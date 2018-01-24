修订NAFTA关键一轮谈判启动 各方发表乐观言论

路透蒙特利尔1月23日 - 修订北美自由贸易协定(NAFTA)的关键一轮谈判周二启动。美国总统特朗普表示谈判进行地“相当顺利”，加拿大首席谈判代表亦称对取得进展抱有很高的期望。

特朗普的言论帮助墨西哥披索停止下跌，表明市场正在密切关注美国、加拿大和墨西哥修订这项1994年签署的贸易协定。特朗普曾多次扬言要废弃该协定。

特朗普近几日对该协定发表了不同的看法，这引起了投资者的担忧。

“NAFTA(谈判)进行地相当顺利。我恰好也认为，如果不成功，我们就会终止该协定，”特朗普在椭圆形办公室签署对进口太阳能面板和洗衣机征收高额关税的行政令时说道。

美国要求对NAFTA进行重大修订，眼下所剩时间已经不多。面对这种情况，官员们在蒙特利尔展开第六轮也就是倒数第二轮谈判。谈判定于3月底收官，以避免与墨西哥大选冲突。

“我们带着许多新想法和许多创意策略来到蒙特利尔，寻求弥合谈判中的一些分歧，”加拿大首席谈判代表Steve Verheul对记者称。他还表示对取得进展抱有“很高的期望”。

了解内幕的人士称，对于美方关于提高汽车中北美零部件占比以获得NAFTA免税资格的要求，加拿大和墨西哥政府准备灵活变通。

但加拿大和墨西哥政府强烈反对美国生产的零部件应占50%的提议。此外，各方还对如何解决美方推动的调整各类争议解决机制存在分歧。(完)