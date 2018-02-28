焦点：NAFTA谈判前景未定 加拿大新预算案保留“弹药”以防发生危机

路透渥太华2月27日 - 为应对长期经济成长挑战，加拿大政府周二提出的预算案以提高妇女劳动人口和贸易多元化为目标，同时保留财政“弹药”以防出现某些事件引发经济危机的情况，譬如万一北美自由贸易协定(NAFTA)终止等。

这是加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)公布的第三份预算案，其中简要介绍赤字情况略有改善，并无太多新增支出，没有对美国调降企业税以及令加国企业不安的贸易不确定性视而不见。

“我们知道企业担心北美自由贸易协定的谈判结果以及美国的税收调整，”摩尔诺在预先准备的预算案讲稿中说。

“我们将保持警惕，确保加拿大仍是投资、创造就业和做生意的首选之地--我们将采取负责任的、小心谨慎的方式，以证据而非感情，来指导我们的决策，”他补充说。

这份预算蓝图维持一年财政储备缓冲达30亿加元(24亿美元)，以防范任何可能损及政府财政的意外事件。在自由党掌握国会多数席位的情况下，这份预算肯定会获得执行。

即使备有财政缓冲，2018-19年预估赤字仍降至181亿加元，10月时预估赤字则为186亿加元；这项预算目标不太可能对金融市场或加国央行升息路径造成影响。

加拿大所面临最重大的经济风险为美加墨三国贸易协议可能终结，美国特朗普总统曾威胁将终止该项协议。为挽救这项协议所进行的协商将于本周在墨西哥持续进行。

NAFTA划下句点将对加拿大造成冲击，而不尾随美国调降企业税的决定，则令加国企业处于不利境地。

然而在收入增加之际略微削减支出并拒绝加速减赤，财长摩尔诺已经给政府留下了一定的操作空间，可以在今明两年NAFTA终止或楼市崩跌损及经济的情况下，采取应对措施。

目前心照不宣的押注就是，即便美国减税带走了部分企业投资，加拿大出口将从美国经济强势中受益。加拿大经济增长领跑七国集团(G7)，刺激该国央行7月以来三次加息，其失业率也接近40年低点。

该预算案并未因应对于升息加剧家庭债务负担，选民可能承压的担心。加拿大央行也认为家庭债务是一个风险。

政府计划未来五年拨款7,500万加元，用于提升在中国和亚洲的外交和贸易影响力，继续促进加拿大贸易多元化，不过最近加国高层出访中国和印度带来的负面新闻似乎超过正面新闻。(完)