计划在2018年3月达成协议。

2017年11月19日，墨西哥首都墨西哥城，NAFTA第五轮谈判期间的美加墨三国国旗。REUTERS/Edgard Garrido

1994年签订的NAFTA协定，涵盖每年超过1万亿(兆)美元的三方贸易额，华府一再要求除非能重新订定对美国较有利的条件，否则将退出，这已令市场受到惊吓。

对于美方在上月第四轮谈判提出的一系列存在争议的要求，加拿大与墨西哥表示反对，三方在墨西哥城的磋商几无进展。

“某些关键领域仍存在重大分歧...而那些提议我们根本不能同意，”加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)在渥太华对记者表示。

周二是协商人士在墨西哥本轮谈判的第七天会面，目前仅剩规划中的两轮谈判。

美国要求北美产汽车中有一半产值来自美国，并将北美自由贸易区的产值含量要求从目前的62.5%大幅提高至85%。对此墨西哥与加拿大坚决反对。

这项提案是特朗普 “美国优先”策略的主轴，该策略的主旨在于让制造业就业岗位回流美国，不过这受到汽车业的强力抵制，质疑提案的可行性。

墨西哥和加拿大官员表示，出于这样的疑虑，他们希望美国就该汽车计划如何取得成功做出说明，同时还一再暗示他们没有对该计划作出回应的打算。

“对一项会使我们倒退的要求提出对策建议，有什么意义呢？”一位了解谈判情况的加拿大消息人士称。

官员们希望发出的声明能为谈判进程注入些许动力。越来越多持悲观看法的观察人士担心，谈判的动力正在耗尽。

三位墨西哥官员称，墨西哥正式提议，NAFTA贸易协定要允许每隔五年进行一次结构性评估，而非像美国要求的那样，在没有重新谈判的情况下自动终止。

墨西哥官员起初表示部分章节有望最终敲定，譬如涉及电信和电商的章节。但墨西哥首席谈判代表Ken Smith对记者称，本轮谈判不会达成任何协议。

彼得森国际经济研究所(PIIE)贸易专家Caroline Freund称，与10月在华盛顿那轮充满负面基调的谈判相比，当前这轮谈判的气氛没那么针锋相对。

“由于美国税改处于首要和中心位置，美国政府真的不想把这轮谈判搞大，而是(想)让技术方面的专家来就争议性不大的部分继续进行谈判，”Freund说。

周二发布的最终声明称，谈判代表们在第五轮谈判中取得一些进展，并会设法尽快达成协议。(完)

编译 陈宗琦/侯雪苹；审校 杜明霞/徐文焰

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