（更正）NAFTA谈判时间紧迫 料将延长谈判回合时程--消息人士

（更正：倒数第三段译文有误，改为“官员们也开始考虑明年初进行额外回合谈判的日期”，非“官员在下周初也将开始寻找进行额外谈判的日期”。）

路透弗吉尼亚州阿林顿10月15日 - 三名知悉情况的消息人士周日称，重修北美自由贸易协定(NAFTA)的时间所剩无几，随着气氛趋于紧绷，势将延长剩余谈判回合的时程，以便在年底截止时限内完成谈判。

特朗普政府要求对NAFTA做出大幅调整，并已提交一系列强硬提议，而加拿大和墨西哥称将很难接受这些提议。

消息人士称加墨两国将不会退出谈判，他们倾向于留在谈判桌上逐步研究出能与美方达成何种妥协。

另一大挑战是谈判时间非常紧迫--有一名官员甚至以“疯狂”来形容--每轮谈判仅仅间隔12天，而通常贸易谈判的回合之间会有数周间隔。

“有太多的工作要做，但时间却不够，”一名消息人士称。该消息人士因此事比较敏感要求匿名。

在弗吉尼亚州阿灵顿举行的第四回合谈判已经延长两天至一整周，两名消息人士表示，剩余的三轮谈判也将延长。

消息人士补充称，官员们也开始考虑明年初进行额外回合谈判的日期。

三国最初确定12月底为最后期限，因为需要避开明年的墨西哥总统大选。有官员私下表示，如果谈判需要延长，可以一直持续到2月底而不会导致太多问题。

听过谈判情况简报的人士称，谈判气氛非常紧张，加拿大和墨西哥国内越来越怀疑，特朗普政府是否真的想达成协议。(完)